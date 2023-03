Allianz Generalvertretung David Patrick Kundler zum 8. Mal die Nummer 1

David Patrick Kundler

Berlin (ots)

Allianz Kundler bricht erneut Umsatzrekord

Die Allianz Versicherung David Patrick Kundler ist erneut die Nummer 1 von über 8.000 Allianz Agenturen in Deutschland. Bereits zum achten Mal konnte sich Allianz Kundler in diesem hart umkämpften Markt behaupten und den bereits erreichten Umsatzrekord erneut steigern. Alleine in den Segmenten Krankenversicherung und Gewerbeversicherungen konnte eine Umsatzsteigerung um 76,6 Prozent sowie 52,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr verzeichnet werden. Sie ist damit die erfolgreichste Allianz Generalvertretung in Berlin, Deutschland und Europa.

Kundenservice und Unternehmenskultur als Erfolgsformel

"Unser Erfolg basiert auf kompromisslos gelebter Kundennähe und einer Unternehmenskultur, mit der wir die Fähigkeiten unseres Teams zur vollen Entfaltung bringen.", sagt David Patrick Kundler, Gründer und Inhaber der Generalvertretung, zum erneuten Umsatzrekord. "Wir werden auch in Zukunft alles daran setzen, unseren hohen Standard zu halten und uns stetig zu verbessern."

Über die Allianz Versicherung David Patrick Kundler

Seit 2004 bietet die Allianz Versicherung David Patrick Kundler Privatpersonen und Unternehmen Schutz in allen Lebenslagen. Mit einem breiten Portfolio an bewährten Vorsorgelösungen und erstklassigem Kundenservice ist Allianz Kundler seit Jahren die führende Allianz Generalvertretung. Die enge Verbundenheit mit den Akteuren der Hauptstadt zeigt sich in dem außerordentlich hohen Vertrauen, das die Generalagentur genießt. Darüber hinaus versteht sich das Unternehmen nicht nur als Versicherungsanbieter, sondern auch als aktiver Teil des Gemeinwesens. So ist die Allianz Kundler auch durch ihr kontinuierliches soziales Engagement ein fester Bestandteil der facettenreichen Stadt Berlin.

