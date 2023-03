Redaktion für TaxTech

Von Steuerberatern empfohlen: App mit Steuer-Garantie für Selbstständige

In Deutschland arbeiten fast 4 Millionen Menschen selbstständig. Die Steuer-App Accountable ermöglicht es Ihnen, alle Steuererklärungen in einer Lösung selbst zu erledigen. Jetzt geht das Unternehmen einen weiteren Schritt in Richtung 'virtuelle Steuerberatung': Ab diesem Jahr haben Selbstständige standardmäßig eine Garantie auf alle Steuererklärungen, die sie über die Software einreichen. Die einfache Sprachführung und das nutzerfreundliche Design machen es auch Finanzneulingen möglich, ihre Steuern über die App selbst zu erledigen. Als All-In-One-Steuerplattform digitalisiert Accountable die komplette Buchhaltung und hilft Selbstständigen mittels personalisierten Steuertipps monatlich Geld einzusparen. Im letzten Jahr wurden über 20.000 Steuererklärungen über Accountable verarbeitet.

"Viele Selbstständige sind Profis in ihrem Bereich, zucken aber zusammen, wenn es um das Thema Steuern und Finanzen geht. Mit der Garantie für Steuererklärungen gibt Accountable Selbstständigen jetzt die Sicherheit, die sie suchen"- Markus Boldt, Partner-Steuerberater von Accountable

Garantie schützt Selbstständige vor Steuernachforderungen

Als erstes Unternehmen gibt Accountable Selbstständigen ab diesem Jahr standardmäßig eine Garantie auf alle Steuererklärungen, die sie über die Software eingereicht haben. Das heißt, wenn eine NutzerIn einen Fehler in der Accountable App macht und das Finanzamt daraus resultierend Steuernachforderungen verlangt, steht Accountable für die Nachzahlungen ein. Die Software wurde so entwickelt, dass Selbstständige bei der Erfassung von Rechnungen und Belegen fast keine Fehler mehr machen können. Bevor die Daten über die App ans Finanzamt übermittelt werden, wird der Status jedes Dokuments automatisch geprüft. Jede Ausgabe und jede Einnahme wird anhand der Kategorie und des Typs von der Software überprüft und der jeweiligen Steuererklärung zugeordnet. NutzerInnen können keine Ausgaben absetzen oder Einnahmen erklären, wenn sie nicht durch die notwendigen Dokumente in der App belegt sind. Die künstliche Intelligenz entdeckt mögliche Fehler vor der Übermittlung ans Finanzamt und benachrichtigt NutzerInnen rechtzeitig. Um NutzerInnen zusätzliche Sicherheit zu geben, werden Selbständigen bei Fehlern aufgrund der Accountable App, daraus resultierende Steuernachforderungen ab sofort bis zu 5.000 EUR erstattet.

"Wir arbeiten für eine Zukunft, in der alle die Möglichkeit haben, selbstständig und finanziell unabhängig zu werden. Um Selbstständigen zusätzliche Sicherheit beim Thema Steuern zu geben, bieten wir ab sofort eine Garantie für Steuererklärungen." - Tino Keller, Mitgründer und Deutschlandchef von Accountable

Buchhaltungs- und Steuerlösung in einer App

Accountable digitalisiert die komplette Buchhaltung und hilft Selbstständigen mittels personalisierten Steuertipps monatlich Geld einzusparen. Zu den Kernfunktionen der App zählen Rechnungserstellung, Beleg-Scan über die Smartphone-Kamera mit Texterkennung, eine To-do-Liste mit anstehenden Steuerpflichten (wie Einkommensteuer, Umsatzsteuer und Gewerbesteuer) sowie die Verknüpfung mit bis zu fünf Bankkonten. Steuererklärungen und Voranmeldungen können über Accountable direkt erstellt und ans Finanzamt übermittelt werden. In der App sehen Selbstständige jederzeit, was ihnen nach Steuerabzügen tatsächlich an Geld übrig bleibt. Bei Fragen bietet das Supportteam kostenlose Hilfe. Mit 240 Euro Investment pro Jahr (20 Euro pro Monat) können Selbstständige mit Accountable ihre gesamte Buchhaltung, Rechnungen und Steuerpflichten in nur einer App abwickeln. Die Lösung funktioniert für Selbstständige dabei mit oder ohne SteuerberaterIn.

Weiterführende Informationen zur Steuergarantie von Accountable finden Sie auf der Accountable-Website.

Über Accountable

Accountable mit Sitz in Berlin und Brüssel ist seit 2020 mit Seriengründer Tino Keller als Co-Founder und Managing Director in Deutschland erfolgreich. Als erste Steuer-App ermöglicht Accountable Selbstständigen, ihre Steuererklärungen mit wenigen Klicks über die mobile und webbasierte App selbst einzureichen. 2022 wurden bereits über 20.000 Steuererklärungen über Accountable verarbeitet. Seit der Gründung hat Accountable insgesamt 10 Millionen Euro von führenden VC's aus der europäischen Tech- und Gründungsszene einsammeln können, darunter u. a. Stride VC, Connect Ventures, 10x Founders sowie den Billie-Gründer Matthias Knecht und Christian Grobe.

Über die Autorin:

Magdalena Czornik ist selbstständige Startup Redakteurin und schreibt gerne über digitale Tools, Software und Technik, die Selbstständigen den Arbeitsalltag erleichtern. Als freiberufliche Kommunikationsberaterin betreut sie unterschiedliche Startups & Tech-Unternehmen.

