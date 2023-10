MEDICUM Rhein-Ahr-Eifel GmbH

Neuer Arzt im Team stärkt ganzheitliche Gesundheitsversorgung bei MEDICUM Rhein-Ahr-Eifel

Bild-Infos

Download

Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots)

Das medizinische Versorgungszentrum MEDICUM Rhein-Ahr-Eifel mit Sitz in Bad Neuenahr-Ahrweiler freut sich, einen wichtigen Neuzugang in seinem Team vorstellen zu können. Seit dem 1. August 2023 verstärkt Dr. Philipp Mirbach das Ärzteteam, indem er sein umfangreiches Fachwissen als Allgemeinmediziner mit dem Schwerpunkt Ernährungsmedizin einbringt.

Gründer und Geschäftsführer Dr. Csaba Losonc: "Die Philosophie von MEDICUM Rhein-Ahr-Eifel besteht seit jeher darin, die Gesundheit und das Wohlbefinden der Patienten durch präventive Maßnahmen zu fördern. Mit unserem breiten Spektrum an medizinischen Fachrichtungen zielen wir darauf ab, Krankheiten, die möglicherweise in Zukunft auftreten könnten, bereits im Vorfeld zu verhindern. Dieser Ansatz wurde bisher hauptsächlich durch umfassende Check-ups und gezieltes Training unterstützt. Mit der Aufnahme von Dr. Philipp Mirbach vertiefen wir unsere ganzheitliche Herangehensweise weiter, indem wir nicht nur die orthopädische Seite, sondern auch die ernährungsmedizinischen Aspekte in den Fokus rücken."

Um die Bedürfnisse jedes einzelnen Patienten optimal zu berücksichtigen, wird Dr. Philipp Mirbach den Patienten wertvolle Ernährungshinweise geben, die eng mit der Prävention von Gesundheitsproblemen in Verbindung stehen. Dazu gehören Themen wie Übergewicht, aber auch die optimale Ernährung für Sportler, die ihre Leistung steigern und Ernährungsfehler vermeiden möchten.

Darüber hinaus bietet MEDICUM Rhein-Ahr-Eifel neuerdings auch Naturheilverfahren an. Sie sollen die schmerztherapeutischen Ansätze des medizinischen Versorgungszentrums bei Rückenschmerzen und Arthrose durch schonende pflanzliche Präparate ergänzen, die den Körper weniger belasten. Im Zentrum steht auch hier eine patientenzentrierte Versorgung, die darauf abzielt, chronische Schmerzen zu lindern und die Lebensqualität zu verbessern.

"Unser Ziel ist es, den Menschen durch schonende Methoden ohne Kortison dabei zu helfen, ihre Beschwerden loszuwerden. Diesen Werten werden wir auch in Zukunft weiter treu bleiben. Wir freuen uns sehr, Dr. Philipp Mirbach in unserem Team begrüßen zu dürfen, da seine Expertise im Bereich der Ernährungsmedizin unsere ganzheitliche Gesundheitsversorgung weiter stärken wird. Mit seiner Unterstützung ist unser medizinisches Versorgungszentrum bestens gerüstet, um unsere Mission fortzusetzen", so Dr. Csaba Losonc.

Weitere Informationen zum MEDICUM Rhein-Ahr-Eifel finden Sie unter: https://medicum-rae.de/

Original-Content von: MEDICUM Rhein-Ahr-Eifel GmbH, übermittelt durch news aktuell