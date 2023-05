adesso benefit solutions GmbH

Niclas Bamberg wird Head of Legal bei adesso benefit solutions

Dortmund (ots)

Die adesso benefit solutions GmbH erweitert mit der Einstellung von Niclas Bamberg zum 01.08.2023 die Kompetenz auf dem Gebiet der Altersvorsorgelösungen.

Niclas Bamberg ist als Rechtsanwalt, Berater und Unternehmensvertreter seit über 20 Jahren auf dem Gebiet der betrieblichen Altersversorgung tätig, u. a. bei Lohoff und Sparkassen Pensionsmanagement in Zusammenarbeit mit der Heubeck AG. Bis zu seinem Wechsel zu adesso verantwortete er zwölf Jahre - neben Personalleitungsfunktionen - die betriebliche Altersversorgung der TÜV NORD Group und war dort auch für das konzerneigene CTA als Vorstandsmitglied verantwortlich.

Niclas Bamberg wird im Managementteam als Head of Legal die Themen Rechtsberatung, Insolvenzsicherung und innovative Gestaltung von digitalen Lösungen in der betrieblichen Altersversorgung, Zeitwertkonten, Altersteilzeit sowie steuer- und sozialversicherungsrechtlichen Fragestellungen für adesso sowie Kunden und Produktanbieter maßgeblich verantworten. Zudem wird er in die Geschäftsführung des adesso partner trust (CTA) berufen werden. Er wird unterstützt durch Dr. Uwe Langohr-Plato, dem langjährigen Ass. Partner von adesso benefit solutions.

"Niclas Bamberg ist nicht nur ein ausgewiesener Rechtsexperte auf dem Gebiet der bAV, sondern verfügt auch über Erfahrung in der Anwendung der bAV und Zeitwertkonten im HR-Bereich," sagt Dr. Michael Höhnerbach, Geschäftsführer bei adesso benefit solutions. Niclas Bamberg komplettiert damit die leistungsstarke Ausrichtung der adesso benefit solutions als ganzheitlicher Berater. Neben seiner dortigen Expertise bringt er tiefgehende Kenntnisse in Personalmanagement und Prozessdesign mit ein."

adesso benefit solutions GmbH

Die adesso benefit solutions GmbH bündelt langjährige IT-Erfahrung mit fundiertem Vorsorge-Know-how. Seit 1999 beraten wir neutral und unabhängig Unternehmen sowie Personalverantwortliche rund um alle Fragen der betrieblichen Altersversorgung, Zeitwertkonten und Demografiemanagement. Zu unserer Pensionsstrategieberatung gehört neben der Rechtsberatung für Vorsorgesysteme, auch die betriebswirtschaftliche und aktuarielle Beratung sowie Demografie-Analysen.

adesso benefit solutions verfügt über die notwendigen Zulassungen zur Rechtsberatung, DAV-Aktuare/IVS-Sachverständige, Honorar-Versicherungsberatung und Honorar-Anlageberatung. Wir verbinden Beratung mit hoher IT-Expertise und bieten mit eigener Software eine voll digitale Administration von Versorgungssystemen und Insolvenzsicherung über unsere eigene Treuhandgesellschaft (CTA) adesso partner trust GmbH.

www.adesso-benefit.de

