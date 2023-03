Tim Lange

KS Kurt Rydl zum Ehrenmitglied der Oper Sofia ernannt

Österreich (ots)

Das bulgarische Opernhaus zieht mit der Ehrung eine Traditionslinie von KS Kurt Rydl zu den legendären Opernbässen des 20. Jahrhunderts Nicolai Ghiaurov und Boris Christoff.

Mit einer feierlichen Zeremonie am 24. Februar 2023 erhob der Generaldirektor des bulgarischen Opernhauses in Sofia, Plamen Kartaloff, den international renommierten, österreichischen Kammersänger Kurt Rydl zum Ehrenmitglied der Oper Sofia. Damit ehrte Kartaloff die außergewöhnliche Weltkarriere des Künstlers Kurt Rydl und dessen großes Engagement für das Opernhaus Sofia.

KS Kurt Rydl unterstützt in Sofia aktuell das Produktionsteam der kommenden Ring-Tetralogie. Kurz zuvor war der Opern-Bass am Haus nicht nur als Rocco in "Fidelio" zu hören, sondern unterstützte alle Mitglieder des Beethoven-Ensembles in Aussprache, Ausdruck und Interpretation, so wie er es dort im vergangenen Jahr erfolgreich für die Produktion von "Der fliegende Holländer" machte.

