Digitalberatung Nunatak setzt weiter auf Wachstum und eröffnet neuen Standort in Berlin

München (ots)

Das Berliner Büro wird mit dem Ziel gegründet, Unternehmen in der Hauptstadt noch enger bei ihrem digitalen Wachstum zu unterstützen. Die Themenfelder reichen von Strategie und Innovation über Marketing bis hin zu Nachhaltigkeit und organisatorischem Wandel. Auch für den öffentlichen Sektor wird das Angebot deutlich erweitert.

Die Münchner Unternehmensberatung Nunatak, die sich auf Digitalstrategien und den zugehörigen Unternehmenswandel spezialisiert hat, eröffnet eine Zweigstelle in Berlin. Dabei wird ein Fokus auf der Beratungsleistung für Unternehmen in der späten Wachstumsphase liegen. Zusätzlich wird das Angebot an Digitaler Strategieberatung für den öffentlichen Sektor deutlich erweitert. Insbesondere zu den Themen Digitalisierung, Transformation und Digitale Nachhaltigkeit werden die Experten von Nunatak den öffentlichen Sektor zukünftig umfassender unterstützen. Der neue Standort ermöglicht darüber hinaus auch eine direkte und persönliche Beratung der bereits in Berlin ansässigen Kunden.

"Deutschland darf bei der digitalen Transformation nicht auf der Strecke bleiben!", erklärt Robert Jacobi, Gründungspartner bei Nunatak. "Mit dem neuen Standort können wir zum einen die Digitalisierungs-Ambitionen des öffentlichen Sektors effizienter umsetzen und zum anderen können wir unseren Berliner Kundenstamm umfassender unterstützen. Gleichzeitig stehen vor allem Unternehmen in der späten Wachstumsphase vor klaren Herausforderungen bezüglich adaptiver Prozesse, digitaler Strukturen und neuer Technologien - hier wollen wir stärker beraten. Dazu ist die Hauptstadt der optimale Ausgangspunkt."

Neben dem neuen Berliner Büro expandierte Nunatak vor Kurzem nach New York. Mit der Pionierin im Bereich der digitalen Medien, Christy Tanner, soll US-Wachstumsunternehmen dabei geholfen werden, nach Europa zu expandieren. Gleichzeitig kann den bestehenden Nunatak-Klienten geholfen werden, ihren digitalen Fußabdruck auf dem US-Markt über geeignete Marketingkanäle zu vergrößern. Das Wachstum der Digitalberatung wird sich noch weiter fortsetzen, denn zusätzlich wird das Angebot für den Schweizer Markt ausgebaut und weitere Märkte sind in Planung.

Über Nunatak

Nunatak ist eine 2011 in München gegründete Digitalberatung. Mit ihren über 40 Berater:innen, Unternehmer:innen und Analyst:innen ist sie in München, Berlin, Zürich und New York vertreten. Die Beratung stellt den Menschen in den Mittelpunkt der Digitalisierung und erarbeitet in enger Zusammenarbeit auf Augenhöhe mit den Kund:innen zukunftsweisende Strategien. Dabei verbindet Nunatak strategisches und analytisches Know-how mit einem pragmatischen und ergebnisorientierten Beratungsansatz. Nunatak ist spezialisiert auf ganzheitliche digitale Strategien, neue Geschäftsmodelle sowie Innovationsprozesse, hilft bei der Digitalisierung von Marketing und Kommunikation und unterstützt bei der organisatorischen Transformation und Agilisierung. Zudem ebnet Nunatak seinen Kund:innen den Weg, mittels Daten und Technologien ihre Nachhaltigkeitsbestrebungen zu verwirklichen. Die Beratung wurde mehrfach ausgezeichnet, unter anderem durch die Wirtschaftswoche und brand eins.

