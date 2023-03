INSTART group

3 Meilensteine für die INSTART group: digitalwerk, e.telligent und ip camp sind nach TISAX zertifiziert

Ingolstadt/Eitensheim (ots)

Nachdem die INSTART group das Jahr 2022 mit einem Jahresvolumen von 22 Millionen Umsatz und damit den bislang höchsten Erlösen seit Gründung abschließen konnte, lässt die nächste Erfolgsmeldung im Jahr 2023 nicht lange auf sich warten: Die drei Tech-Firmen digitalwerk, e.telligent und ip camp haben erfolgreich ein ISMS (Information Security Management System) aufgebaut. Der finale Schritt war die Zertifizierung durch den TÜV Nord. Federführend in der Vorbereitung und Koordination der Zertifizierung war der Digital Shared Service-Experte des Firmenverbunds, INSTART consult.

Seit 2018 agieren die fünf hochspezialisierten Unternehmen der INSTART group, die ihren Hauptsitz in Ingolstadt hat, unter dem Claim "Zukunftstechnologie entwickeln - Zukunftstechnologie erleben" synergetisch am Markt. Die drei Deep-Tech-Firmen digitalwerk, e.telligent und ip camp decken mit ihren Kerngebieten - Autonomes Fahren, Elektromobilität und Big Data - entscheidende Zukunftsthemen im Technologiebereich ab. Der Spezialist für die Digitalisierung von Administrationsprozessen INSTART consult ergänzt die Unternehmensgruppe genauso wie die Marketing- und Kommunikationsagentur CUBE brand communications, die ihren Fokus auf Strategic Automotive Marketing gelegt hat.

Das erfolgreiche Implementieren des neuen ISMS gewährleistet nicht nur die Informationssicherheit, sondern stärkt, erhöht und sichert auch die Wettbewerbsfähigkeit am Markt. Die INSTART group hat nun ein TISAX-Audit für die drei Standorte Ingolstadt/Eitensheim (digitalwerk, e.telligent, ip camp), Regensburg (digitalwerk, e.telligent) und Dresden (digitalwerk) durchführen lassen. TISAX (Trusted Information Security Assessment Exchange) hat als Standard für Informationssicherheit enorme Bedeutung innerhalb der Automobilbranche. Er bietet einen Rahmen für die Bewertung und Überprüfung der Informationssicherheit von Lieferanten und Dienstleistern, die mit sensiblen Informationen und Daten arbeiten.

Verantwortlich für das komplette Management der Zertifizierung zeigten sich die Experten von INSTART consult: Auf Grundlage des vom Verband der Automobilindustrie (VDA) ausgearbeiteten Anforderungskataloges hat INSTART consult ein komplettes, integriertes ISMS aufgebaut und das technische Konstrukt realisiert. Neben der Errichtung der Informationssicherheit-Organisation und der Aufstellung eines digitalen Schulungskonzeptes war auch die Installation eines ISO (Information Security Officer) und eines CICSO (Chief Information Cyber Security Officer) Voraussetzung für das Passieren der Audits. Der CICSO der INSTART group, Markus Christians, erklärt zum neuen Sicherheitskonzept: "Die Vorbereitungsphase bis zum ersten Audit dauerte mehr als neun Monate, aber die Mühen haben sich gelohnt. Unser neues ISMS ist nun auf dem aktuellen Stand und beinhaltet vor allem den Schutz der Informationswerte des Unternehmens durch die Informationssicherheit und den Schutz von Prototypen."

Nachdem der TÜV Nord vor Kurzem als unabhängige Zertifizierungsstelle schließlich an den drei Standorten der drei Firmen die Zertifizierung durchgeführt hat, sind sich die drei Köpfe der INSTART group, Markus und Frank Fichtner sowie Dr. Christian Matzner, einig: "Mit der Zertifizierung nach TISAX setzen wir als INSTART group einen weiteren Meilenstein. Da unsere Tech-Firmen ihre Schwerpunkte in der Technologie-Entwicklung haben, arbeiten alle drei tagtäglich mit hochsensiblen Daten. Mit dieser Bescheinigung erfüllen wir nun nicht nur die Sicherheitsanforderungen unserer Kunden und Partner, sondern stellen auch sicher, dass wir selbst unseren Anforderungen an Datenschutz und Informationssicherheit gerecht werden."

Die Ergebnisse können im ENX Portal ( https://portal.enx.com/en-US/TISAX/tisaxassessmentresults/) eingesehen werden. TISAX und TISAX-Ergebnisse sind nicht für die breite Öffentlichkeit bestimmt.

Digitalwerk GmbH

Participant ID: PY6CPC

Assessment ID: AN09XZ

Scope ID: SCR534 Eitensheim

Assessment Objectives: Handling of Test-Vehicles; Information with Very High Protection Needs; Protection of Prototype Parts and Components; Protection of Prototype Vehicles

Digitalwerk Gmbh

Participant ID: PY6CPC

Assessment ID: ANW2G1

Scope ID: ST2103 Regensburg, Dresden

Assessment Objectives: Information with Very High Protection Needs; Protection of Prototype Parts and Components

e.telligent GmbH

Participant ID: PTWFKL

Assessment ID: AN2FX6

Scope ID: S8HZ0L Eitensheim

Assessment Objectives: Information with Very High Protection Needs; Protection of Prototype Parts and Components

e.telligent GmbH

Participant ID: PTWFKL

Assessment ID: AN91KK

Scope ID: S4VR2H Regensburg

Assessment Objectives: Information with Very High Protection Needs; Protection of Prototype Parts and Components

IP Camp GmbH

Participant ID: PZ6NXW

Assessment ID: ANAA08

Scope ID: SP003N Eitensheim

Assessment Objectives: Connection to 3rd Parties with High Protection Needs; Connection to 3rd Parties with Very High Protection Needs; Information with High Protection Needs; Information with Very High Protection Needs; Handling of Test-Vehicles; Protection of Prototype Parts and Components; Protection of Prototype Vehicles

