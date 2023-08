CMG

Zwei Dinge beeindruckten einen britischen Professor, der in China lehrte

Beijing, 1 August 2023 (ots/PRNewswire)

CMG News

David G. Evans aus Großbritannien ist Professor an der Beijing University of Chemical Technology (BUCT). Er schloss sein Studium an der Universität Oxford ab und promovierte dort. In China ist er nun in Lehre und wissenschaftlicher Forschung tätig, widmet sich aber auch der Popularisierung der Wissenschaft, indem er Vorlesungen für chinesische Kinder hält und grundlegende chemische Kenntnisse vermittelt. Als in China tätiger Experte hat David Evans auch an vielen Aktivitäten teilgenommen, von denen einige einen tiefen Eindruck bei ihm hinterlassen haben.

