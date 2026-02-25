Paul Bauder GmbH & Co.KG

Bauder Pressekonferenz DACH+HOLZ International 2026

Stuttgart/Köln (ots)

Bauder hält Kurs.

1.130 Mio. Euro Umsatz

1.750 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

neun Werke, 19 Tochtergesellschaften

Bei der Paul Bauder GmbH & Co. KG aus Stuttgart traf die aktuelle Baukrise auf das größte Investitionsvolumen der Firmenhistorie. Anstatt die geplanten Investitionen aufzuschieben oder gar ganz einzustellen, hielt man beim führenden Hersteller für hochwertige Dachsysteme weiter Kurs: Alle 2021 beschlossenen Produktionserweiterungen und Neubauten wurden wie geplant realisiert und die Präsenz in Europa weiter konsequent ausgebaut.

Bauder 2025: Zahlen, Daten, Fakten

Das in der vierten Generation von den drei Brüdern Jan, Mark und Tim Bauder geführte Familienunternehmen konnte seine Marktführerposition auch in den letzten Jahren weiter ausbauen. Das Umsatzniveau wurde trotz des herausfordernden Umfelds im letzten Jahr sogar leicht ausgebaut: 1.750 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erwirtschafteten 2025 europaweit einen Umsatz von 1.130 Mio. Euro (2024: 1.112 Mio. Euro). Die Bauder-Gruppe ist nunmehr mit insgesamt 19 Tochtergesellschaften im europäischen Raum präsent. Mit der Eröffnung des ersten französischen Werks im elsässischen Drusenheim verfügt Bauder nun über neun Produktionswerke für seine hochwertigen Dachsysteme.

Flachdach-Markt 2025

Der Flachdach-Markt war 2025 stark von den schwierigen Rahmenbedingungen der Bauwirtschaft geprägt. Insbesondere der massiv eingebrochene Wohnungsneubau wirkte sich spürbar auf die Nachfrage aus und zwang die Branche, sich auf ein deutlich anspruchsvolleres Marktumfeld einzustellen. Die fehlenden Mengen verschärften den Wettbewerb entlang der gesamten Wertschöpfungskette - vom Hersteller über den Handel bis hin zum ausführenden Handwerk. Gleichzeitig zeigte sich eine klare qualitative Verschiebung im Markt: Gefragt waren zunehmend hochwertige Dachaufbauten mit Gründach, Photovoltaik und anspruchsvollen Systemlösungen, die energetische Anforderungen und Klimaanpassung miteinander verbinden. Insgesamt blieb der Markt damit unter Druck, während sich der Wettbewerb deutlich intensivierte.

Gründach-Markt 2025

Auch der Gründach-Markt konnte in den Jahren 2024 und 2025 nicht mehr an die dynamische Entwicklung der Vorjahre anknüpfen. Nach einer längeren Wachstumsphase stabilisierte sich das Marktgeschehen auf einem konstanten Niveau. Gleichzeitig ist eine klare qualitative Weiterentwicklung erkennbar: Die Dachaufbauten werden zunehmend hochwertiger, der Anteil intensiv genutzter Dachflächen nimmt zu, und insbesondere Solar-Gründächer gewinnen weiter an Bedeutung. Für 2026 wird insgesamt eine Entwicklung auf Vorjahresniveau erwartet. Unverändert groß bleiben jedoch die Chancen, die das Nutzdach bietet - sowohl im Hinblick auf Klimaanpassung und Energiegewinnung als auch als attraktives Geschäftsfeld für die Dachbaubranche.

Steildach-Markt 2025

Der Steildach-Markt zeigte sich 2025 zweigeteilt: Während der Neubau weiterhin auf niedrigem Niveau verharrte, entwickelte sich der Sanierungsbereich sehr positiv. Insbesondere die Aufsparrendämmung mit PU-Hartschaum erreichte ein Rekordniveau, da energetische Modernisierungen für viele Eigentümer deutlich an Bedeutung gewannen. Mit der Vorgabe eines U-Werts von 0,14 rücken effiziente, leistungsstarke Dämmkonzepte weiter in den Fokus, da sich die verschärften Anforderungen wirtschaftlich sinnvoll nur mit hochwertiger Dämmtechnik umsetzen lassen. Daraus ergeben sich spürbare Impulse für den Sanierungsmarkt. Im Neubau hingegen ist auch weiterhin nicht mit einer kurzfristigen Belebung zu rechnen.

