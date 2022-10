CESI S.p.A

CESI und Techfem treiben wichtige Offshore- und Stromübertragungsprojekte im Mittelmeerraum voran

CESI (Mailand) und Techfem (Fano) haben mit Agnes srl (Fornace Zarattini) und Interconnect Malta Ltd. (Birkirkara) eine gemeinsame Verständigung erreicht, die den Bau und die damit verbundenen Engineering-Dienstleistungen für die Errichtung von zwei Offshore-Hochspannungs-Übertragungsprojekten regelt. Zwischen den Beteiligten wurden hierzu jeweils separate Verträge unterzeichnet.

Diese Projekte verdeutlichen die Schlüsselrolle, die CESI und Techfem beim weiteren Ausbau erneuerbarer Energien im Mittelmeerraum einnehmen, um Italien und die Insel Malta auf effiziente und sichere Weise mit sauberer Energie zu versorgen. Der damit verbundene Entwicklungsaufwand wird zu gleichen Teilen von CESI und Techfem getragen. Hierzu haben die Vertragsparteien unterschiedliche Optionen vereinbart.

Das erste Projekt beinhaltet die Planung von Onshore Stromübertragungsanlagen für das Projekt Agnes Romagna. Hierbei handelt es sich um ein Offshore-Windkraft- und Photovoltaikprojekt vor der Küste von Ravenna mit einer installierten Leistung von bis zu 1.100 MW. Die Arbeiten umfassen die Errichtung zweier Hochspannungsleitungen (220-kV und 380-kV) sowie eines Onshore-Umspannwerks. Der Umfang der Arbeiten, die an ein von Techfem geführtes Joint Venture vergeben wurden, umfassen die Erstellung einer Machbarkeits- und Designstudie sowie die Unterstützung im anschließenden Genehmigungsverfahren.

Bei dem zweiten Projekt handelt es sich um die Entwicklung des Front End Engineering Designs (FEED) und die Vorbereitung der Engineering Procurement Construction (EPC)-Ausschreibung für das zweite Hochspannungs-Wechselstrom-Verbundsystem (HVAC) zwischen Sizilien und der Insel Malta mit einer Kapazität von 200 MW. Diese sog. "IC2-Infrastruktur" besteht aus einer 118 km langen unterseeischen Stromverbindung (220 kV), zwei Landverbindungen über 19 km bzw. 2 km Länge sowie erforderliche Veränderungen an den Übergabepunkten in Ragusa und Maghtab. Diese vorbereitenden Arbeiten werden in den kommenden Monaten von einem von CESI geführten Projektkonsortium durchgeführt.

