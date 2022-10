AdB-Verlag UG (haftungsbeschränkt)

Endlich: Berühmtes Buch Der kleine Prinz bekommt Nachfolgegeschichte

Frankfurt (ots)

Das Original des französischen Autors Antoine de Saint-Exupéry, in Deutschland bekannt unter dem Namen "Der kleine Prinz" gehört zu den meistgelesenen Büchern der Welt und wurde weltweit in 505 verschiedene Sprachen und Dialekte übersetzt. Das Buch, als ein modernes Kunstmärchen bezeichnet, welches fast immer als Plädoyer für Freundschaft und Menschlichkeit interpretiert wird, erfreut seit seiner Veröffentlichung im Jahr 1943 junge und alte Leser und Leserinnen in allen Teilen dieser Welt. Der überwältigende Erfolg dieses Werkes liegt in seiner Thematik von Liebe, Verstehen und Zwischenmenschlichkeit. Nun gibt es das Nachfolgewerk der deutschen Autorin Angelika Kasper mit dem Titel: "Die kleine Prinzessin oder die Befreiung der Rose".

Seit beinahe 80 Jahren kennen die Menschen auf der ganzen Welt die legendäre Geschichte "Der kleine Prinz", eine mit eigenen Illustrationen versehene Erzählung des französischen Autors Antoine de Saint-Exupéry. Dieses schon damals moderne Märchen erschien zuerst 1943 in New York, wo sich Saint-Exupéry im Exil aufhielt, und von wo aus es seinen Siegeszug in die Köpfe und die Herzen der Menschen auf allen Kontinenten dieser Erde begann. Das Buch gehört seitdem zur absoluten Weltliteratur und hat Denken und Handeln unzähliger Menschen positiv beeinflusst und mit seinen Denkanstößen dafür gesorgt, dass Millionen Leser über Menschlichkeit und Freundschaft intensiv nachgedacht haben. Diese bewegende Idee des französischen Schriftstellers hat nun die deutsche Autorin und Geschichtenerzählerin Angelika Kasper aus Sankt Wendel im Saarland aufgegriffen und im Eigenverlag als Nachfolgegeschichte des kleinen Prinzen in ihrem Buch "Die kleine Prinzessin oder Die Befreiung der Rose" fortgeführt. Wie man in der Vita von Angelika Kasper nachlesen kann, schreibt die 1973 geborene Autorin seit ihrer Jugend Gedichte, Geschichten und Bücher. Von dieser Zeit an ist ihr das Buch "Der kleine Prinz" von Antoine de Saint-Exupéry inniglich vertraut und hat sie "durch sonnige Glückstage und wilde Stürme des Lebens" begleitet. Daraus erwuchs die Idee, eine Nachfolgegeschichte der weltberühmten Originalfassung zu schreiben und das Leben der Rose, deren Reise und Befreiung in den Mittelpunkt ihrer Erzählung zu stellen. Angelika Kasper hofft, an den Erfolg des berühmten Vorgängers anknüpfen zu können, und Millionen Fans der emotionalen Geschichte eine adäquate Fortschreibung anbieten zu können, die ihnen genügend Raum für Fantasie, Emotion und kritische Reflektionen lässt. So soll ihr Buch sowohl inspirieren als auch seinen Weg "ins Sein und ins Leben aller Menschen" finden, welche wissen wollen, wie es mit der Liebe der Rose und des Prinzen weitergeht.

Ähnlich wie das berühmte Original wurde die märchenhafte Geschichte der Saarländerin in mehrere Sprachen übersetzt, wobei Französisch nicht fehlen durfte, entsprechend der französischen Ursprungs-Fassung ihres Ideengebers Saint-Exupéry. Das Drucken und Verlegen ihres Buches, ebenfalls wie das Original mit selbstgezeichneten Bildern und Illustrationen versehen, hat die Autorin mittlerweile selbst übernommen, um termingerecht zur Frankfurter Buchmesse Halle 3.0, Stand G 123 vom 19.-23.10.2022 mit eigenem Messestand ihr Werk einem breiten und auch fachkundigen Publikum zu präsentieren. Dies soll dabei helfen, neue Kooperationspartner zu finden, die an die Idee und den Erfolg des Buches glauben und der Autorin und Verlegerin dabei helfen, den Weg in die Herzen und die Wohnstuben unzähliger Leser und Leserinnen zu finden. Mit dem Plan, 13 Prozent des Verkaufserlöses an eine gemeinnützige Kinderstiftung - Diamond Kids gemeinnützige UG (h.b.) - zu übertragen, vervollständigt Angelika Kasper ihre ursprüngliche Intention, mit ihrer Geschichte in den Menschen und deren Handeln etwas nachhaltig zu bewegen. Nähere Informationen erhältlich unter: www.adb-verlag.de oder Angelikakasper8888@gmail.com

