Das strategische Wachstum von Apryse geht weiter: LEADTOOLS-Integration ermöglicht Apryse SDK-Lösungen der nächsten Generation mit verbesserter Zugänglichkeit und Präzision bei der Datenextraktion

DENVER, 31. Oktober 2024 /PRNewswire/ – Apryse, der weltweit führende Anbieter von Technologien für die Dokumentenverarbeitung, gibt die Veröffentlichung der Version 11.0 seiner beiden SDKs Apryse Server und WebViewer bekannt. Diese neueste Version ist ein bedeutender Schritt in der laufenden Strategie des Unternehmens, sein Technologieportfolio durch eigene Entwicklung und den Erwerb und die Integration von erstklassigen Lösungen, einschließlich der Anfang des Jahres erworbenen LEADTOOLS, zu erweitern. Durch die kontinuierliche Weiterentwicklung der SDK-Suite festigt Apryse seine Position als fortschrittlichster Lösungsanbieter der Branche.

Version 11.0 bietet signifikante Verbesserungen der IDP-Funktionen mit Erweiterungen bei der Barcode-Verarbeitung und der optischen Zeichenerkennung (OCR) durch LEADTOOLS:

Erweiterte Barcode-Verarbeitung: Durch die Nutzung der bewährten Barcode-Engine von LEADTOOLS unterstützt Apryse jetzt die schnelle und genaue Erkennung von über 100 Barcode-Typen, einschließlich DataMatrix- und QR-Codes.

Durch die Nutzung der bewährten Barcode-Engine von LEADTOOLS unterstützt Apryse jetzt die schnelle und genaue Erkennung von über 100 Barcode-Typen, einschließlich DataMatrix- und QR-Codes. Verbesserte OCR-Genauigkeit: Mit der integrierten OCR-Technologie von LEADTOOLS bietet Apryse eine um 20 % höhere Genauigkeit und Verarbeitungsgeschwindigkeiten, die bis zu 8-10 Mal höher sind als bei früheren Optionen, und damit eine beispiellose Leistung bei der Extraktion umfangreicher Daten.

Durch die Integration der LEADTOOLS-Technologie in seine SDKs baut Apryse seinen Wettbewerbsvorsprung weiter aus und setzt neue Standards in der Dokumentenverarbeitungsbranche. Das SDK nutzt das proprietäre KI-Modell von Apryse, das darauf ausgelegt ist, Text, Tabellen und komplexe Formulare aus einer Vielzahl von Dokumenttypen zu extrahieren, sowie die fortschrittlichen Bildgebungs- und Erkennungsfunktionen von LEADTOOLS, um Entwicklern die Möglichkeit zu geben, intelligente, automatisierte Lösungen anzubieten. Diese Integration von Spitzentechnologien eröffnet Entwicklern in Branchen wie der Fertigung, dem Finanzwesen, dem Rechtswesen und dem Gesundheitswesen neue Möglichkeiten und fördert die Entwicklung innovativer Anwendungen durch innovative KI-gestützte Automatisierung.

Neben der Integration von LEADTOOLS-Funktionen entspricht WebViewer 11.0 nun vollständig den globalen WCAG 2.1 AA UI Accessibility-Standards, so dass Entwickler diese Anforderungen mühelos erfüllen können. Die wichtigsten Merkmale sind:

Vereinfachte Entwicklung, die sicherstellt, dass webbasierte Anwendungen von Anfang an den Standards für Barrierefreiheit entsprechen.

Eine garantierte, umfassende Erfahrung für mehr Benutzer, unabhängig von ihren Fähigkeiten, da sie sowohl mit PDF- als auch DOCX-Dateien innerhalb der WebViewer-Benutzeroberfläche arbeiten.

Eine mit dem Server-SDK verfügbare Auto-Tagging-Funktion, die eine einfache und skalierbare Methode zum Hinzufügen von Barrierefreiheits-Tags zu Dokumenten bietet, ohne dass Berichte erstellt oder neu formatiert werden müssen.

„Wir freuen uns, mit der Veröffentlichung von v11 die Leistungsfähigkeit von LEADTOOLS in das Apryse-Portfolio aufzunehmen", so Cassidy Smirnow, CEO von Apryse. „Diese Integration erweitert unsere Fähigkeiten im Bereich der intelligenten Dokumentenverarbeitung erheblich und ermöglicht es uns, unseren Kunden noch fortschrittlichere und effizientere Lösungen für die Datenextraktion zu bieten. Indem wir die bewährte Technologie von LEADTOOLS mit unseren eigenen Innovationen kombinieren, sind wir weiterhin führend bei der Umgestaltung des Dokumentenmanagements in Unternehmen."

Andrew Varley, Chief Product Officer von Apryse, fügte hinzu: „Mit dieser neuesten Version haben wir erhebliche Fortschritte bei der Verbesserung der Zugänglichkeit für alle Benutzer gemacht und sichergestellt, dass unsere Lösungen ebenso integrativ wie leistungsstark sind. Durch die Verbesserung der Funktionen für die Barrierefreiheit von Websites und Dokumenten ermöglichen wir es Unternehmen, ein breiteres Spektrum an Anforderungen zu erfüllen und gleichzeitig Effizienz und Compliance zu gewährleisten. Wir freuen uns darauf, wie diese Innovationen unseren Kunden helfen werden, zugänglichere digitale Erlebnisse in ihren Arbeitsabläufen zu schaffen."

Neben seinen Flaggschiff-SDK-Angeboten ist Apryse weiterhin führend mit seinen branchenweit anerkannten Produkten wie iText und Xodo, die flexible, skalierbare Lösungen für Unternehmen und kleine Unternehmen gleichermaßen bieten.

Informationen zu Apryse

Apryse, früher unter dem Namen PDFTron bekannt, bringt Dokumentenlösungen auf die nächste Stufe und macht die Arbeit besser und das Leben einfacher. Als weltweit führender Anbieter von Technologien für die Dokumentenverarbeitung gibt Apryse Entwicklern, Unternehmenskunden und kleinen Unternehmen die Werkzeuge an die Hand, mit denen sie ihre Ziele schneller und einfacher erreichen können. Unser Produktportfolio umfasst Apryse SDK, Fluent, iText, LEADTOOLS und Xodo. Die Apryse-Technologie arbeitet mit allen wichtigen Plattformen und einer Vielzahl von Dateitypen. Weitere Informationen finden Sie unter Apryse.com.

