REYL Intesa Sanpaolo

REYL Intesa Sanpaolo beleuchtet erneuerbare Energien

Genf (ots/PRNewswire)

REYL Intesa Sanpaolo gibt die Veröffentlichung seiner dritten Ausgabe von FORWARD bekannt, einer Thought-Leadership-Publikation, die sich mit wichtigen sozioökonomischen Fragen befasst. Die neuste Ausgabe fokussiert auf die globale Energiewende.

Die Herausforderung des Übergangs zu einer grünen Wirtschaft ist eine strategische Priorität für REYL Intesa Sanpaolo, die einen wissenschaftlich fundierten, datengetriebenen Blick auf die Themen nimmt. Die neueste Ausgabe von FORWARD ( http://www.reyl.com/forward) enthält Kommentare, Podcasts und Interviews mit dem eigenen Corporate Finance-Team, um dessen Ansichten zu den Investitionsmöglichkeiten, der Branchenentwicklung und Unternehmensaktivitäten aufzuzeigen.

Wie bei früheren Ausgaben fasst der Bericht die Ansichten globaler Experten und Agenturen zusammen, um einen Überblick über die aktuelle Situation und die Herausforderungen des Übergangs zu geben. Diese umfassen eine multipolare geopolitische Landschaft, die einen feinen Balanceakt erfordert: Er besteht aus konkurrierenden politischen und wirtschaftlichen Prioritäten, den zunehmenden Auswirkungen auf Klima und Biodiversität, neuen Regeln und Vorschriften sowie dem Kapitalbedarf zur Finanzierung des Übergangs.

Die übergeordnete Botschaft lautet, dass die Herausforderungen bestehen bleiben, insbesondere in einem Jahr wie 2024 mit seinen zahlreichen Wahlen und konkurrierenden Prioritäten auf internationaler Ebene. Trotz des Gegenwinds sind die erneuerbaren Energien ein wachsender Sektor, der immer mehr Aufmerksamkeit auf sich zieht, zunehmend Investitionen erhält und das Wachstum neuer Technologien und alternativer Methoden antreibt.

François Reyl, CEO von REYL Intesa Sanpaolo, kommentierte den Bericht: «Ich bin stolz auf die Veröffentlichung unserer dritten Ausgabe von FORWARD zu einem so wichtigen Thema, das sowohl bei Investoren als auch politischen Entscheidungsträgern zunehmend an Bedeutung gewinnt.»

Über REYL Intesa Sanpaolo

www.reyl.com

Die im Jahr 1973 gegründete REYL Intesa Sanpaolo ist eine diversifizierte Bankengruppe mit Niederlassungen in der Schweiz (Genf, Hauptsitz, Zürich, Lugano), in Europa (London, Luxemburg, Malta) sowie weiteren Regionen weltweit (Singapur, Dubai). Sie verwaltet ein Vermögen von mehr als CHF 20 Milliarden (mehr als CHF 30 Milliarden einschliesslich Minderheitsbeteiligungen) und beschäftigt rund 400 Mitarbeitende. 2021 ging sie eine strategische Partnerschaft mit Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking ein, der Division für Privatkunden der führenden italienischen Bankengruppe Intesa Sanpaolo. Fideuram ISPB hält heute eine Beteiligung von 71 Prozent an REYL & Cie AG.

REYL Intesa Sanpaolo verfolgt einen innovativen Ansatz im Bankgeschäft. Zu ihrem Kundenkreis zählen internationale Unternehmer und institutionelle Investoren, die durch die Geschäftsbereiche Wealth Management, Corporate Finance, Asset Services und Asset Management betreut werden. Sie hat ihre Aktivitäten in den Bereichen Impact Investing, datengesteuerte und evidenzbasierte Integration von Nachhaltigkeitsaspekten in die Vermögensverwaltung sowie digitales Banking für wohlhabende Kunden weiter diversifiziert. Letzteres erfolgte durch die Gründung von Alpian AG, einer schweizerische Digitalbank, an der die Bank eine Minderheitsbeteiligung hält und die 2022 ihre Banklizenz erhalten hat.

Schliesslich erwarb REYL Intesa Sanpaolo im Dezember 2021 eine 40-prozentige Beteiligung an 1875 Finance AG, einem unabhängigen Multi-Family Office und Vermögensverwalter mit Sitz in Genf, der Vermögen von über CHF 12 Milliarden verwaltet.

REYL & Cie AG ist in der Schweiz als Bank lizenziert und geht ihrer Tätigkeit unter der Aufsicht der Schweizer Finanzmarktaufsichtsbehörde (Finma) nach. Seine Tochtergesellschaften werden auch durch die FCA in Grossbritannien, die CSSF in Luxemburg, die MFSA in Malta, die MAS in Singapur, den DFSA in Dubai und die SEC in den USA reguliert.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2445053/Francois_Reyl.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1920746/3709363/REYL_Intesa_Sanpaolo_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/reyl-intesa-sanpaolo-beleuchtet-erneuerbare-energien-302179183.html

Original-Content von: REYL Intesa Sanpaolo, übermittelt durch news aktuell