Auszeichnungen 2025

Gleich mehrfach wurde Bauder im Jahr 2025 für Qualität, Innovation und Partnerschaft ausgezeichnet. Im Sommer erhielt Bauder die Auszeichnung "Produkt des Jahres 2025" in der Kategorie "Flachdach" des dachbaumagazins für das System BauderGREEN Extensivbegrünung Biotop. Im Herbst konnte Bauder im Wettbewerb "Gebäudegrün des Jahres" des Bundesverbands GebäudeGrün (BuGG) die Kategorie "BuGG-Gründach des Jahres 2025" mit dem einzigartigen Gründach der Therme Amadé im österreichischen Pongau für sich entscheiden.

Zudem wurde Bauder von der Eurobaustoff erneut zum Top-Lieferanten gewählt - bereits zum 16. Mal. Und schließlich überzeugte Bauder auch wieder beim Heinze Architects' Darling Award auf ganzer Linie: Gold in der Kategorie "Flachdach/Flachdachabdichtung" sowie Silber in den Kategorien "Objektberatung" und "Produktkonfigurator" unterstreichen das hohe Leistungsniveau und die starke Kundenorientierung des Unternehmens.

Investitionen und Ausblick

Die angespannte Lage in den Märkten summierte sich 31 Monate lang, nämlich von Mai 2022 bis November 2024, zur größten Baukrise Deutschlands seit über 20 Jahren mit einem erdrutschartigen Abriss der Nachfrage bei den Baugenehmigungen neuer Wohngebäude. Bei Bauder fiel diese historische Krise zusammen mit der Umsetzung des größten Investitionsvolumens der Firmengeschichte, das 2021 beschlossen wurde.

Trotz dieser äußerst herausfordernden Situation hielt Bauder an allen geplanten Investitionen konsequent fest. "Wir sind ein Familienunternehmen, wir schielen nicht auf Quartalszahlen oder schnelle Gewinnmaximierung, sondern haben die nächste Generation im Blick", erklärt Mark Bauder im Rahmen der Pressekonferenz. "Wir wirtschaften so, dass auch schlechte Jahre kommen können, und wir stellen auch in angespannten Zeiten konsequent weiter Weichen für die Zukunft, wenn wir vom langfristigen Erfolg der Investitionen überzeugt sind."

Konkret bedeutete dies die Erweiterung bzw. den Neubau folgender Bauder Produktionswerke innerhalb der letzten fünf Jahre:

Schwepnitz:

Kunststoffbahnen PVC ab Anfang 2023

Kunststoffbahnen FPO 2 ab Ende 2023

Bruck (AT):

PU-Dämmstoff seit 2024

Bitumenbahn 2 seit 2023

Landsberg:

Flüssigkunststoff seit 2025

Drusenheim (FR):

Bitumen und PU-Dämmstoff seit 2026

Mit dem Festhalten an den konkreten Investitionen in Bruck (Österreich) und Drusenheim (Frankreich) stellt sich Bauder auch gegen den seit geraumer Zeit aufkommenden Abgesang auf Europa. "Wir sind von der Idee des europäischen, freien Marktes überzeugt. Viel mehr noch: Wir verstehen es als unsere unternehmerische Verantwortung, in "made in Europe" zu investieren und für die Branche auch in Zukunft eine starke, solide Lieferkette innerhalb Europas zu gewährleisten", so Mark Bauder. Vor allem das gerade neu eröffnete Werk im französischen Drusenheim spiegelt diese Haltung wider: Das erste nicht-deutschsprachige Werk des Unternehmens liegt mitten im Herzen Europas, an wichtigen Verkehrsachsen und strategisch ideal gelegen für europäische Schlüsselmärkte wie die Schweiz, Frankreich oder Süddeutschland.

