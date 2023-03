Clavis International

Ferienimmobilien mit zukunftsfähigen Ansätzen: Ganzheitliche Erholung als Konzept

Hamburg (ots)

Die diesjährige ITB stand ganz im Zeichen von Veränderung. Was sich nicht verändert hat, ist das Reisebedürfnis der Deutschen. Einer aktuellen Studie des ADAC zufolge haben 32 Prozent der Befragten sogar im Vergleich zum Vorjahr ein gesteigertes Urlaubsbedürfnis. Dennoch wird sich in puncto Reisen einiges verändern.

"Transformation findet auf vielen Ebenen aktuell statt", betont Hamid M. Farahmand, Geschäftsführender Gesellschafter von CLAVIS INTERNATIONAL. "Doch einem Wandel sollte zunächst vor allem ein Umdenken vorausgehen. Die Urlaubsbedürfnisse haben sich längst verändert. In Zeiten von Pandemie, Energiekrise und steigenden Preisen wird es immer wichtiger, die Erholungssuchenden bereits bei ihrer Planung abzuholen, um ihnen ein sorgenfreies, ganzheitliches Urlaubserlebnis zu bieten. Transparente Preisstruktur, flexible Buchungen und Angebote rund um einen nachhaltigen Urlaub werden zukünftig mehr Raum einnehmen. Ebenso ist der Anspruch an die Ferienunterkunft gestiegen. Lifestyle, Wohnkomfort und Großzügigkeit sind gefragt." Das öffnet auch den Markt für ganzheitliche Erholungskonzepte über den Hotelaufenthalt hinaus und setzt die Ferienimmobilienbranche in den Fokus.

Neue Wege, neue Konzepte und ein neuer Servicegedanke

Ferienimmobilien mit Resort-Konzept erfreuen sich bereits im Ausland größter Beliebtheit, denn sie passen perfekt zum Zeitgeist. Autark möchte man sein. Mit Familie und Hund, mit Freunden oder auch nur zu zweit nach eigenem Rhythmus in den Tag hineinleben und sich vollkommen entfalten. Dabei Land und Leute kennenlernen, selbstbestimmt und dennoch mit einer gewissen Optionsvielfalt. Als unabhängiges Beratungsunternehmen der Immobilienwirtschaft hat CLAVIS INTERNATIONAL dieses holistische Konzept aus langjährigen Erfahrungen und internationalen Projekten nun am deutschen Markt etabliert, um auch hier Sehnsuchtsorte mit Mehrwert zu kreieren.

Dabei profitieren sowohl Bauträger als auch Ferienimmobilienbesitzer sowie Gäste gleichermaßen vom innovativen Betreiberkonzept nach "Clavis-Prinzip": Inmitten naturschöner Umgebung finden Käufer einen bewährten Mix aus Eigennutzung, Ferienvermietung und Immobilienbesitz als Kapitalanlage inklusive monatlicher Mindestrendite. Die Betreibergesellschaft kümmert sich um die Instandhaltung, Vermarktung und Vermietung der Immobilie sowie den Service vor Ort (House Keeping, Schlüsselübergabe, Brötchenservice, uvm.). Gäste wiederum profitieren ganzjährig vom hohen Erholungswert durch einen Rundum-Sorglos-Aufenthalt im qualitätsvollen Ambiente. Bauträger und Investoren erhalten ein maßgeschneidertes Konzept und einen Partner als One-Stop-Shop Lösung von der Immobilienentwicklung bis zum Betrieb.

Das "Clavis-Prinzip" fußt auf einem ganzheitlichen Ansatz, der immer den Endkunden im Fokus hat, um erfolgreich zu sein. Dabei werden die Besonderheiten einer Destination auf individuelle Weise ganzjährig erlebbar gemacht und mit der Region sanft und authentisch verknüpft. Die Natur spielt dabei eine große Rolle. Sie dient gerade vielen Städtern als Rückzugsort und Quelle der Regeneration. Ihr Erhalt und ihre Wertschätzung werden immer bedeutungsvoller. "Ein hochwertiger Aufenthalt muss nicht immer in einer A-Lage zu finden sein", betont Hamid M. Farahmand. "Auch blühendes Hinterland, Seenparadiese oder unberührte Küstenorte - abseits typischer Touristen-Hot-Spots können mit dem richtigen Konzept ein einmaliges Erholungserlebnis ermöglichen."

