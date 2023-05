Taiwan Smart Manufacturing

Holzbearbeitungsmaschinen der nächsten Generation aus Taiwan - auf der LIGNA 2023

Der Markt für Holzbearbeitungsmaschinen in Taiwan ist geprägt von hochpräzisen und qualitativ hochwertigen Maschinen. Die Anbieter aus Fernost bieten dabei traditionell wettbewerbsfähige Preise mit umfassendem Service. Auf der LIGNA 2023 zeigt Taiwan eine neue Generation von Holzbearbeitungsmaschinen.

Unter dem Dach des taiwanesischen Programms zur Förderung smarter Maschinen findet am Taiwan-Pavillon auf der LIGNA die Veranstaltung "Next-Generation Woodworking Solutions: Smart, Sustainable, and Zero Emissions" statt. Zentraler Teil der Veranstaltung sind Produktneuheiten von fünf Herstellern von Holzbearbeitungsmaschinen aus Taiwan.

Hightech aus Taiwan

Hersteller aus Taiwan zeigen am Taiwan-Pavillon ihre neuesten Entwicklungen und gehen damit in den Wettbewerb zu europäischen Marken: Alex Zheng von Leadermac Machinery erklärt, wie die Vierseitenfräse mit Big Data in der intelligenten Fertigung eingesetzt werden kann. Mike Lu von Kuang Yung Machinery stellt Auftrennsägen mit automatischem Abtastsystem vor, die den Ertrag um 7 bis 10 Prozent steigern können. Fiona Hsiao von Innovator Machinery zeigt, wie die neuesten Lösungen zur Herstellung von Wellpappkartons Sondergröße exakt schneiden. Mikhail Ankirsky von OAV Equipment erläutert die Weiterentwicklung der Kantenleimmaschine RapidEdge Pro. In kompakter Form sorgt sie für einen niedrigen Energieverbrauch und reduziert manuelle Einstellungen. Andrzej Paszkiewicz von Sherng Yuan Machinery erklärt den Einsatz von Breitbandschleifmaschinen in einer Konfiguration mit einem einzigen Durchgang von oben nach unten.

Die Veranstaltung wird vom taiwanesischen Bureau of Foreign Trade organisiert und vom Precision Machinery Research and Development Center und TAITRA durchgeführt. "Taiwan ist als Hersteller von hochwertigen Holzverarbeitungsmaschinen zu wettbewerbsfähigen Preisen bekannt. Das wollen wir in Hannover zeigen", erklärt Sunny Chou, Assistant Vice President von PMC.

