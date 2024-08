3 Plus Solutions GmbH & Co. KG

Steffen Mai: Mit der 3 Plus Solutions GmbH & Co. KG zu mehr IT-Power im Arbeitsalltag

Kleine und mittelständische Unternehmen sind vor allem bei Kundenberatungen auf leistungsstarke Hardware angewiesen. Steffen Mai von der 3 Plus Solutions GmbH & Co. KG bietet seinen Kunden daher ein umfangreiches Business-Paket an, das 0 % Apple Business Leasing. In diesem Artikel erfahren Sie, warum effiziente Hardware für kleine und mittelständische Unternehmen so wichtig ist, welche Geräte das Angebot von Steffen Mai und seinem Team umfasst und wie die Zusammenarbeit abläuft.

In einer mehr und mehr digitalisierten Welt kommen auch kleine und mittelständische Unternehmen nicht mehr darum herum, ihre IT entsprechend aufzustellen. Dazu müssen Systeme und Prozesse digitalisiert und automatisiert werden. Wichtig dabei: Die Technik muss den Anforderungen des Arbeitsalltags gerecht werden. Wenn aber die Hardware nicht oder nur begrenzt mitspielt, kommt es zu langen Ladezeiten, fehlgeschlagenen Synchronisationen oder fehlenden, die den Arbeitsalltag erschweren und kostbare Zeit kosten. Das beeinträchtigt unmittelbar die Umsätze und wird somit zur Gefahr für das Business. "Technische Schwierigkeiten können den Betriebsablauf nicht nur durcheinander bringen, sie kosten auch wertvolle Zeit. Die Folge sind nicht nur ineffiziente Abläufe, sondern im schlimmsten Fall auch unzufriedene Kunden", mahnt Steffen Mai, Geschäftsführer der 3 Plus Solutions GmbH & Co. KG.

"Ein leistungsstarkes Hardware-Paket ist deshalb nicht mehr nur nice-to-have, sondern gehört zu den Grundvoraussetzungen für ein erfolgreiches Unternehmen", führt der IT- und Marketingexperte weiter aus. "Ein Anbieter, der für seine herausragende Qualität bekannt ist, ist Apple. Vor allem die Möglichkeit, mehrere Gerätetypen intuitiv parallel zu nutzen, wird von Unternehmern sehr geschätzt." Gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Marco Schröder hat Steffen Mai die 3 Plus Solutions GmbH & Co. KG gegründet. Dabei unterstützt Marco Schröder als Experte für Marketing vor allem kleinere und mittlere Unternehmen dabei, mit ihrem Unternehmen eine Marke aufzubauen. Dadurch wird das Personal-Recruiting und die Neukundengewinnung sowie letztlich auch die Umsatzsteigerung unterstützt. Als IT-Experte ist Steffen Mai vor allem für das firmeninterne IT-Systemhaus verantwortlich, das die Geschäftsführer seit 2013 gemeinsam betreiben: Hier werden Kunden bei sämtlichen Angelegenheiten rund um die IT im Unternehmen betreut. Unter anderem können sie ein 0 % Apple Business Leasing abschließen, das eine attraktive Möglichkeit bietet, um technisch auf dem neuesten Stand zu sein.

Deshalb sind Hochleistungsprodukte für kleine und mittelständische Unternehmen so wichtig

Die Arbeit mit mittelmäßiger Hardware wirkt sich negativ auf die Kundenwahrnehmung des Unternehmens aus. Darüber hinaus gibt es jedoch noch weitere negative Konsequenzen: Insbesondere beeinträchtigen langsame Geräte den Arbeitsfluss und verursachen immer wieder Unterbrechungen. Das zieht auch die Motivation der Mitarbeiter in Mitleidenschaft, die mehr und mehr von zu langsamer Hardware genervt sind. Schließlich müssen sie täglich bis zu 35 Minuten ihrer Arbeitszeit damit verbringen, darauf zu warten, dass die Hardware bereit ist. Pro Jahr gehen dadurch bis zu elf Arbeitstage verloren - Zeit, die die Mitarbeiter an anderer Stelle nutzen könnten, wenn sie über leistungsstarke und effiziente Geräte verfügen würden.

Besonders eignen sich hierfür die neuesten Appleprodukte. Die Produktpalette von Apple umfasst mehrere Geräte, die Mitarbeiter kleiner und mittelständischer Unternehmen im Arbeitsalltag unterstützen: Dazu gehören unter anderem das Apple MacBook Pro, das Apple iPad Pro und das iPhone. Durch eigene Prozessoren sind Apple-Produkte dabei besonders hardwareperformant und gewährleisten durch schnellere Grafikleistungen und Co. reibungslose Arbeitsabläufe, die den Mitarbeitern am Ende viel Zeit sparen. Schließlich erlauben es leistungsstarke Apple-Produkte, bis zu 15 Hochleistungsprogramme gleichzeitig zu nutzen, ohne an Geschwindigkeit und Qualität einzubüßen.

So läuft das 0 % Apple Business Leasing der 3 Plus Solutions GmbH & Co. KG ab

Als zertifiziertes Mitglied im Apple Consultants Network (ACN) sowie erfahrene Spezialisten bei der Integration von macOS- und iOS-Geräten sowohl in reinen Apple- als auch in Microsoft Windows-Umgebungen - auch in Kombination mit den Microsoft Office 365-Lösungen - stellt die 3 Plus Solutions GmbH & Co. KG den perfekten Partner für die Integration der Apple-Geräte dar. Mit dem 0 % Apple Business Leasing stellt das Unternehmen außerdem eine innovative Art zur Verfügung, aktuellste Technologien zu nutzen. Dabei sichert die Leasing-Option außerdem die Liquidität des Unternehmens: Statt Unsummen für die Geräte investieren zu müssen, werden die Kosten über mehrere Monate aufgeteilt. Dafür stellen sie ausschließlich individuelle, bedürfnisgerechte Angebote zusammen. Interessenten füllen dafür das Formular auf der Webseite des Unternehmens aus, insbesondere, für welche Apple-Produkte sie sich interessieren. Bei einer Zusammenarbeit profitieren Kunden allerdings nicht nur von attraktiven Leasing-Konditionen, sondern auch von einer individuellen Beratung dazu, welche Hardware und welche Konstellationen - auch hinsichtlich des Zubehörs - sinnvoll sind sowie zu Back-up-Konzepten und weiteren Leistungen aus dem IT-Systemhaus. Abgerundet wird das Angebot durch umfangreiche Serviceleistungen. So sind zum Beispiel Softwarelösungen möglich, die ein Arbeiten auf Windows und MacOS mit demselben Gerät unterstützen. Dadurch bleiben kleine und mittelständische Unternehmen maximal flexibel und nutzen die Vorteile beider Betriebssysteme.

Möchten auch Sie durch Hochleistungshardware den Arbeitsalltag in Ihrem Unternehmen effizienter gestalten? Dann melden Sie sich jetzt bei den Experten der 3 Plus Solutions GmbH & Co. KG und vereinbaren Sie einen Termin, um sich unverbindlich zu den Möglichkeiten des 0 % Apple Business Leasing beraten zu lassen!

