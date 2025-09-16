Keyfactor

Keyfactor-Report zeigt: mehr als die Hälfte aller Unternehmen immer noch nicht auf dem Weg zu quantenresistenten Systemen

Ohio (ots)

Eine von Keyfactor in Zusammenarbeit mit Wakefield Research durchgeführte Umfrage unter 450 Cybersicherheitsverantwortlichen aus Europa, den USA und Kanada hat ergeben, dass sich die Mehrzahl der Unternehmen mit der Einleitung von Maßnahmen zur Erlangung der eigenen Quantenresistenz nach wie vor schwertut. Wie Keyfactors auf der Umfrage basierender neuer Digital Trust Digest: The Quantum Readiness Edition zeigt, hat über die Hälfte aller Unternehmen (58 Prozent) in Europa und Nordamerika immer noch nicht damit begonnen, die eigenen Systeme quantenresistent zu machen.

Nur 42 Prozent der Unternehmen, so die Ergebnisse der Umfrage, sind derzeit praktisch mit der Implementierung der entsprechenden Maßnahmen beschäftigt. Primäre Treiber sind dabei der Wunsch nach einer auch langfristig effektiven Cybersicherheit (54 Prozent), nach Sicherstellung des Kundenvertrauens (50 Prozent) und die Hoffnung auf Beitragseinsparungen bei der eigenen Cyberversicherung (49 Prozent).

Diesen 42 Prozent stehen jedoch ganze 58 Prozent gegenüber, die bislang noch keinerlei praktische Maßnahmen eingeleitet haben. Mittlere Unternehmen sind hier besonders stark vertreten. 33 Prozent befinden sich immer noch mitten in der Planungsphase. Weitere 24 Prozent haben beschlossen, zunächst einfach abzuwarten. Sie wollen lieber erst einmal beobachten, wie sich andere Unternehmen auf das sich abzeichnende Quantenzeitalter vorbereiten. Knapp 2 Prozent der Cybersicherheitsverantwortlichen erklärten sogar, dass ihr Unternehmen überhaupt nicht vorhabe, sich mit den Risiken des Quantenzeitalters auseinanderzusetzen.

Der Keyfactor-Report macht deutlich, dass Cybersicherheitsverantwortliche ihren Geschäftsführungen die Bedeutung, den Umfang und den zeitlichen Aufwand einer PQC-Umstellung noch klarer vor Augen führen müssen. 40 Prozent gaben in der Umfrage an, nicht über ausreichend qualifiziertes Personal zu verfügen. 39 Prozent monierten unklare Branchenstandards, die die Umstellung für sie erschweren würden.