Auch in die Kundennähe hat Bauder weiter konsequent investiert und seine europäische Expansion vorangetrieben: Mit Bauder Iberia (2025) sowie Bauder Bulgaria (2026) umfasst die Bauder Gruppe nun insgesamt 19 Tochtergesellschaften.

Auch in den kommenden Jahren möchte Bauder mit seinem kompletten Produktsortiment und hochwertigen Dachsystemen für das Dichten, Dämmen, Begrünen, Absturz verhindern und Energie gewinnen seine führende Marktposition in Deutschland und Europa weiter ausbauen. Obwohl die aktuelle Marktsituation weiter unsicher bleibt, ist Bauder vom langfristigen Erfolg durch seine umfangreichen Investitionen überzeugt: "Wir halten Kurs: Das Dach bleibt wichtig und auch Europa wird als starker Markt bleiben. Wir sind sicher, dass wir mit unseren Investitionen langfristig die richtigen Weichen gestellt haben. Nun gilt es, diese geschaffenen Potenziale mit Leben zu füllen", führt Tim Bauder aus.

Produktschwerpunkte: GEMEINSAM STARK. IM SYSTEM.

Je umfangreicher Dächer genutzt werden, desto wichtiger wird der Dachaufbau im System - schließlich müssen alle Einzelkomponenten perfekt zusammenpassen. Bauder ist spezialisiert auf komplette Dachaufbauten: vom Voranstrich über die Abdichtung, die Dämmung bis hin zu Nutzdachaufbauten mit Regenwassermanagement, Dachbegrünungen, Photovoltaik und Absturzsicherungen. Aus einer Hand erhalten Verarbeiter perfekt aufeinander abgestimmte Systeme, um die Chancen künftig stärker genutzter Dächer für sich und ihr Handwerk zu erschließen.

Dieser Fokus - nämlich immer den Verarbeiter im Blick - spiegelt sich auch in den aktuellen Produktschwerpunkten und -neuheiten aus dem BauderSYSTEM wider:

Die richtige Dämmung ist das zentrale Element eines Dachsystems und bestimmt, welche Dachaufbauten realisierbar sind - und welche nicht. Wer auf den falschen Dämmstoff setzt, verschenkt also wertvolle Potenziale bei der Ausführung des gesamten Daches. BauderPIR, der Hochleistungsdämmstoff aus Polyurethan-Hartschaum, ist die optimale Basis, um Dachaufbauten vom Nacktdach bis zum modernen Nutzdach mit einem Gründach und einer Photovoltaikanlage zu verwirklichen. BauderPIR bietet die beste Dämmleistung bei geringster Dicke, ist sehr hitzebeständig und dauerhaft druckfest. Der Hochleistungsdämmstoff ist zudem aufgrund des geringen Gewichts besonders verarbeiterfreundlich und juckt oder kratzt nicht. Die Platten sind leicht und dünn und sparen somit Transportkosten. Über seinen Lebenszyklus spart BauderPIR Energie und CO2 ein.

Wenn es in Anschluss- und Detailbereichen wirklich anspruchsvoll wird, braucht es eine Lösung, die mehr kann als der Standard: BauderTEC DAB setzt hier einen neuen Maßstab. Die hochelastische, kaltselbstklebende Elastomerbitumenbahn mit 100 % Dehnbarkeit passt sich mühelos selbst komplexesten Geometrien an. Außenecken, Durchdringungen, Oberlichter oder Abschottungen lassen sich schnell, sicher und fachgerecht abdichten - ohne Schneiden, Falten oder zusätzliche Hilfsmittel.

