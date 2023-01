news aktuell Academy

So gelingt der Einstieg in die Kommunikation von Nachhaltigkeitsthemen

Ein Online-Seminar der news aktuell Academy

Hamburg (ots)

Nachhaltigkeit ist das zentrale Zukunftsthema unserer Zeit. Doch der Begriff ist vielschichtig. Es ist nicht immer einfach, Nachhaltigkeitsthemen für die Kommunikation von Unternehmen und Marken aufzubereiten und greifbar zu machen. Und so stehen Kommunikationsverantwortliche und PR-Profis oftmals vor der Herausforderung, die politisch-gesellschaftlichen Ansprüche für sich stimmig zu übersetzen und relevante Entwicklungen zu erkennen und aufzugreifen.

Termin: Donnerstag, 26. Januar 2023, 9.30 - 11.00 Uhr

Warum sollten Unternehmen Nachhaltigkeitskommunikation betreiben? Und wie sieht eine gute Kommunikation von Nachhaltigkeitsthemen aus?

Dieses Webinar bietet einen Einstieg in die professionelle Nachhaltigkeitskommunikation. Welche Chancen und Risiken birgt das Thema Nachhaltigkeit? Welche Fallstricke dabei lauern (Stichwort "Greenwashing")? Wie kann dieses Themenfeld Ihre PR- und Öffentlichkeitsarbeit bereichern? Themenprofi Inga Mücke erläutert in diesem Webinar, was Nachhaltigkeitskommunikation konkret umfasst, welche Stolpersteine lauern und wie sich die Thematik sinnvoll in die eigene PR- und Öffentlichkeitsarbeit integrieren lässt.

Programm

Was ist Nachhaltigkeitskommunikation - und was nicht?

Kriterien guter Nachhaltigkeitskommunikation

Achtung, Fallstricke! Greenwashing vermeiden

Geeignete Formate für die PR- und Öffentlichkeitsarbeit

Praxisbeispiele aus Unternehmen

Ausblick: Trends in der Nachhaltigkeitskommunikation

Das Webinar richtet sich an PR- und Kommunikationsverantwortliche aus Agenturen, Unternehmen oder Organisationen, die bisher nur wenige Berührungspunkte mit dem Thema Nachhaltigkeitskommunikation hatten und sich einen ersten Überblick dazu verschaffen möchten.

Referentin des Webinar ist Inga Mücke, seit mehr als 15 Jahren alsBeraterin für PR, Storytelling und Branding aktiv. Sie arbeitet für Unternehmen, Organisationen, Agenturen und selbstständig in den Bereichen (Green-)Tech, urbane Kreislaufwirtschaft, Kunst und Kultur, Mode, Design sowie Food und Lifestyle. Außerdem schreibt sie gelegentlich als freie Autorin. Sie gründete im Januar 2022 mit ildsjeler.studio ein ko-kreatives Kommunikations-Netzwerk für PR, Journalismus und Nachhaltigkeitskommunikation.

Eckdaten für das Online-Seminar So gelingt der Einstieg in die Kommunikation von Nachhaltigkeitsthemen

Termin: Donnerstag, 26. Januar 2023, 09:30 - 11:00 Uhr

Teilnahmegebühr: 105 Euro zzgl. MwSt. / 124,95 Euro inkl. MwSt.

Mindestgruppengröße für die Gewährleistung der Durchführung: 10 Teilnehmende

Stornierung: kostenfrei möglich bis 7 Tage vor dem Durchführungstermin

