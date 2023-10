EverWind Fuels Company

EverWind schließt Vorzertifizierung mit CertifHyTM für Kanadas erste grüne Wasserstoff- und Ammoniakproduktion ab

Die Vorzertifizierung für das Point Tupper-Projekt bestätigt, dass das EverWind-Projekt die im Konzept für das Freiwilligenprogramm von CertifHyTM für erneuerbare Kraftstoffe nicht biologischen Ursprungs (RFNBO) entspricht

EverWind Fuels („EverWind"), Kanadas fortschrittlichstes großangelegtes Projekt zur Herstellung von grünem Wasserstoff, ist sehr erfreut, seine Zusammenarbeit mit CertifHY™ im Rahmen der Vorzertifizierung seiner Produktion von grünem Ammoniak als RFNBO gemäß der Europäischen Richtlinie für erneuerbare Energien (RED II) bekannt geben zu können.

Der Bericht kam zu dem Schluss, dass EverWinds Phase-I-Projekt so angelegt ist, dass es die CertifHyTM-Anforderungen für RFNBOs erfüllt. Die ins EU-Recht aufgenommene Definition von RFNBO stellt die weltweit strengste Definition von Biokraftstoffen dar und legt Kriterien in Bezug auf Emissionen während des gesamten Lebenszyklus, Quellen von erneuerbaren Energien, Massenausgleich, Zählung und Messung, Umweltverträglichkeit, Prüfungswesen sowie erforderliche Prozesse und Kontrollen fest. Eine Prüfung dieser Parameter wurde von der unabhängigen Zertifizierungsstelle TÜV SÜD durchgeführt. Die Berechnungen von Treibhausgasemissionen (THG)wurden geleitet von ERM, dem größten globalen Beratungsunternehmen, das sich ausschließlich auf den Bereich Umweltverträglichkeit konzentriert.

Unternehmen, die RFNBOs in Europa verkaufen möchten, müssen im Rahmen eines Freiwilligenprogramms zertifiziert werden, um die in RED II festgelegten gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Die Vorzertifizierung durch CertifHy™ stellt sicher, dass EverWind seine Produktionsprozesse in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen entwickelt und einrichtet und ermöglicht EverWind nach der Zertifizierung den Verkauf von grünem Wasserstoff und Ammoniak auf dem europäischen Markt.

Matthias Altmann, leitender Berater bei LBST, sagte: „Wir sind sehr beeindruckt, wie weit EverWind mit der Entwicklung vorangeschritten ist. Im Rahmen unserer Vorzertifizierung haben wir alle Aspekte der RFNBO-Anforderungen, Daten zur Vor- und Entwurfsplanung, THG-Emissionen und Stromversorgungsverträge geprüft. Dabei ist klar geworden, dass EverWind bei der Strukturierung überlegt vorgegangen ist. Das Unternehmen erfüllt die Voraussetzungen, um mit der Definition von RFNBOs im Einklang stehenden Wasserstoff und Ammoniak zu liefern."

Matthieu Boisson, CertifHy-Projektkoordinator bei Hinicio, erklärte: „Während Projekte auf dem Gebiet der Biokraftstoffe weltweit die Marktreife erreichen, freuen wir uns darauf, mit Entwicklern zusammenzuarbeiten, um deren Projekte dahin zu führen, dass sie den europäischen Kriterien für grüne Moleküle entsprechen. Wir freuen uns darauf diese Arbeit für EverWind zu leisten, eines der fortschrittlichsten Projekte weltweit."

Lisa Campbell, Seniorpartnerin bei ERM, sagte: „Wir sind erfreut, mit EverWind und CertifHY™ zusammenarbeiten zu können, um die Berechnung der THG-Emissionen zu übernehmen. Wir sind begeistert von dem enormen Potential zur Dekarbonisierung, welches der grüne Ammoniak bietet, und es war uns eine Freude, diese Ergebnisse für unsere Kunden zu quantifizieren."

Trent Vichie, CEO von EverWind, kommentierte: „Wir sind glücklich, dass wir unsere Vorzertifizierung mit CerfHY™ absolviert haben. Das Team hat sich wesentlich darauf konzentriert, alle Aspekte unseres Projekts so zu konzipieren und einzurichten, dass gewährleistet ist, dass wir in der Lage sind, RFNBO-konforme Produkte herzustellen. Unsere Vorzertifizierung ist ein gutes Beispiel für die detaillierten Strukturierungsmaßnahmen, die EverWind im Rahmen seines weltweit führenden Projekts ergriffen hat."

