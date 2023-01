Trinergy Deutschland

Auch die Nase voll vom Streit - vom Drama?

Dossenheim/Heidelberg (ots)

Viele Menschen sind nur noch genervt - und es ist schädlich, genervt zu sein. Man streitet über alles Mögliche und meist über Banalitäten. Jedem ist klar, dass das nicht sein muss - wenige haben eine Ahnung, wie man das verhindert, oder gar ändert.

Uwe Lang (MSc. Psychologe) führt seit 2016 in Ladenburg bei Heidelberg Kommunikation-Seminare unter dem Label "Trinergy®-NLP" durch. Trinergy® ist eine geschützte Marke, die vom Entwickler dieser friedenstiftenden Kommunikation Roman Braun (Wien) kreiert wurde. Die Basis ist NLP - darauf aufbauend wurden Kommunikations-Techniken gestaltet, die für alle Frieden bewirken. Und die Teilnehmer sind begeistert: Neben den Basics werden Themen wie Love-Code, Elterntraining, Hypno-Talk und Akupulsur oder auch Führungskommunikation und Verkaufskommunikation besprochen. Darüber hinaus ist eine auch sehr qualifizierte Coach-Ausbildung, und/oder eine Rhetorik-Ausbildung möglich. Zertifiziert wird nach der ECNLP.

Uwe Lang dazu: "Wir können kein Drama beenden - wir können jedoch Dramen umkehren. Und das beginnt stets in der intra-personellen Kommunikation - also in meinen Gedanken. Ist diese befriedet, dann lohnt es sich über die inter-personelle Kommunikation nachzudenken und hier Tipps, Tricks und sinnhafte Prozesse zu erlernen. Die Frage ist: Wie? Klar gibt es viel Theorie und Anschauungsunterricht. Und dann geht es ausschließlich über das 'Üben' - darum sind uns die Live-Seminare so wichtig, in denen die Teilnehmer aktiv miteinander üben, lernen und lachen und dadurch ihren inneren bunten Kern neu strahlen lassen."

Letztlich macht Streit und Drama krank - auch körperlich. Gesundheitsvorsorge beginnt damit, dass der Einzelne mit sich selbst besser umgeht und dadurch ein helles Licht wird für seine Umwelt. Und genau das ist das Ergebnis bei den Seminarteilnehmern - es funktioniert und die Investition lohnt sich. Ab Januar 2023 starten wir wieder mit der kompletten Seminarreihe - und beginnen mit dem Seminar "Kommunikation & Charisma" am 20. + 21. Januar 2023 in Ladenburg. Anmeldung über team@trinergy-deutschland.de oder die Homepage: www.trinergy-deutschland.de

