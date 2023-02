Hoffmann Productions GmbH

Hoffmann Productions GmbH nimmt neue Dimensionen an: Stuttgarter Unternehmen sucht neue Mitarbeiter

Stuttgart (ots)

Die Hoffmann Productions GmbH, eine Foto- und Branding-Agentur mit Sitz in Stuttgart, sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt Verstärkung für ihr Team, wie der Geschäftsführer Paul Hoffmann bekannt gab. Besonders gefragt sind motivierte Foto- und Videografen. Darüber hinaus werden Video-Cutter sowie Web-, UX- und Grafikdesigner eingestellt. Informationen zu den offenen Stellen finden Interessenten unter: https://karriere.hoffmann.productions

Geschäftsführer Paul Hoffmann: "Der Markt an digitalen Beratern, Experten und Dienstleistern wächst in rasantem Tempo. Demnach steigt auch die Nachfrage nach unserem Angebot enorm. Um unsere Position an der Spitze des Marktes weiter auszubauen, brauchen wir neue Mitarbeiter, die mit uns wachsen und unser Team verstärken möchten."

Die Hoffmann Productions GmbH betreut hunderte Kunden in Wachstumsbranchen und unterstützt sie dabei, online professionell und überzeugend aufzutreten. So bietet das Unternehmen einen sicheren Arbeitsplatz mit spannenden Aufgaben und reizvollen Aufstiegschancen. Zudem dürfen sich Bewerber auf eine inspirierende Arbeitsumgebung freuen, in der sie ihre Talente vor breitem Publikum unter Beweis stellen und sich dauerhaft weiterentwickeln können.

"Wir denken und handeln völlig anders als die meisten Agenturen. Statt auf Freelancer zurückzugreifen, setzen wir darauf, Menschen fest einzustellen, um ihnen Sicherheit und Entwicklungschancen zu bieten. Außerdem sind wir nicht von wenigen Großkunden abhängig, sondern betreuen hunderte spannende Unternehmen gleichzeitig. Denn nur wer weiß, dass er nicht bei der nächsten Krise auf der Straße sitzt und an die Vision der Firma glaubt, kann wirklich sein Potenzial entfalten. Darüber hinaus können sich unsere Mitarbeiter voll und ganz auf ihr eigentliches Handwerk fokussieren, ohne sich mit bürokratischen Verpflichtungen und finanziellen Hürden herumschlagen zu müssen, wie die meisten Freelancer", erklärt der 26-jährige Geschäftsführer.

Mitarbeiter der Hoffmann Productions GmbH profitieren unter anderem von einem überdurchschnittlichen Gehalt und moderner Ausstattung. Foto- und Videografen arbeiten beispielsweise mit den neusten Nikon Z9 Kameras - und als besonderes Highlight mit erstklassigen Modellen von Hasselblad. Zur Büroausstattung gehören obendrein aktuellste Apple-Geräte.

"Wir legen großen Wert darauf, dass sich unsere Mitarbeiter wohlfühlen und gesund sind. Deshalb bieten wir ihnen neben einem erstklassigen Arbeitsumfeld ein umfangreiches Portfolio an flexiblen Gesundheitsleistungen", betont Paul Hoffmann.

Um ein lückenloses Gesundheitssystem zu gewährleisten, arbeitet die Hoffmann Productions GmbH mit den Experten von FairFamily zusammen. So profitieren die Mitarbeiter von mehr als 300 Gesundheitsleistungen. Hierzu gehören beispielsweise Facharzttermine innerhalb von fünf Tagen und sogar kostenlose Massagen. Ergänzend hierzu übernimmt die Agentur regelmäßig Kosten für Handyrechnungen, die Anreise zum Arbeitsplatz, Essen und Freizeitaktivitäten.

"Wir wollen zu Deutschlands bekanntester Foto- und Branding-Agentur aufsteigen. Dabei betrachten wir es als unsere Aufgabe, die Qualität von Unternehmen sichtbar zu machen und dem deutschen Mittelstand so zu einem professionellen Auftritt im Internet zu verhelfen. Um dies zu erreichen, möchten wir unser Team durchgehend um motivierte Leute erweitern", erklärt Paul Hoffmann.

Über Paul Hoffmann:

Paul Hoffmann ist der Geschäftsführer der Hoffmann Productions GmbH. Er unterstützt Coaches, Experten und digitale Dienstleister dabei, ihren Internetauftritt zu optimieren und dadurch als ausgewiesener Experte in ihrer Branche wahrgenommen zu werden. Weitere Informationen unter: https://hoffmann.productions

