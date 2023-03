LH Immoconsulting GmbH

Experte erklärt: Was der Neubaustopp von Vonovia für den Immobilienmarkt, Mieten und Preise bedeutet

Bild-Infos

Download

Stutensee (ots)

Angesichts des wachsenden Mangels an Wohnraum in Deutschland wollte der Immobilien-Riese Vonovia Abhilfe schaffen. Allerdings hat das Unternehmen überraschenderweise alle geplanten Neubauprojekte für 2023 gestoppt, hauptsächlich aufgrund der steigenden Zinsen und Baukosten. Um allein die Baukosten zu decken, müssten nun 20 Euro pro Quadratmeter Miete verlangt werden, was in vielen Regionen Deutschlands jedoch völlig unrealistisch ist.

Laut Alexander Lang, einem erfahrenen Immobilienunternehmer, bremst diese Kostenexplosion den dringend benötigten Wohnungsbau komplett aus, was dazu führt, dass Wohnungssuchende nun einen langen Atem beweisen müssen. In seinem Gastbeitrag erläutert Lang, was der Neubaustopp von Vonovia für den Immobilienmarkt, die Mieten und die Preise bedeutet.

Stopp von Neubauprojekten bei Vonovia führt zu steigenden Mieten in Deutschland

Marktbeobachter und Branchenkenner wurden völlig überrascht, als der Vonovia-Konzern alle Neubauprojekte mit sofortiger Wirkung eingestellt hat. Da Vonovia der größte Immobilien-Bestandshalter im deutschsprachigen Raum ist, sollte dies ein Weckruf sein: Die Baukosten haben durch weltweite Lieferprobleme, Fachkräftemangel am Bau und steigende Finanzierungszinsen ein Niveau erreicht, das den Wohnungsbau in Deutschland laut dem Branchenprimus nicht mehr rentabel macht.

Dies wird nicht nur den bestehenden Wohnraummangel weiter verschärfen, sondern auch andere Marktteilnehmer betreffen - viele Unternehmen werden sich nun fragen, ob sie Vonovias Beispiel folgen sollten. Da der Druck auf den Wohnungsmarkt durch die steigende Bevölkerungszahl weiter zunehmen wird, werden bei knappem Angebot und hoher Nachfrage auch die Mieten weiter steigen.

Normalbürger sind am stärksten betroffen

Normalbürger sind von steigenden Mietpreisen am meisten betroffen, während Eigentümer von Wohnungen und Häusern weniger betroffen sind und sich aufgrund der zu erwartenden Wertsteigerung von Bestandsimmobilien sogar über die Situation freuen könnten. Die steigenden Preise am Immobilienmarkt haben bereits zu sinkenden Einkommen geführt, was nun auch zu höheren Mietforderungen führen wird.

Der fehlende Wohnungsneubau verstärkt diesen Effekt und wird besonders in Ballungsgebieten durch Zuwanderung intensiviert. Obwohl die Bundesregierung möglicherweise regulatorische Maßnahmen ergreifen wird, um die Mieter zu schützen, werden die hohen Baukosten der Unternehmen davon unberührt bleiben.

Wie sich der Immobilienmarkt in Zukunft entwickeln wird

Die aktuelle Situation auf dem Immobilienmarkt erschwert Prognosen über dessen zukünftige Entwicklung. Einerseits könnten Bestandsimmobilien mittelfristig an Wert gewinnen, da es in absehbarer Zeit nicht genügend Neubauten geben wird. Andererseits haben viele Haushalte derzeit einen Kaufkraftverlust und können sich aufgrund der gestiegenen Zinsen eine Eigenheimfinanzierung kaum leisten, was möglicherweise zu sinkenden Immobilienpreisen führt.

Die Politik spielt eine wichtige Rolle bei der künftigen Entwicklung des Immobilienmarkts. Es ist das erklärte Ziel, in den nächsten Jahren mehr Wohnungen zu bauen, aber die konkreten Maßnahmen zur Förderung des Neubaus sind noch unklar. Der Neubaustopp von Vonovia hat deutlich gemacht, dass sich der Neubau in Deutschland derzeit nicht mehr rentiert, da Unternehmen unter den gestiegenen Finanzierungszinsen leiden und die Kosten nicht an potenzielle Neumieter weitergeben können.

Trotzdem könnte sich die aktuelle Situation für Vermieter und Investoren als vorteilhaft erweisen. Investitionen in Bestandsimmobilien könnten in den kommenden Jahren zu steigenden Mieteinnahmen und höheren Immobilienwerten führen. Da die wirtschaftliche Entwicklung auch in Zukunft von hohen Baukosten ausgeht, wird der Wohnungsneubau auf sehr niedrigem Niveau bleiben, was die Preise für Bestandsimmobilien weiter stützen könnte.

Über Alexander Lang:

Alexander Lang hat es innerhalb von zwei Jahren vom Beamten zum Immobilien-Millionär geschafft. Seit 2017 ist er am deutschen Immobilienmarkt tätig und unterstützt seit 2020 als Coach und Mentor seine Kunden dabei, ebenfalls in der Immobilienbranche Fuß zu fassen und sich finanziell unabhängig zu machen. In seinen Coachings zeigt er seinen Teilnehmern, wie sie ein Immobilienbusiness aufbauen und skalieren, sodass sie davon in Fülle leben können. Weitere Informationen dazu unter: https://alexander-lang.de

Original-Content von: LH Immoconsulting GmbH, übermittelt durch news aktuell