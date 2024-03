SOS-Kinderdörfer weltweit Hermann-Gmeiner-Fonds Deutschland e.V.

Erleben Sie unsere SOS-Kinderdörfer-Dokus zu Ostern, natürlich nur auf Anixe HD Serie und in der Anixe Mediathek

Vor sieben Jahrzehnten gründete der damals 30-jährige Medizinstudent Hermann Gmeiner die SOS-Kinderdörfer. Seine Idee: Jedes verlassene, Not leidende Kind sollte wieder eine Mutter, Geschwister, ein Haus und ein Dorf haben, in dem es wie andere Kinder in Geborgenheit heranwachsen kann. Waren es anfangs Waisenkinder, die eine neue Familie bekamen, geben die SOS-Kinderdörfer heute auch Kindern und Jugendlichen ein liebevolles Umfeld und Zuhause, deren leibliche Eltern aus verschiedenen Gründen nicht für sie sorgen können.

Heute sind die SOS-Kinderdörfer eine global agierende Organisation, die sich hauptsächlich aus privaten Spenden finanziert. Sie ist in 138 Ländern aktiv: mit 533 SOS-Kinderdörfern und über 2.300 weiteren Einrichtungen wie Kindergärten, Schulen, Jugendeinrichtungen, Ausbildungs- und Sozialzentren, Krankenstationen, Nothilfeprojekte und der Familienhilfe. Weltweit unterstützen die SOS-Kinderdörfer etwa 2,5 Millionen Kinder und deren Angehörige.

Kinder wachsen heute in einer Welt auf, in der sich so viele Krisen gleichzeitig überlagern wie noch nie zuvor. Die Leidtragenden sind zuallererst die Kinder. Umso wichtiger ist es, dass wir ihnen Gehör verschaffen und dass wir ihren Notstand als das behandeln, was er ist - das drängendste aller Probleme.

Zur Osterzeit sendet Anixe nun zwei Dokumentationen der SOS-Kinderdörfer, die zeigen, dass durch nachhaltigen Einsatz und langfristiges Engagement Veränderung möglich ist. Sie schaffen auf berührende Weise Bewusstsein dafür, dass Kinder die Kraft haben, die Welt zu verändern, wenn sie ihr Potential ausschöpfen können.

Das Oster Spezial: Die Musikreise nach Lateinamerika und Ostern in Peru begleitet die renommierte Cellistin Raphaela Gromes und den Pianisten Julian Riem bei einem Besuch der SOS-Kinderdörfer in Lateinamerika, wo die beiden deutschen Musiker mit Kindern musizieren.

Die Dokumentation Jordanien - Mit Klimaschutz und Frauenpower in die Zukunft zeigt, welche Auswirkungen die Erderwärmung schon heute auf benachteiligte Kinder hat und warum Mädchen und Frauen in der Klimakrise ganz besonders unsere Unterstützung brauchen.

Lanna Idriss, Vorständin der SOS-Kinderdörfer weltweit, sagt: "Millionen Mädchen und Frauen weltweit sind noch immer in einem Teufelskreis aus Armut, Benachteiligung und alltäglicher Diskriminierung gefangen. Die Klimakrise hat diesen Missstand noch einmal verstärkt. Die SOS-Kinderdörfer setzen sich auf der ganzen Welt gegen diese Ungerechtigkeit und für die Freiheiten und Rechte von Mädchen ein. Wir sind dem Sender Anixe sehr dankbar, dass er uns eine starke Plattform bietet, um benachteiligten Frauen und Mädchen, aber natürlich auch Jungen, Gehör zu verschaffen."

Erleben Sie die beiden Dokumentationen der SOS-Kinderdörfer auf Anixe:

Am 29.03 um 9 Uhr

JORDANIEN - MIT KLIMASCHUTZ UND FRAUENPOWER IN DIE ZUKUNFT

Und am 1.04 um 19 Uhr

Das Oster Spezial: Unterwegs mit den SOS-Kinderdörfer in Lateinamerika

