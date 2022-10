Nyne Waters S.A.

Mineralwasser Nyne gewinnt Geschmacks-Preis

Asunción, Paraguay (ots)

Das Mineralwasser Nyne kommt aus dem südamerikanischen Paraguay, wo es durch einen feinen Riss in einer Gesteinsformation gewonnen wird. Durch das mehrfache Filtern durch Basaltgestein vulkanischen Ursprungs kommt das Wasser mit einem natürlichen ph-Wert von 9,6 aus dem Boden und ist somit deutlich alkalisch, eine Seltenheit in der Welt. Nun hat das Wasser einen Preis für seinen hervorragenden Geschmack bekommen. "Für ein natürliches Mineralwasser ist ein pH-Wert von über neun sehr selten und sehr wertvoll", erklärt Carsten Pfau, CEO der Firma Nyne Waters. "Alkalisches Wasser ist oftmals leicht bitter oder metallisch im Geschmack, das ist bei uns zum Glück nicht der Fall. Bei aller Gesundheit - schmecken soll es schließlich auch", so Pfau. "Nyne Mineralwasser hat einen sehr hohen Anteil an Silizium, was alleine für sich genommen bereits unzählige Gesundheitsvorteile mit sich bringt, aber es verleiht dem Wasser eben auch einen seidig-sanften Geschmack, die Leute sind begeistert", schwärmt der Geschäftsführer von seinem Produkt.

Nun hat das Wasser einen Preis für seinen Geschmack erhalten, genau gesagt den Superior Taste Award des International Taste Institutes in Brüssel, eine Auszeichnung, auf die man in Paraguay sehr stolz ist.

Befürworter einer basischen Ernährung gehen davon aus, dass Nahrungsmittel mit hohen pH-Werten grundsätzlich einer Übersäuerung des Körpers entgegenwirken können, einem Phänomen der modernen Zeit. Fest steht, dass Wasser mit einem hohen pH-Wert zu einer sehr viel schnelleren Hydrierung des Körpers führt, daher ist es bei Sportlern sehr beliebt. Aber auch andere Gesundheitsvorteile soll eine basische Ernährung mit sich bringen, es wird in dieser Hinsicht eifrig geforscht.

In den USA ist Nyne Mineralwasser bereits für den Verkauf zugelassen, dort wurde das Wasser auch in die Fine Water Association mit Sitz in Texas aufgenommen. In Deutschland muss man auf das wertvolle Produkt aus Paraguay aber noch etwas warten. "Wir haben Deutschland und andere europäische Länder natürlich auch auf dem Schirm, aber in den USA und Canada war man ganz einfach sehr viel schneller, was Zulassung und Freigabe für den Vertrieb anbelangt", so Carsten Pfau. Nach Unternehmensangaben liegen neben Anfragen aus Amerika aber auch bereits Bestellungen aus arabischen und asiatischen Ländern vor. "In vielen Regionen dieser Welt ist Wasser ein wichtiges Thema, da ist man in Deutschland natürlich sehr verwöhnt", so Pfau. In Asien, Afrika und der arabischen Welt ist das anders. "Wasser ist oftmals knapp, oder es ist von minderer Qualität, so dass der Import ein ganz wichtiger Punkt ist", erklärt der Geschäftsführer von Nyne Waters.

In Deutschland darf man auf das Mineralwasser aus Paraguay gespannt sein.

