Good news: Psychologische Unterstützung für Jugendliche in Südafrika

Es gibt sie: die positiven Veränderungen und Aufwärtstrends für Kinder und Familien. In einer Welt, die oft reflexartig auf das Negative schaut, berichten die SOS-Kinderdörfer in den "Good News" über alles andere - das, was gut läuft.

In Südafrika wurde eine neue Initiative gegründet, die es sich zum Ziel gesetzt hat, die mentale Gesundheit von Kindern und Jugendlichen vor allem in ländlichen Gebieten zu verbessern. Zu diesem Zweck werden lokale Mitarbeiter:innen des Gesundheitsweisens so geschult, dass sie den Kindern psychologische Unterstützung bieten können.

Das ist ein großer Schritt, um ein wichtiges Problem anzugehen, das oft ignoriert wird - nicht nur in Südafrika. Weltweit hat jede:r siebte Jugendliche mit mentalen Problemen zu kämpfen. Typische Folgen sind Depressionen, Angstzustände sowie Erschöpfungserscheinungen. Menschen mit einer schwerwiegenden mentalen Erkrankung haben auch eine verkürzte Lebenserwartung.

Die südafrikanische Initiative soll nicht nur in entlegenen Gebieten eine Umgebung schaffen, in denen sich Kinder und Jugendliche verstanden fühlen, sondern ihnen auch den Weg für eine hoffnungsvolle Zukunft bereiten.

