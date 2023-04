Elithair

Elithair als Hauptsponsor der Universum Boxing Night #8: Box-Spektakel findet am 3. Juni 2023 in Düsseldorf statt

Berlin (ots)

Elithair, die weltweit größte Haarklinik mit Hauptsitz in Istanbul, freut sich, das Sponsoring der Universum Boxing Night #8 bekannt zu geben: Als Hauptsponsor des Boxing-Spektakels von Universum Box Promotion wird das Unternehmen am 3. Juni 2023 selbst mit einem Stand in der Mitsubishi-Electric-Halle in Düsseldorf vor Ort sein.

Der medizinische Leiter von Elithair, Dr. Abdulaziz Balwi: "Wir sind sehr stolz darauf, die Universum Boxing Night #8 als Hauptsponsor unterstützen zu dürfen. Als Hauptakt wird Rapper Sinan-G gegen Bodybuilder Kevin Wolter antreten. Letzterer ließ vor einiger Zeit selbst eine Haartransplantation in unserer Haarklinik machen. Aus diesem Grund sehen wir uns nun in der Verantwortung, ihm ein zuverlässiger Unterstützer zu sein: Wir hoffen sehr, dass es ihm gelingt, seine sportlichen Ziele zu erreichen."

Als Spezialist für Haartransplantationen bietet Dr. Abdulaziz Balwi von Elithair seinen Patienten nachhaltige Lösungsansätze bei Haarausfall - und das zu bezahlbaren Preisen. Ziel seiner Haarklinik ist es, jedem Betroffenen eine erstklassige Behandlung mit den neuesten Verfahren zur Haartransplantation zu bieten. Seit der Gründung des Unternehmens ist viel passiert: Inzwischen hat sich Elithair als führendes Unternehmen auf dem deutschen Markt etabliert. Täglich werden in der größten Haarklinik der Welt zahlreiche erfolgreiche Haartransplantationen durchgeführt. Das Ziel des Unternehmens ist es, in Zukunft noch mehr Betroffenen zu vollerem Haar und so zu mehr Lebensfreude zu verhelfen.

Die Kampfpaarungen des Events versprechen den Zuschauern sportliche Qualität und viel Unterhaltung. Erwartet werden spannende Kämpfe: Neben dem Hauptakt Sinan-G vs. Kevin Wolter werden noch weitere Herausforderer gegeneinander antreten - darunter Ben Adwubi gegen Mohammed Abdallah, Josè Larduet gegen Ali Kiydin und Yusuf Kangül gegen Luka Plantic. Zudem werden deutschlandweit bekannte Prominente, Social-Media-Idole und Influencer erwartet.

"Als Hauptsponsor der Universum Boxing Night #8 ist es uns wichtig, uns für talentierte Sportler wie Kevin Wolter stark zu machen. Das Sponsoring des Events von Universum Box Promotion ist für uns eine echte Herzensangelegenheit. Wir hoffen, den Beteiligten ein guter Unterstützer zu sein. Zudem freuen wir uns, mit einem eigenen Stand vor Ort zu sein, um Interessierte über die Möglichkeiten im Bereich der Haartransplantation aufzuklären, die wir ihnen bei Elithair bieten. "Wir sind immer auf der Suche nach neuen Methoden und bahnbrechenden Technologien, um unsere Behandlungen sogar noch besser zu gestalten und erstklassige Resultate für unsere Patienten zu gewährleisten", so Dr. Abdulaziz Balwi.

Mehr Informationen zu Elithair unter: https://elithairtransplant.com/german/

Mehr Informationen und Tickets für die Universum Boxing Night #8 unter: https://universum.reservix.de/tickets

Original-Content von: Elithair, übermittelt durch news aktuell