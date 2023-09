OLIGHT E-COMMERCE TECHNOLOGY CO., LTD

Olight stellt auf dem O-Fan Day 2023 mit der Seeker 4 Pro die ultimative Beleuchtungslösung vor

Lorton, Virginia (ots/PRNewswire)

Olight, ein Innovationsführer der Beleuchtungsindustrie, gibt auf der exklusiven O-Fan Day-Veranstaltung am 16. September in Lorton (Virginia, USA) die Markteinführung der Seeker 4 Pro bekannt, seines mit Spannung erwarteten Spitzenprodukts.

Die Seeker 4 Pro ist mit einem 5000-mAh-21700-Akku ausgestattet, trumpft mit einer beeindruckenden Helligkeit von bis zu 4600 Lumen und einer maximalen Wurfweite von 260 Metern auf. Dadurch können Anwender ihre Umgebung mit außergewöhnlicher Klarheit und Reichweite effektiv beleuchten. Anwender können je nach Vorliebe und Bedarf zwischen zwei Farbtemperaturen wählen: Kaltweiß und Neutralweiß.

Das größte Highlight der Seeker 4 Pro liegt in ihrem innovativen Holsterdesign. Standardmäßig befindet sich im Lieferumfang ein praktisches Holster, das Anwendern eine unkomplizierte Aufbewahrung und Platzierung ermöglicht. Zusätzlich bietet das neue Multifunktionsholster eine ausziehbare Entriegelungsfunktion für die Taschenlampe, was noch mehr Komfort für den Benutzer bedeutet. Außerdem kann das Holster per Halterung an verschiedenen Stellen angebracht werden, z. B. an einer Wand oder im Auto.

Die Seeker 4 Pro-Taschenlampe bietet zwei praktische Ladeoptionen: Typ-C-Laden mit dem Holster oder magnetisches Laden mit MCC3 2A. Mit der Typ-C-Ladestation am Holster können Anwender ihre Taschenlampe in verschiedenen Szenarien bequem aufladen.Wer magnetisches Laden bevorzugt, kann die Seeker 4 Pro mühelos separat aufladen.Das Holster bietet nicht nur eine Typ-C-Lademöglichkeit, sondern kann auch an der Kleidung oder am Gürtel befestigt werden, was zusätzliche Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit mit sich bringt.

„Die Idee für das innovative Holsterdesign der Seeker 4 Pro kam uns, als wir die Bedürfnisse und Vorlieben unserer geschätzten Kunden erkannten", so Jeff, Produktdirektor von Olight.

Ein weiteres bemerkenswertes Highlight der Seeker 4 Pro ist die verbesserte, vergrößerte Version mit einem 360-Grad-verstellbaren Metallschalter. Die Inspiration dazu stammt von einem Kunden von Olight, der den Wunsch nach einem größeren, mit Handschuhen bedienbaren und stufenlos dimmbaren Seitenschalter äußerte. Mit der stufenlosen Dimmung können Anwender die Helligkeit präzise einstellen. Die Helligkeit kann durch Drehen des Knopfes vor dem Einschalten eingestellt werden und reicht vom Mondlichtmodus bis zur hohen Helligkeit. Die seitliche Taste verfügt über eine Lasergravur mit Mikrolöchern, die die Oberflächenreibung erhöht und stufenloses Drehen ermöglicht. Die versteckte Armaturentafel mit einer Lasergravur-Mikroperforation, ein technisches Novum in der Taschenlampenindustrie, verleiht der Lampe eine futuristische Ästhetik und zeigt die Helligkeit sowie den Ladezustand der Batterie an.

Neben der Seeker 4 Pro werden auf dem O-Fan Day drei weitere bemerkenswerte Produkte vorgestellt: die Olantern Music, das Oclip und die PL-Turbo Valkyrie. Die Olantern Music ist ein vielseitiges 2-in-1-Campinglicht und Stereoanlage, die hochwertigen Sound mit einem zuverlässigen Campinglicht kombiniert und so die Bedürfnisse von Outdoor-Fans erfüllt, die sowohl Unterhaltung als auch Beleuchtung wünschen. Mit TWS-Modus, Sendemodus, stufenloser Dimmung und IPX5-Wasserbeständigkeit bietet sie eine unvergleichliche Vielseitigkeit bei jeder Aktivität im Freien.

Das Oclip ist ein kompaktes und vielseitiges EDC-Clip-on-Licht, das Anwendern in verschiedenen Situationen zusätzlichen Komfort bietet. Die robuste Federklemme ermöglicht die einfache Befestigung an der Wanderausrüstung, am Fahrrad oder die Verwendung als Zusatzlicht für die Fotografie. Mit einer maximalen Helligkeit von bis zu 300 Lumen, Typ-C-Ladeunterstützung und einer Rotlicht-Warnfunktion für erhöhte Sicherheit ist das Oclip ein zuverlässiger Begleiter für den Alltag.

Die PL-Turbo Valkyrie (oder PL-Turbo) ist ein sichere und praktische schienenmontierbare Lampe mit einer maximalen Lichtleistung von 800 Lumen und einer Reichweite von 515 Metern. Mit ihrem präzisionsgefertigten Turbo-Reflektor liefert sie beeindruckende 66300 Candela und stellt damit einen leistungsstarken Scheinwerfer für weit entfernte Objekte dar, während sie gleichzeitig ausreichend Flutlicht für die nähere Umgebung bietet. Dank des Gleitblocks in der Schienenklemme lässt sich die PL Turbo leicht auf eine breite Palette von langen und kurzen Aufbauten montieren. Ihr patentierter Schlitten und zwei Adapter gewährleisten eine hohe Kompatibilität mit über 100 verschiedenen Konfigurationen.

Der O-Fan Day 2023 und die Produktvorstellung sind ein außergewöhnliches Event, bei dem Olight-Fans die Enthüllung neuer Produkte miterleben können, die Branchenstandards neu definieren. Teilnehmer haben die exklusive Möglichkeit, die neuesten Entwicklungen und innovativen Designs von Olight aus erster Hand zu erleben.

Preise und Verfügbarkeit:

Seeker 4 Pro, Olantern Music, Oclip und PL-Turbo werden ab dem 19. September 2023 in den Vereinigten Staaten auf Olightstore.com erhältlich sein. In Deutschland werden alle Produkte außer der PL-Turbo ab dem 17. September 2023 auf Olightstore.de erhältlich sein.

Produkt US DE Seeker 4 Pro 139,99 $ 169,95 € Olantern Music 129,99 $ 159,95 € Oclip 29,99 $ 35,95 € PL-Turbo 89,99 $ Nicht verfügbar

Produktbilder und -videos finden Sie hier: bit.ly/3RmI2sQ

Bei Medienanfragen und für Presseausweise wenden Sie sich bitte an: aries@olightworld.com

Informationen zu Olight

Olight ist ein führender Anbieter tragbarer Beleuchtungslösungen, der es sich auf die Fahnen geschrieben hat, „die Welt zu erleuchten". Unser vielseitiges Produktsortiment eignet sich für verschiedene Anwendungsbereiche, darunter Haushalt und Outdoor. Unsere Produkte werden in Europa, Nord- und Südamerika und anderen Regionen weltweit verkauft und eingesetzt.

Weitere Informationen über Olight und seine Produkte finden Sie auf olightworld.com

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2212857/Seeker_4_Pro.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/olight-stellt-auf-dem-o-fan-day-2023-mit-der-seeker-4-pro-die-ultimative-beleuchtungslosung-vor-301930841.html

Original-Content von: OLIGHT E-COMMERCE TECHNOLOGY CO., LTD, übermittelt durch news aktuell