waipu.tv und DAZN kooperieren: Bester Live-Fußball trifft auf bestes Entertainment

DAZN mit dem besten Fußball und der größten Auswahl an Sport und waipu.tv mit über 220 TV-Kanälen in einem Paket

Preisvorteil: Das neue Paket "Perfect Plus mit DAZN" für 39,99 EUR im Monat bietet Kunden einen Preisvorteil von 2,99 EUR gegenüber den Einzelangeboten

Bei Buchung über waipu.tv: Voller Zugriff auf die DAZN App und lineare TV-Sender DAZN 1 und DAZN 2 direkt in die waipu.tv Programmübersicht integriert

Ab sofort: Neuer kostenloser DAZN FAST-Kanal bei waipu.tv

waipu.tv, Marktführer für Open-IPTV und DAZN, der weltweit führende Sport-Streaming-Service, schließen eine Kooperation, die beide Services in einem kostengünstigen Kombi-Angebot zusammenschließt. Mit dem Bundle erhalten Kunden den vollumfänglichen Zugriff auf die DAZN-App mit allen Sport-Highlights, u.a. dem besten Live-Fußball an einem Ort mit der Bundesliga, UEFA Champions League und den internationalen Top-Ligen LaLiga, Serie A und Ligue 1 und das gesamte Portfolio des Perfect Plus-Paketes von waipu.tv. Das Angebot besteht also insgesamt aus über 200 HD TV-Kanälen, 30.000 VOD Inhalten aus der waiputhek und im Schnitt über 100 Live-Sport-Events pro Woche auf DAZN. Das Angebot ist ab Januar 2023 buchbar.

Besonders komfortabel: Nach Buchung des Kombi-Angebots können waipu.tv-Kunden auch die beiden regulären linearen Sender DAZN 1 und DAZN 2 aus der waipu.tv-App direkt über die Programmübersicht aufrufen. Beide HD-Kanäle zeigen jeden Tag von 08:00 Uhr morgens bis um Mitternacht ausgewählte Live-Events aus dem Programm von DAZN, u.a. die Live-Spiele der Bundesliga und UEFA Champions League inkl. der Konferenz. So liegen die TV-Shows und Live-Fußball nur einen Zapp-Vorgang voneinander entfernt.

Außerdem startet mit DAZN FAST bereits heute der erste kostenlose 24/7 FAST-Kanal der Sport-Plattform bei waipu.tv, mit dem es Fans noch einfacher gemacht wird, Zugang zu ihrem Lieblingssport zu erhalten. Auf DAZN FAST können Fans so einfach wie nie umfangreiche Inhalte aus dem DAZN-Sportkatalog mit Dokumentationen, Highlights, Shows, Features und kompletten Re-Live-Matches sehen. Zum Beispiel ganze Spiele im Re-Live aus den internationalen Top-Ligen LaLiga, Serie A und Ligue 1 oder Pokalwettbewerben wie dem englischen FA-Cup und Carabao Cup. Darüber hinaus werden auf DAZN FAST auch Doku-Serien wie "Ein Jahr zweite Liga - Die Werder-Doku" und DAZN Originals wie "The Phenomenon", aber auch Shows wie "Decoded", "Inside Football" und "Unfiltered" zu sehen sein. Mit dem neuen Kanal von DAZN sind auf waipu.tv insgesamt 75 FAST-Sender abrufbar.

Fans, die noch mehr Sport erleben wollen, können über waipu.tv einfach vom kostenlosen FAST-Angebot auf das volle DAZN-Angebot upgraden. waipu.tv-Kunden, die DAZN im Kombi-Angebot mit Perfect Plus buchen, zahlen nur 39,99 Euro und haben damit 2,99 Euro Preisvorteil gegenüber den Einzelangeboten.

Bereits jetzt ist es möglich die DAZN-App direkt über die Oberfläche des waipu.tv 4K Sticks aufzurufen. Wer es also möglichst einfach haben möchte, ist mit dem 4K TV-Stick bestens bedient.

"Ein Zugang für alle hochwertigen Entertainmentangebote - diesem Kundenwunsch sind wir gemeinsam mit DAZN einen weiteren Schritt nähergekommen. Die Kooperation ermöglicht es unseren Kunden ohne Wechsel der App sowohl top TV- als auch Sport-Highlights mit DAZN zu genießen. Die Zusammenarbeit bringt uns dem Ziel näher, deutscher Superaggregator im Bereich TV zu werden", so Markus Härtenstein, Vorstand bei der Exaring AG, Betreiber von waipu.tv. Er erläutert weiter: "Früher war die DVB-Übertragung der Aggregator zu allen relevanten Inhalten. Durch die Vielfalt an hochwertigen Videoangeboten hat sich das heute überholt und wird durch die Angebotswelt der OPEN-IPTV Dienste abgelöst."

Alice Mascia, CEO von DAZN in der DACH-Region, sagt über die Vereinbarung: "Mit dem gemeinsamen Paket und der Integration der linearen DAZN-TV- und FAST-Sender in das waipu.tv Angebot machen wir es Sportfans einmal mehr einfacher, unser Angebot jederzeit und überall nutzen zu können. Unsere Partnerschaft mit waipu.tv ist ein weiterer Schritt dahin, DAZN einer breiten, sportbegeisterten Zielgruppe zur Verfügung zu stellen."

