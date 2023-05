Manchester City Football Club

Midea und Manchester City verlängern globale Partnerschaft

Midea, einer der weltweit führenden und größten Hersteller von Haushaltsgeräten, gab heute die Verlängerung seiner globalen Partnerschaft mit Manchester City bekannt. Eine langjährige Partnerschaft, welche sowohl die Männer- als auch die Frauenmannschaft und seit 2021 Manchester Citys gemeinnützige Organisation "City in the Community (CITC)" umfasst, geht mit der Verlängerung in die vierte Runde.

Seit dem Start der Kooperation im Januar 2020 haben Midea und Manchester City eine Reihe von preisgekrönten Aktivitäten geschaffen. Darunter die #MideaHomeChallenge, bei der City-Spieler Fußballtricks vorführten und Fans während des Lockdowns inspirierten, sie zu Hause nachzumachen. Oder die Aktion #TasteTactics, bei dem Spieler ihre Lieblingsgerichte präsentierten, die anschließend von Promi-Köchen für die Fans nachgekocht wurden.

Ebenfalls erfolgreich waren die #MideaWorldClassAwards, die immer zum Saisonende stattfinden. Dabei werden zusammen mit den Klub-Botschaftern Paul Dickov und Shaun Wright-Phillips die Fans ermutigt, für ihren Spieler der Saison in lustigen Kategorien wie dem "Freshest Opener" (gesponsert von Midea`s Kühlschränken), dem "Coolest Distributor" (gesponsert von Midea`s Klimaanlage) oder dem "Brilliant Finisher" (gesponsert von Midea`s Geschirrspüler) abzustimmen. Die mit Spannung erwartete diesjährige Ausgabe wird demnächst über die Kanäle von Midea und Manchester City veröffentlicht.

Im Zuge der Verlängerung werden Midea und Manchester City weiterhin hochwertigen Content mit den Spielern erstellen. Zudem werden die Marke Midea und ihr umfangreiches Produktsortiment durch eine erweiterte Präsenz auf überdimensionalen LED-Screens und Bandenwerbung im Etihad Stadion (Manchester) einem weltweiten Publikum präsentiert.

Roel de Vries, Chief Operating Officer bei City Football Group: "Wir freuen uns, unsere Partnerschaft mit Midea auszubauen. Wir sind unglaublich stolz auf den bisherigen Erfolg, auf den hochwertigen Content und auf die Aktivitäten, die wir in Zusammenarbeit mit Midea umgesetzt haben. Mit der Verlängerung werden wir unseren Fans weiterhin spannende Projekte bieten."

„Wir haben die Partnerschaft zu Beginn des schwierigen Jahres 2020 gestartet und im Laufe der Zeit eine sehr erfolgreiche Zusammenarbeit aufgebaut. Ich bin begeistert von der weltweiten Sichtbarkeit der Marke Midea bei jedem Heimspiel von Manchester City sowie von unserem verschiedenen und herausragenden digitalen Content, der von Fans auf der ganzen Welt geliebt wird. Die Partnerschaft hat gezeigt und die Daten haben bewiesen, dass diese Verbundenheit ein unverzichtbarer Bestandteil von Midea`s globaler Markenbildungsstrategie in den kommenden Jahren ist", sagte Eric Wang, Präsident des Consumer Appliances Business der Midea Group.

Zu einem späteren Zeitpunkt im Jahr werden Midea und Manchester City weitere spannende Ankündigungen folgen lassen.