Architektur und Design sollten auf höchstem Standard sein und somit in ein besonderes Wohnambiente einladen. Angegliederte Fitness- oder Spa-Bereiche, Gastronomie- und Freizeitangebote sowie umfangreiche Serviceleistungen flankieren saisonunabhängig den Aufenthalt. Das wiederum ermöglicht eine ganzjährige Auslastung. "Das Resort-Konzept nach "Clavis-Prinzip" setzt auf Qualitätstourismus und vereint Land, Menschen und Infrastruktur mit gehobener Wohnkultur. Der Markt wird sich weiter professionalisieren, um sich den Bedürfnissen und Wünschen der Erholungssuchenden immer neu anpassen zu können", betont Farahmand.

Leuchtturmprojekt Bades Huk

Jedes Resort-Konzept nach "Clavis-Prinzip" ist ein Unikat mit eigener Identität, Lebensgefühl und Verwurzelung am Standort - jeder Ort ist anders und bedarf einer eigenen Umsetzung, Vollendung und Vermarktung. Beispielsweise Bades Huk, das Ferien-Resort an der Wismarer Bucht, zieht seit seiner Eröffnung im Juli 2021 Erholungssuchende aus unterschiedlichen Regionen und Ländern in seinen Bann. Die 77 Beach Apartments (5 Sterne-Niveau) inmitten idyllischer Küstenlandschaft und umgeben von einem Vogel- und Naturschutzgebiet sind verkauft an Kapitalanleger und in ein Betreiberkonzept eingebettet. Die modernen und großzügigen Ferienapartments in der Dünenlandschaft verzeichnen eine steigende Auslastung. Die Gäste erleben einen Rundum-Service im schönsten Ambiente. Alle Beach Apartments folgen einer Designlinie mit hochwertigem Mobiliar und Markenausstattung, das federführend durch das Kreativ-Team von CLAVIS INTERNATIONAL umgesetzt wurde. Zudem bietet der top modernisierte 18-Loch Meisterschaftsplatz sowie ein Wellness- und Fitnessbereich zahlreiche Möglichkeiten aktiv zu sein. Die landschaftliche Vielfalt lässt sich von Bades Huk aus per Rad, zu Fuß oder auf dem Wasser erkunden. Ein umfangreiches Angebot wie Segeln, SUP, Tauchen, Kiten u.v.m. steht bereit. Der Gast wird auf Wunsch in seiner Freizeitplanung unterstützt. Ein kleiner Shop, ein Café sowie ein Restaurant in unmittelbarer Nähe runden das Angebot ab. 2022 erhielt die Gemeinde Hohenkirchen erstmals den Titel als anerkannter Tourismusort durch die neuen Entwicklungen am Standort. Im Rahmen des Traveller Review Awards 2023 wurde Bades Huk mit 9,0 von 10,0 Punkten als eine der Top-Adressen an der deutschen Ostseeküste von Reisenden ausgezeichnet.

Über CLAVIS INTERNATIONAL

CLAVIS INTERNATIONAL ist spezialisiert auf die Entwicklung, Vermarktung sowie den Betrieb von Resort-Immobilien. Das Hamburger Beratungsunternehmen bietet einen umfassenden Service für Bauträger, Immobilienentwickler, Investoren und Privatkäufer - und nicht zuletzt für Urlauber. Geschäftsführender Gesellschafter Hamid M. Farahmand profitiert von seinem Wissen aus über 35 internationalen Projekten. Er nutzt seine langjährige Erfahrung aus der Entwicklung und Realisation von Resort-Immobilien mit Residential Services, um ganzheitliche Ferien- und Betreiberkonzepte - wie das in Bades Huk - zu kreieren und weiterzuentwickeln.

Weitere Informationen zu CLAVIS INTERNATIONAL unter: www.clavisinternational.com

