COSRX kündigt Prime Big Deal Days-Aktion mit dem Advanced Snail Duo an: Ein Kraftpaket für die Hautpflege

Berlin (ots/PRNewswire)

COSRX, eine führende Marke, die von Dermatologen für ihre sanften und dennoch wirksamen Lösungen für empfindliche Haut gelobt wird, freut sich, seine Teilnahme an den Amazon Prime Big Deal Days mit exklusiven Angeboten für seinen Bestseller, das Advanced Snail Duo, vom 8. bis 9. Oktober bekannt zu geben. Das für seine sorgfältige Formulierung bekannte Advanced Snail Duo - bestehend aus der Advanced Snail 96 Mucin Power Essence und der Advanced Snail 92 All in one Cream - revolutioniert weltweit die Beauty-Routinen.

Aktionsprodukte:

Ein Hautpflege-Must-Have für #MirrorSkin

Die Advanced Snail 96 Mucin Power Essence spendet tiefenwirksame Feuchtigkeit, schließt die Feuchtigkeit ein und verstärkt die natürliche Ausstrahlung der Haut. Mit 96 % Schneckenschleim glättet sie das Hautbild und verbessert die Elastizität der Haut und ist damit ein unverzichtbarer Bestandteil Ihrer Hautpflege.

Um Ihre Hautpflege-Routine einen Schritt weiter zu bringen, verwenden Sie anschließend die Advanced Snail 92 All in one Cream. Diese Creme intensiviert die Feuchtigkeitsbarriere, versiegelt die Wirkung der Essenz und verstärkt das Strahlen der Haut für den begehrten, spiegelnden Glanz.

In Kombination sorgt dieses leistungsstarke Duo für einen leuchtenden, strahlenden Teint und verhilft Ihnen zu #MirrorSkin, indem es die Feuchtigkeitsversorgung, Elastizität und das allgemeine Strahlen der Haut verbessert.

Social-Media-Buzz: Echte Benutzer, die echte Ergebnisse demonstrieren

Die Popularität des Advanced Snail Duo von COSRX ist auf Social-Media-Plattformen wie TikTok sprunghaft angestiegen, wo die lizenzierte Kosmetikerin @jilllegsfordays die Advanced Snail 96 Mucin Power Essence in einem Video vorstellte, in dem sie die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten demonstrierte. Von der Linderung von Sonnenbrand und Irritationen bis hin zur Verwendung als Primer bietet Jill praktische Tipps, wie man dieses Hautpflegejuwel in die tägliche Routine integrieren kann. Außerdem hebt sie hervor, wie das Mischen der Advanced Snail 96 Mucin Power Essence mit Foundation für ein strahlendes, natürliches Finish sorgt – perfekt, um den trendigen #MirrorSkin-Look zu erzielen.

Ein weiterer TikTok-Influencer, Bobby Jean Spears, empfiehlt die Advanced Snail 96 Mucin Power Essence als den ultimativen Primer für einen taufrischen, prallen Look. Seine feuchtigkeitsspendenden und glättenden Eigenschaften machen sie zu einem Muss für alle, die sich eine makellose, strahlende Haut wünschen.

Prime Big Deal Days: Exklusive Angebote

COSRX ist stolz darauf, während der Prime Big Deal Days spezielle Angebote für das #MirrorSkin Duo anzubieten, die exklusiv auf Amazon erhältlich sind. Dies ist die perfekte Gelegenheit sowohl für langjährige Fans als auch für neue Kunden, die multifunktionalen Vorteile dieser Bestseller zu erleben.

Die Advanced Snail 96 Mucin Power Essence, von der alle elf Sekunden ein Exemplar verkauft wird, ist aufgrund ihrer feuchtigkeitsspendenden und beruhigenden Eigenschaften ein Kultprodukt, während die Advanced Snail 92 All in one Cream aufgrund ihrer Fähigkeit, Feuchtigkeit zu speichern und die Ausstrahlung der Haut zu fördern, über 44.000 5-Sterne-Bewertungen auf Amazon erhalten hat. Beide Produkte dieses Duos sind ständig ausverkauft, also verpassen Sie nicht Ihre Chance, sie während dieses Sales zu ergattern – greifen Sie zu, bevor sie wieder ausverkauft sind!

Ob Sie nach einem feuchtigkeitsspendenden Primer, einer beruhigenden Pflege für gereizte Haut oder einem Weg suchen, um den beneidenswerten #MirrorSkin-Glow zu erzielen – jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um Ihre Hautpflegeroutine zu verbessern.

Informationen zu COSRX:

Mit seinen leistungsstarken und preiswerten Hautpflegelösungen ist COSRX schnell zu einer der beliebtesten Hautpflegemarken der Welt geworden. Mit einer minimalen Anzahl hochwirksamer natürlicher Extrakte in konzentrierten Dosen liefern die Produkte von COSRX sichtbare Ergebnisse, indem sie die Haut nur mit dem behandeln, was sie braucht, und mit nichts, was sie nicht braucht. Die meistverkauften Hautpflegelösungen finden Sie bei Einzelhändlern im ganzen Land, einschließlich Amazon. COSRX ist auch auf Instagram + TikTok vertreten.

