DTB-Sichtungslehrgang in Hannover: Boris Becker lobt starken Nachwuchs

Hamburg (ots) - Die Nachwuchsförderung des Deutschen Tennis Bundes (DTB) entwickelt sich stetig und erfolgreich weiter. Ab sofort führt der Dachverband regelmäßigere und noch umfangreichere Sichtungen der 12- und 13-jährigen Jungen durch. In dieser Woche trainierten unter der Leitung von Head of Men's Tennis Boris Becker und der Aufsicht der DTB-Trainer Peter Pfannkoch und Gerald Marzenell 24 ausgewählte Talente der Jahrgänge 2005 und 2006 drei Tage lang am DTB-Bundesstützpunkt in Hannover. Auf Initiative des dreifachen Wimbledon-Champions wurden die Kids zusammen mit ihren Eltern eingeladen.

"Wir haben uns gemeinsam im Sommer dazu entschieden, ab sofort auch die noch jüngeren Jahrgänge zu sichten. Es war mein Wunsch, dass ich einen besseren Überblick bekomme und sehen kann, auf welchem Niveau sich die 12- und 13-jährigen Talente befinden. Gerade in dieser Altersklasse können wir noch großen Einfluss nehmen", sagt Becker.

Der 51-Jährige zeigte sich in Hannover sowohl vom Einsatz als auch von der Leistungsstärke der Kids beeindruckt. "Es war eine sehr positive, motivierte und aufgeweckte Stimmung. Niemand hat genörgelt oder lamentiert. Die Kids waren alle kaum zu bändigen in ihrem Elan. Das ist eine hervorragende Voraussetzung und macht es uns Trainern leichter." Becker weiter: "Ich bin auch überrascht über das hohe Niveau. Ich kann mich nicht mehr genau an die Zeit erinnern, als ich in diesem Alter war - aber diese Jungs hier sind schon verdammt gut. Man muss auch die Arbeit der Verbands- und Heimtrainer loben. Da läuft vieles gut."

Der Deutsche Tennis Bund wird künftig vierteljährlich Lehrgänge für die 12- und 13-jährigen Junioren veranstalten. Ziel ist es, talentierte Kinder noch früher zu erfassen, sie in das DTB-Fördersystem zu integrieren und in regelmäßigen Abständen unter der Führung von DTB-Bundestrainer Peter Pfannkoch am Bundesstützpunkt Hannover zu betreuen. "Für Mädchen dieser jungen Altersklasse organisiert Barbara Rittner bereits seit einiger Zeit Sichtungslehrgänge. Bei den Junioren war der DTB in diesem Umfang bisher erst etwas später präsent. Es fehlten uns lange die Mittel, die wir jetzt glücklicherweise zur Verfügung haben. Dass sich nun auch Boris in diesem Bereich so engagiert, ist großartig", sagt DTB-

Sportdirektor Klaus Eberhard. Er ergänzt: "Das Ziel ist es, mittelfristig auf internationaler Juniorenebene in der Weltspitze dabei zu sein. Aktuell sind wir hier noch nicht so aufgestellt, wie wir uns das vorstellen. Dafür sind diese Förderungsmaßnahmen immens wichtig."

Am Mittwoch, zur Halbzeit des Lehrgangs in Hannover, hatte auch Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius den DTB-Bundesstützpunkt besucht. Im Gespräch mit Becker lobte er dessen engagierte Nachwuchsarbeit. "Der Sport braucht Persönlichkeiten wie ihn", so Pistorius.

Parallel zur Sichtung in Hannover führte auch Head of Women's Tennis Barbara Rittner in dieser Woche einen Lehrgang durch. Am DTB-Bundesstützpunkt in Stuttgart trainierten die Spielerinnen des Porsche Talent Teams fünf Tage lang zusammen, mit dabei waren auch Bundestrainer Dirk Dier sowie Fed Cup-Konditionscoach Mike Diehl.

