Arctech präsentierte auf der Intersolar Europe 2025 das umfangreichste Portfolio auf Basis von „Tracker+"- und „Green Power+"-Plattformen

Arctech, der weltweit führende Anbieter von Solarnachführungs-, Gestell- und Energiespeicherlösungen, hat auf der Intersolar Europe 2025 mit der Präsentation seines innovativen und umfassenden Portfolios, das auf den Plattformen „Tracker+"- und „Green Power+" basiert, einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Dieses Portfolio umfasst Solartracker, intelligente PV-Reinigungsroboter, Batterie-Energiespeichersysteme (BESS), gebäudeintegrierte Photovoltaik-Fassadenpaneele (BIPV), Balkon-Photovoltaikanlagen und andere innovative Lösungen, die alle darauf ausgerichtet sind, die Verbreitung erneuerbarer Energien in Europa und darüber hinaus zu beschleunigen.

Fortschrittliche Tracking-Lösungen für vielfältige Anforderungen

Im Mittelpunkt des Messestandes von Arctech standen die einachsigen Nachführsysteme SkyLine II und SkySmart II, die über einen Mehrpunkt-Antriebsmechanismus für hohe Stabilität, Verwindungssteifigkeit und KI-optimierte Stromerzeugung verfügen. Diese Lösungen wurden entwickelt, um den extremen Wetterbedingungen in Europa standzuhalten, und können die Energieerzeugung optimieren und die Kapitalrendite steigern, um den strengen Projektanforderungen der Region gerecht zu werden.

Der Kabel-Tracker revolutioniert die Installation von Solaranlagen durch sein räumliches Kabelnetz-Windwiderstandssystem (taifunsicher bis 56 m/s), seine 35 m langen Einfeldkonstruktion (60 % weniger Fundamente) und seinen drahtlosen Mehrpunktantrieb mit einer Präzision von ±60°. Seine patentierte Vierkabelstruktur und selbstausgleichenden Gleitverbindungen optimieren die Lastverteilung, während eine KI-Cloud-Plattform die Überwachung von Spannung, Vibrationen und Energie in Echtzeit ermöglicht. Entwickelt für extreme Umgebungen (-40°C bis 60°C), passt sich das System nahtlos an Hänge, Bergbaugruben, Wüsten und Wasseroberflächen an (Agrar-Photovoltaik, schwimmende PV), wodurch die Kosten für Geländeanpassungen dank 10 m Bodenfreiheit reduziert werden. Durch die Kombination aus Langlebigkeit, Anpassungsfähigkeit und intelligentem Betrieb und Wartung bietet es unübertroffene Zuverlässigkeit für komplexe, groß angelegte Solarprojekte. Der Kabel-Tracker ist zudem mit den Reinigungsrobotern von Arctech ausgestattet.

Darüber hinaus kombiniert die Lösung „Tracker+ Intelligent PV Cleaning Robot StarShine I" autonome Navigation mit KI-gesteuerter Bahnkorrektur. Es ist vollständig mit Arctech-Trackern kompatibel, was eine effiziente Wartung der Panels und eine Maximierung der Energieerträge gewährleistet.

Im Rahmen der Energiewende in Europa präsentierte Arctech außerdem seine Green Power+ Plattform angeführt von den Energiespeichersystemen ArcBank und ArcTank. Mit den intern entwickelten PCS-, BMS- und EMS-Systemen bieten diese BESS-Lösungen Sicherheit, Langlebigkeit und Rentabilität für Versorgungs-, Gewerbe- und Industrieprojekte und erfüllen damit die wachsende Nachfrage der Region nach zuverlässigen Speicherlösungen.

Während der Messe unterzeichnete Arctech eine Absichtserklärung mit Econergy, einem führenden internationalen IPP für erneuerbare Energieprojekte im Versorgungsbereich, über die Lieferung von 108 MW Solar-Trackern. Dank seiner lokalen Teams und einer nachgewiesenen Lieferbilanz von über 1,3 GW in Europa wird das Projekt die Energiewende in Rumänien vorantreiben und unterstreicht Arctechs Engagement für die regionale Kooperation.

„Angesichts der Vielfalt des europäischen Solarmarktes besteht ein klarer Bedarf an flexiblen und lokal angepassten Lösungen", erklärte Pedro, stellvertretender Geschäftsführer für Europa bei Arctech. „Unser europäischer Hauptsitz, unsere hochmodernen Forschungs- und Entwicklungszentren und unser umfassendes operatives Know-how ermöglichen es uns, die Erwartungen unserer Kunden in jeder Projektphase zu übertreffen."

Technologischer Vorsprung durch Innovation

Die Arctech-Experten hielten aufschlussreiche Analysen in zwei Fachvorträgen – „Traditionelle flexible Nachführsysteme vs. synchrone Mehrpunktsysteme" und „Fortschrittliche Nachführstrategien" – und erläuterten die technischen Innovationen hinter den Nachführsystemen von Arctech sowie die konkreten Vorteile für Solarprojekte, einschließlich der Steigerung des Energieertrags und der Senkung der Stromgestehungskosten.

Die Präsenz von Arctech auf der Intersolar Europe 2025 unterstreicht die Rolle des Unternehmens als Innovationstreiber im Bereich der erneuerbaren Energien. Durch die Kombination von Spitzentechnologie, strategischen Partnerschaften und fundiertem regionalen Fachwissen ist das Unternehmen hervorragend positioniert, Europas Wandel zu sauberer Energie zu beschleunigen.

