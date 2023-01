news aktuell Academy

Kulturwandel und Veränderungskommunikation erfolgreich gestalten

Ein Online-Seminar der news aktuell Academy

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Change-Prozesse fordern und fördern das Umdenken bisheriger Denk- und Verhaltensmuster. Solche Kulturwandel können viele Seiten haben und unterschiedlichste Herausforderungen mit sich bringen. Die interne Kommunikation ist dabei ein wichtiger Erfolgsfaktor. Dieses Webinar gibt konkrete Handlungsempfehlungen für die Kommunikation in Change-Projekten und zeigt, wie Veränderung in Unternehmen wirksam und gewinnbringend gelingen kann.

Termin: Dienstag, 14. März 2023, 14 Uhr

Transformation und Change im Unternehmen kommunikativ begleiten

Die Referentin Svenja Reinecke ist Kommunikationsmanagerin bei der Otto Group, die mitten in einem umfassenden Change-Prozess steckt. Sie stellt die verschiedenen Tätigkeitsbereiche in der internen und externen Kommunikation dar und skizziert aktuelle Herausforderungen und Lösungsansätze. Kulturwandel-Kommunikation bringt unterschiedlichste Handlungsoptionen ins Spiel. Einiges ist Pflicht, anderes ist Kür und vieles von dem, was ausprobiert wurde, hat auch nicht funktioniert.

Svenja Reinecke berichtet, wie und warum der Kulturwandel 4.0 in der Otto Group gestartet wurde und warum Kommunikation eine entscheidende Rolle für den Erfolg des Prozesses spielt. Sie schildert die Anfänge der Kulturwandel-Kommunikation, die Entwicklung der Tätigkeiten und die Herausforderung, Kulturwandel-Kommunikation in den Business-Alltag zu integrieren.

Programm:

Die Bedeutung eines Kulturwandel-Prozesses

Basics in der Kommunikation von Veränderungsprozessen

Beispiele für konkrete Kommunikationsmaßnahmen und ihre Wirkung

Warum es bei der Kulturwandel-Kommunikation um das Schaffen von Erlebnissen geht

Dieses Webinar richtet sich an Kommunikationsverantwortliche in Unternehmen, Organisationen und Verbänden, die Transformationsprozesse begleiten oder für Change-Projekte verantwortlich sind. Dazu gehören Mitarbeiter*innen der internen und externen Kommunikation, aber auch aus HR oder Geschäftsführung.

Referentin Svenja Reinecke ist Kommunikationsmanagerin im Kulturwandel 4.0 der Otto Group und Projektleiterin des Kulturwandel Kollektivs, dem organisationsübergreifenden Netzwerk für gemeinsames Lernen in der digitalen Transformation. Seit 2017 verantwortet sie die interne und externe Kommunikation rund um den Kulturwandel 4.0 in der Otto Group. Svenja Reinecke ist ausgebildete Kommunikationstrainerin und -coachin und als Speakerin tätig.

Eckdaten für das Webinar Kulturwandel und Veränderungskommunikation erfolgreich gestalten

Termin: Dienstag, 14. März 2023, 14:00 - 15:30 Uhr

Teilnahmegebühr: 105 Euro zzgl. Mwst / 124,95 Euro inkl. Mwst

Mindestgruppengröße: 10 Teilnehmende

Stornierung: kostenfrei möglich bis 7 Tage vor Durchführung

Hier geht´s zur Anmeldung.

Mehr Informationen zur news aktuell Academy

Original-Content von: news aktuell Academy, übermittelt durch news aktuell