Die BauderDIAMANT ergänzt das Sortiment der Paul Bauder GmbH & Co. KG an hochwertigen, durchwurzelungssicheren Polymerbitumen-Schweißbahnen. Die innovative Oberlage bildet die optimale Grundlage für moderne Gründachaufbauten und vereint Sicherheit, Langlebigkeit und Innovationskraft in einem Produkt. Sie ist nicht nur wurzelfest, sondern auch rhizombeständig nach FLL - eine Kombination, die die BauderDIAMANT zu einem echten Unikat macht. Dank ihres innovativen Massenkonzepts kommt sie ohne Wurzelschutzmittel aus und bietet dennoch eine dauerhaft sichere Abdichtung. Darüber hinaus überzeugt sie auch unter anspruchsvollen klimatischen Bedingungen und bleibt selbst bei hohen Temperaturen formstabil. Ein Deckmassenabrutschen, etwa in geneigten Dachbereichen oder im Attikabereich, wird nahezu unmöglich.

BauderLIQUITEC PU überzeugt nun mit noch besseren Eigenschaften: Der beliebte Flüssigkunststoff ist durch den optimierten Herstellungsprozess im neuen Produktionswerk in Landsberg bei Halle jetzt noch benutzerfreundlicher und leistungsstärker. Vor allem das Ablaufverhalten wurde optimiert und die Homogenität verbessert. Damit erfüllt Bauder gezielt Kundenwünsche und macht das Abdichten von Anschlüssen, Durchdringungen und anderen Dachdetails noch einfacher und effizienter. Gleichzeitig feiert Bauder in diesem Jahr ein besonderes Jubiläum: Seit zehn Jahren steht BauderLIQUITEC für sichere, praxisgerechte und systemintegrierte Lösungen im Bereich der Flüssigabdichtung.

Insbesondere in Städten und Ballungsräumen führt die hohe Bodenversiegelung zum direkten und in der Regel zu schnellem Abfluss von Niederschlagswasser. Vor allem sehr große Niederschlagsmengen in sehr kurzer Zeit, sog. Starkregen, überlasten die Kanalisation und Entwässerungssysteme. Es kommt zu Überschwemmungen. Begrünte Dächer, extensiv oder intensiv, sowie spezielle Retentionsdächer halten das Regenwasser zunächst zurück und reduzieren somit die Abflussspitzen. Nur noch ein Teil des Wassers landet im Kanalnetz, und das mit ganz unterschiedlicher zeitlicher Verzögerung. Mit BauderGREEN Retention System Abflussbeiwert und BauderGREEN Retention System Drossel bietet Bauder zwei überzeugende Systeme für das wichtige Zukunftsthema Regenwassermanagement.

Ein echtes Produkthighlight für Verarbeiter ist die neue Gründach-PV-Unterkonstruktion BauderSOLAR G EASY. Das System ist darauf ausgelegt, Arbeitsprozesse stark zu vereinfachen und zu beschleunigen. Dank des intuitiven Klicksystems lassen sich Bauteile mit wenigen Handgriffen sicher verbinden - schnell, präzise und mit dem üblichen Standardwerkzeug. Die Montage kann von nur einer Person ausgeführt werden, was besonders in Zeiten des Fachkräftemangels ein entscheidender Vorteil ist. Die variable Höhenverstellung gleicht kleinere Unebenheiten ohne zusätzliche Komponenten aus.

Arbeiten auf Dachflächen zählen mit zu den gefährlichsten Tätigkeiten im Bau- und Wartungsbereich. Wirksame Absturzsicherungssysteme sind daher unverzichtbar, um Personen zuverlässig zu schützen. Die BauderSECUTEC Geländersysteme für Flach- und Gründächer wurden für eine schnelle, wirtschaftliche Montage sowie eine zuverlässige Kollektivsicherung konzipiert. Das neue Geländersystem BauderSECUTEC BARRIER A wird mechanisch auf der Attikakrone unterhalb der Dachrandabdeckung fixiert und eignet sich somit vor allem für den Einsatz auf Dächern mit maximaler PV-Belegung. Nach der Befestigung sorgt es für einen zuverlässigen Kollektivschutz für alle am Dach befindlichen Personen. Der Attikahalter kann bspw. in Holz- oder Betonattiken befestigt werden, dadurch kommt das Geländer völlig ohne die üblichen Ausleger und Gewichte aus - ein großes Plus, insbesondere für die Nutzung der Dachfläche mit PV-Modulen.

