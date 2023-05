OroraTech

Hilfe aus dem Weltraum: OroraTech und Spire Global arbeiten mit der Canadian Space Agency zusammen, um Waldbrände zu bekämpfen

München/ Vancouver (ots)

OroraTech, der weltweite Branchenführer für satelliten-basierte Wärmebilderfassung, arbeitet mit Spire Global zusammen, um die Canadian Space Agency (CSA) bei der Konzeptionierung und Planung eines satelliten-gestützten Waldbrand-Monitoring Systems zu unterstützen. Der Vertrag ist der erste Schritt zum Aufbau der geplanten WildFireSat-Mission der CSA, die darauf abzielt, alle aktiven Waldbrände in Kanada täglich aus dem Weltraum zu überwachen.

Tyler Smith, Account Executive von OroraTech Ltd. in Kanada, sagt: "Wir freuen uns, mit der CSA an ihrer WildfireSat-Lösung zusammenzuarbeiten. Unsere als Service angebotenen Thermaldaten mit geringer Latenz werden den kanadischen Waldbrandmanagement-Einheiten eine schnelle und umfassende Lösung für die Erkennung und Überwachung von Waldbränden bieten - täglich und in Echtzeit über den gesamten Kontinent hinweg."

"Wir freuen uns sehr, mit OroraTech an einem weiteren aufregenden Projekt zusammenzuarbeiten und das Momentum aus unserer vorherigen Mission gemeinsam zu nutzen", sagte Frank Frulio, General Manager von Spire Space Services, Spire Global.

Da Kanada sich momentan seiner Hochphase der Brandsaison nähert, die in der Regel 13 Wochen ab Ende Mai umfasst, ist der Bedarf an effizienten und zuverlässigen Lösungen zur Erkennung von Waldbränden dringender denn je. Die Bekämpfung von Waldbränden verursacht allein in Kanada jährliche Ausgaben von etwa 1 Milliarde CAD, hinzu kommen erheblich höhere indirekte Kosten.

Um den Umweltrisiken entgegenzuwirken und kanadische Einwohner:innen und Arbeitsplätze zu schützen, plant die kanadische Regierung, in den nächsten 11 Jahren 170 Millionen CAD in ein neues Satellitensystem zur Überwachung von Waldbränden zu investieren. Dieses System wird wichtige Erkenntnisse liefern, um kanadische Gemeinden zu schützen , indem es Waldbrände und die Auswirkungen von Waldbrandemissionen bekämpft.

WildfireSat wird die Lücke in der Infrarotbeobachtung aus dem Weltraum schließen, die während der "Spitzenbrennzeit" am späten Nachmittag entsteht. In dieser kritischen Tageszeit führen höhere Temperaturen, niedrigere Luftfeuchtigkeit und starke Winde oft zu einer schnellen Ausbreitung von Waldbränden.

Dr. Axel Roenneke, Chief Commercial Officer, OroraTech: "Kanada ist das erste Land, das in eine dedizierte Lösung für die Überwachung von Waldbränden aus dem Weltraum in dieser Größenordnung investiert. Unser System wird dazu beitragen, den Kohlenstoffausstoß zu reduzieren und die Luftqualität zu verbessern - mit wirtschaftlichen Auswirkungen von mehreren Milliarden Dollar pro Jahr. Wie wertvoll unsere Sensordaten sind, konnten wir bereits während der verheerenden Waldbrände in Chile dieses Jahr zeigen. Mit einem kommerziellen Dienstleistungsansatz kann unser kanadisches Konsortium schnell handlungsfähige Informationen an die kanadische Regierung und kritische Infrastruktur-Operatoren liefern."

Über OroraTech

OroraTech, mit Sitz in München, ist der Branchenführer im Bereich der Satelliten-basierten Wärmebilderfassung und liefert verwertbare Erkenntnisse für nachhaltige Unternehmen weltweit. Mit dem Launch der ersten Wärmebildkamera auf einem Nanosatelliten 2022 gab OroraTech den Startschuss für sein Netz von Infrarotsensoren, die kontinuierlich die Temperatur der Erde messen und datenbasierte Trends auswerten. OroraTech's Wildfire Intelligence Solution wird von Kunden auf sechs Kontinenten weltweit genutzt, von Privatunternehmen bis hin zu Regierungsorganisationen. Das Unternehmen wurde 2018 gegründet und beschäftigt derzeit 80 Mitarbeiter:innen weltweit.

