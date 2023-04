Memorial Ceremony to Ancestor Huang Di in His Native Place

Memorial Ceremony to Ancestor Huang Di in His Native Place fand feierlich statt

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Zhengzhou, China (ots)

Am 22. April fand die Memorial Ceremony to Ancestor Huang Di in His Native Place im Jahr Guimao in His Native Place von Ancestor Huang Di in Xinzheng, Henan, statt. Die Nachkommen von Ancestor Yan Di und Ancestor Huang Di aus dem In- und Ausland versammelten sich erneut in His Native Place von Ancestor Huang Di, um Ancestor Huang Di - Xuanyuan zu verehren.

Die Memorial Ceremony to Ancestor Huang Di in His Native Place in in His Native Place im Jahr Guimao stand unter dem Motto "Same Roots, Same Ancestors and Same Origins; Peace, Concord and Harmony". Die rituelle Gedenkzeremonie für Ancestor Huang Di in His Native Place im Jahr Guimao begann um 9.50 Uhr.

Es gibt neun offizielle Rituale in der Gedenkzeremonie:

Prächtige Salutschüsse. Alle Teilnehmer standen ehrfürchtig und es wurden 21 Salutschüsse abgefeuert.

Niederlegen der Blumenkörbe. Die Staatsoberhäupter Chinas, die Hauptverantwortlichen des Parteikomitees und der Volksregierung der Provinz Henan, die Leiter der organisierenden Einheiten sowie die Verantwortlichen von Zhengzhou und Xinzheng brachten der Reihe nach Blumenkörbe zur Statue von Ancestor Huang Di.

Verbrennen von Weihrauch mit gereinigten Händen. Die Zeremonienmeister hielten Behälter mit Wasser aus dem Gelben Fluss bereit, um die Gäste zu begrüßen. Berühmte Persönlichkeiten aus allen Gesellschaftsschichten in Hongkong, Macau und Taiwan sowie herausragende chinesische Vertreter aus der ganzen Welt erwiesen Ancestor Huang Di - Xuanyuan die Ehre.

Ehrfürchtiges Verbeugen. Die Anwesenden verbeugten sich tief vor der Statue von Ancestor Huang Di und brachten damit den unendlichen Respekt der Nachkommen von Ancestor Yan Di und Ancestor Huang Di vor den Vorfahren der Zivilisation zum Ausdruck.

Respektvolles Vortragen des Gebets. "Die chinesische Zivilisation hat eine lange Geschichte. Menschen aller Richtungen sind beglückt von den tiefen Tugenden und Errungenschaften unserer Vorfahren..." Der stellvertretende Vorsitzende des 12. Nationalen Komitees des CPPCC, Qi Xuchun, verlas im Namen von Hunderten Millionen chinesischer Nachkommen respektvoll den Artikel zur Ahnenverehrung als Hauptverehrer.

Wiederhallen des Gesangs von Lobliedern. Sänger aus Hongkong, Taiwan, Macau und dem Festland sangen gemeinsam mit Schauspielern aus 56 ethnischen Gruppen, Kinderchören und 100 gemischten Chören die "Ode an Ancestor Huang Di".

Anbetung mit Musik und Tanz. Die Musik und der Tanz der Han-Dynastie, der Tanz auf dem Teller und der Trommel, der vor zweitausend Jahren im Becken des Gelben Flusses entstand, wurden wunderschön dargeboten, begleitet von der alten Melodie "Book of Poems - Folklore of Zheng - Zi Jin" von Zheng. Wir zollen unseren Vorfahren in alten Zeiten und heute gemeinsam Tribut.

Beten für China. Eine Bildrolle des Gelben Flusses entfaltete sich langsam in der Mitte der Plattform der Ahnenverehrung. Segnungsgäste aus allen Gesellschaftsschichten hielten glückverheißende Segenssiegel und stempelten auf die Schriftrolle und verehrten dann Ancestor Huang Di mit der "Fünf-Farben-Erde" bzw. der gelben Erde aus Henan, der roten Erde aus Yunnan, der weißen Erde aus Xinjiang, der schwarzen Erde aus Liaoning, der grünen Erde aus Anhui und den "Fünf-Kornen" bzw. Quinoa, Ji, Hirse, Weizen und Reis.

Himmel und Erde in Harmonie. Auf dem Platz der Ahnenverehrung breiteten Friedenstauben ihre Flügel aus und flogen hoch, um den Frieden zu preisen; Zehntausende von Luftballons stiegen in den Himmel hoch und ließen unsere Wünsche los; die gelben Schriftzeichen auf dem riesigen roten Hintergrund "Himmel, Erde und Menschen" blendeten allmählich ein.

Die Memorial Ceremony to Ancestor Huang Di in His Native Place im Jahr Guimao war beendet. Diese Zeremonie wurde von People's Government of Henan Province, China people's Political Consultative Committee of Henan Province, Taiwan Affairs Office of the State Council, All-China Federation of Returned Overseas Chinese, All-China Federation of Taiwan Compatriots und Association for Yanhuang Culture of China gemeinsam gesponsert sowie von People's Government of Zhengzhou City und People's Government of Xinzheng City mitorganisiert.

Original-Content von: Memorial Ceremony to Ancestor Huang Di in His Native Place, übermittelt durch news aktuell