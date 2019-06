BRAINPOOL TV GmbH

Banijay Deutschland Gruppe übernimmt "Good Times" - Gründerin Sylvia Fahrenkrog-Petersen bleibt Geschäftsführerin

Die Banijay Deutschland Gruppe hat 100 Prozent der "Good Times" Fernsehproduktions-GmbH erworben. Ab sofort gehört die "Good Times" damit als weiteres, eigenständiges Label neben Banijay Productions und Brainpool unter das Dach der deutschen Banijay Familie. Firmengründerin Sylvia Fahrenkrog-Petersen bleibt als Geschäftsführerin und Produzentin an der Spitze der "Good Times" und wird die Firma weiterhin führen.

Marcus Wolter, CEO Banijay Deutschland: "Die "Good Times" steht seit vielen Jahren für erfolgreiche Daytime-Formate und starke Eigenentwicklungen im Factual Entertainment und Social-Docu-Bereich. Dass sich Sylvia Fahrenkrog-Petersen für uns als Partner entschieden hat, freut mich persönlich und ist für die Banijay Deutschland Gruppe eine perfekte Ergänzung des aktuellen Genre Portfolios. Wir begrüßen mit dem hervorragenden Team der "Good Times" ein neues Familienmitglied, das das Potential hat, innerhalb unserer Gruppe weiter zu wachsen."

Sylvia Fahrenkrog-Petersen: "Banijay bietet alle Voraussetzungen, um eine tolle neue Heimat der Good Times zu werden. Mein Team und ich können jetzt auf einen starken Formatkatalog zugreifen und endlich auch eigene Ideen weltweit vermarkten. In einem großen internationalem Netzwerk zu arbeiten, ist eine spannende Herausforderung für uns, die wir mit Begeisterung annehmen."

Die "Good Times" wurde 1998 in Berlin von Sylvia Fahrenkrog-Petersen gegründet und hat seit 2000 ihren Firmensitz in Köln. Produziert werden Doku-Soaps, Reportagen, Coaching-Formate, Scripted Reality, Shows und Fiction für unterschiedliche Fernsehsender in Deutschland, Österreich und der Schweiz, darunter u.a. "Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt" (kabel eins), "Der Trödeltrupp - Das Geld liegt im Keller" (RTL2), "Dinner Party - Der LateNight Talk" (Sat1), "Armes Deutschland" (RTL 2), "Unser Kiosk - Trost und Prost im Viertel" (kabel eins).