Informationen zu EverWind Fuels

EverWind ist Nordamerikas führender unabhängiger umweltfreundlicher Wasserstoff-Entwickler. EverWind erhielt die erste Umweltgenehmigung in Nordamerika für ein großangelegtes Projekt zur Erzeugung von grünem Wasserstoff und ist mit dem Design, der Technik und der Entwicklung der ersten Phase sowohl seiner Projekte zur Erzeugung grüner Energie als auch der Produktionsanlage, die diese Energie in grünen Wasserstoff umwandeln wird, weit fortgeschritten. EverWind besitzt und betreibt den tiefsten eisfreien Liegeplatz an der Ostküste Nordamerikas mit einem erstklassigen Zugang zu Schienen, Straßen und Pipelines. Unsere Sicherheitskultur ist Ausdruck einer hochqualifizierten und umfassend zertifizierten Belegschaft, die eine hervorragende Sicherheitsbilanz aufweist.

EverWind hat drei Eigenkapitalpartner aus den First Nations und setzt sich für eine sinnvolle Zusammenarbeit mit den Rechteinhabern und die Förderung der sozialen und wirtschaftlichen Vereinbarkeit ein. Auf lokaler Ebene arbeitet das Unternehmen eng mit Kommunen und Interessenvertretungen zusammen.

EverWind wird von Trent Vichie geleitet, einem Mitbegründer von Stonepeak Infrastructure Partners, und einem ehemaligen Blackstone Partner. Das Entwicklungsteam von EverWind besteht aus über 20 Mitgliedern, die zuvor leitende Positionen bei unterschiedlichsten Infrastruktur-, Private-Equity-Unternehmen, erneuerbaren Energien-, Engineering- und Versorgungsunternehmen hatten. EverWind wird auch von einem erstklassigen Beratungsteam unterstützt, darunter Black & Veatch, ILF, RES, Strum Environmental, McInnes Cooper, King & Spalding, McKinsey, Morgan Stanley, CIBC und Citi.

Die Projekte von EverWind in Nova Scotia

Die erste Phase wurde nach einer Umweltverträglichkeitsprüfung genehmigt. In deren Verlauf sollen ab 2025 mehr als 200.000 Tonnen grünes Ammoniak pro Jahr produziert werden. Danach soll das Produktionsvolumen im Rahmen einer zweiten Phase bis zum Jahr 2026 auf über 1 Million Tonnen pro Jahr gesteigert werden.

AWeitere Informationen finden Sie unter https://EverWindFuels.com/, https://KmtnukWind.com/, https://WindyRidgeWind.com, and http://BearLakeWind.com/.

EverWind erkennt das angestammte und unberührte Territorium des Mi'kmaq-Volkes an. Wir erkennen dies als die vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Bewahrer dieses Landes, Mi'kma'ki, an. Von Anfang an hat unsere Arbeit ein Kernprinzip der Umweltverantwortung vereinbart. Wir engagieren uns für die Zusammenarbeit mit Mi'kmaq und bieten eine umfassende Partnerschaft zu allen Aspekten des Projektes. Das Projekt von EverWind in Nova Scotia umfasst drei Mi'kmaq-Beteiligungspartner und setzt sich für ein sinnvolles Engagement mit den Rechteinhabern und die Förderung der sozialen und wirtschaftlichen Aussöhnung ein.

Auf lokaler Ebene arbeitet EverWind eng mit mehreren Gemeinden und Interessengruppen in ganz Nova Scotia zusammen.

Die Projekte von EverWind in Neufundland und Labrador

EverWind nutzt unsere Nova Scotia-Plattform und unsere Entwicklungserfahrung. Es verfolgt ein Schwesterprojekt auf der Burin-Halbinsel in Neufundland & Labrador. Die erste Phase des Projekts umfasst einen Windpark von mehr als 2 GW zur Erzeugung von grünem Wasserstoff und Ammoniak. EverWind befindet sich in einer Region mit einem stolzen industriellen Erbe und wird weiterhin eng mit dem Burin Peninsula Energy Board und den Gemeinden in der gesamten Region zusammenarbeiten, um das Projekt voranzutreiben.

EverWind erkennt die Insel Ktaqmkuk (Newfoundland) als traditionelles Gebiet der Beothuk und der Qalipu Mi'kmaq und des Mi 'kmaq von Miawpukek Mi'kamawey Mawi'omi an. Es erkennt Labrador als die traditionellen und vorgezogenen Heimat der Innu von Nitassinan, der Inuit von Nunatsiavut und der Inuit of NunatuKavut an. EverWind setzt sich dafür ein, im Geiste der Wahrheit und der Versöhnung zu arbeiten, um eine bessere Zukunft für alle zu schaffen.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die auf aktuellen Annahmen und Prognosen von EverWind basieren, einschließlich Aussagen zu prognostizierten Windparks, prognostizierten Produktionsvolumina in Bezug auf umweltfreundliches Ammoniak, Bau- und Produktionsfristen, Energiequellen, sowie Vorteile des Projektes. Verschiedene bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, wie beispielsweise allgemeine wirtschaftliche und regulatorische Bedingungen, könnten zu wesentlichen Unterschieden zwischen den tatsächlichen zukünftigen Ergebnissen, der Finanzlage, der Entwicklung oder der Leistung von EverWind und den Prognosen in den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung führen. EverWind beabsichtigt nicht und übernimmt keinerlei Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder sie an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

