Super Entrümpler GmbH

Saed Odeh: Umfangreicher Entrümpelungsservice im Raum München

München (ots)

Saed Odeh ist der Gründer und Geschäftsführer von "Die Super-Entrümpler" aus München, das neben professionellen Wohnungsauflösungen und Haushaltsauflösungen den Rundum-sorglos-Service für seine Kunden bietet - egal, ob eine Wohnung vermietet, verkauft oder selbst bezogen werden soll.

Ein Familienmitglied stirbt und früher oder später müssen sich die Familienangehörigen der unangenehmen Aufgabe stellen, dessen Wohnung zu räumen - eine zeitraubende und nervenzehrende Angelegenheit, denn neben Rest-, Sonder- und Sperrmüll finden sich häufig auch noch Wertgegenstände und intaktes Mobiliar, das niemand brauchen kann. Saed Odeh hat es sich darum mit seinem Unternehmen "Die Super-Entrümpler" zur Mission gemacht, den Menschen in ihrer Not zu helfen. Er übernimmt nicht nur die gesamte Entrümpelung und fachgerechte Entsorgung, sondern bietet darüber hinaus auch weiterführende Tätigkeiten an, sodass sich seine Kunden um nichts kümmern müssen.

Als sein Nachbar starb, half Saed Odeh dabei, dessen Wohnung auszuräumen. Als ihn danach immer mehr Anfragen von Menschen erreichten, die seine Hilfe benötigten, beschloss er vor knapp neun Jahren, sein Unternehmen, "Die Super-Entrümpler", in München zu gründen. "Eine leergeräumte Wohnung sieht selten schön aus, sodass es nicht einfach ist, diese direkt zu vermieten oder zu verkaufen", erklärt Saed Odeh, der den Bedarf erkannt hat und seinen Kunden verschiedene Pakete anbietet. Von der Wohnungsauflösung oder Haushaltsauflösung, über Renovierungsarbeiten, bis hin zur Kernsanierung bietet der Entrümpelungsprofi alles aus einer Hand und arbeitet dabei schnell, professionell und preistransparent.

Ein Service, der keine Wünsche offenlässt

In 80 Prozent der Fälle ist ein Todesfall der Grund, warum Menschen Hilfe bei der Wohnungsauflösung oder Haushaltsauflösung benötigen. Nach der Trauerphase treffen die Hinterbliebenen die Entscheidung, was mit der Wohnung oder dem Haus des Verstorbenen passieren soll. Handelt es sich um eine Mietwohnung oder ein Mietshaus, ist mit einem kurzen Prozess zu rechnen: Die Wohnung beziehungsweise das Haus wird gekündigt, entrümpelt und an den Vermieter übergeben. "Im Fall einer Eigentumswohnung oder eines Eigentumshauses hat der Erbe drei Möglichkeiten: vermieten, verkaufen oder selbst beziehen", erklärt Saed Odeh. Für jede dieser Optionen bieten die Super-Entrümpler ein passendes Paket an. Darum ist es wichtig, dass der Kunde im Vorfeld schon weiß, was mit seiner Wohnung oder dem Haus passieren soll.

Möchte er sie zum Beispiel verkaufen oder vermieten, profitiert er vom Make-up-Paket der Super-Entrümpler. Dieses enthält weiterführende Tätigkeiten, die dazu führen, dass die Wohnung oder das Haus besser und schneller verkauft oder vermietet werden kann. "Je weniger negative Punkte es gibt, umso besser und schneller lässt sich ein Objekt am Ende verkaufen oder vermieten. Gerade Frauen lassen sich bei der Wohnungssuche stark von der Optik beeinflussen", verrät der Geschäftsführer. So arbeitet er, neben optischen Renovierungsmaßnahmen, zusätzlich mit zielgruppenspezifischen Tricks - von der Installation von stilvollen Lampen, über die Verlegung eines neuen Bodens, bis hin zum Einbau einer Küche kann alles dabei sein, was den Verkauf oder die Vermietung fördert. Im Fall eines Selbstbezugs kann der Kunde sogar ein Premium-Paket buchen, welches eine komplette Kernsanierung enthält.

Die Super-Entrümpler: schnell, professionell und transparent

Die Zusammenarbeit läuft in der Regel so ab, dass Angehörige eines verstorbenen Familienmitglieds die Entrümpelungsprofis kontaktieren und ihnen einen Wohnungs- beziehungsweise Hausschlüssel zukommen lassen. Nachdem das Objekt begutachtet und bewertet wurde, erhält der Kunde verschiedene, individuell kalkulierte, Angebote: eines für die Entrümpelung, eines für Demontage- und Abrissarbeiten und eines für die Renovierung, Sanierung und Modernisierung. Die Super-Entrümpler arbeiten mit sieben verschiedenen Subunternehmern, die alle nötigen Bereiche abdecken. So erhält der Kunde das Komplettpaket seiner Wahl aus einer Hand, ohne sich selbst kümmern zu müssen.

Das Unternehmen von Saed Odeh orientiert sich stets an seinen persönlichen Geboten. An erster Stelle steht die Schnelligkeit. Die Super-Entrümpler sind über verschiedene Kanäle immer erreichbar und legen großen Wert darauf, dass Anfragen und Aufträge ohne lange Wartezeit erledigt werden. Die erste Besichtigung der Wohnung oder des Hauses ist umfangreich und mit einer umfassenden Beratung verbunden. "Natürlich ist diese für den Kunden kostenlos", so der Geschäftsführer. "Generell setzen wir auf eine transparente Preisgestaltung. Eine Anzahlung, nach der wochenlang nichts passiert, gibt es bei uns nicht. Zudem rechnen wir den Wert des Inventars an." Dass der Müll ordnungsgemäß getrennt und Mobiliar gespendet wird, ist für den Entrümpelungsprofi eine Selbstverständlichkeit.

Saed Odeh: Glückliche Kunden als größte Motivation

In all den Jahren seiner Unternehmertätigkeit ist Saed Odeh eine seiner Kundinnen in besonderer Erinnerung geblieben. Sie hatte gehört, dass die Münchener Wohnung, in der sie aufgewachsen ist, wieder frei war und wollte sie gemeinsam mit dem Entrümpelungsexperten besichtigen. Bereits vor der Wohnungstür hatte dieser ein komisches Gefühl, sodass er seine Kundin, die damals hochschwanger war, bat, zunächst draußen zu warten. "Im Endeffekt hatten wir es mit einer Messie-Wohnung zu tun, aus der wir allein sieben Tonnen Müll geholt haben. Innerhalb kürzester Zeit haben wir die Wohnung entrümpelt, entkernt und saniert, sodass die junge Frau noch vor der Geburt ihres Babys vermieten konnte", berichtet Saed Odeh.

Das sind die Erlebnisse, die den Unternehmer antreiben, täglich sein Bestes zu geben. Seine Mission ist es, Ottonormalverbrauchern, denen kein großes Vermögen zur Verfügung steht, eine Dienstleistung anzubieten, mit der sie rundum zufrieden sind. "Ich möchte, dass meine Kunden am Ende einfach nur dankbar und glücklich sind", so der Geschäftsführer der Super-Entrümpler. Um noch mehr Menschen in München helfen zu können, verfolgt Saed Odeh das Ziel, seine Prozesse langfristig noch strukturierter und automatisierter zu gestalten und weiter zu wachsen.

Original-Content von: Super Entrümpler GmbH, übermittelt durch news aktuell