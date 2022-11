Noack Statistik GmbH

Noack Statistik: Wie dieser Bonner Studenten und Doktoranden unterstützt

Bonn (ots)

Maximilian Noack ist der Gründer und Geschäftsführer der Noack Statistik GmbH in Bonn, die Studierende und Doktoranden sowie Mediziner und Unternehmen dabei unterstützt, ihre statistischen Auswertungen nach höchsten Standards zu realisieren und Bestnoten zu erreichen. Hier erfahren Sie, warum viele Studierende im statistischen Ergebnisteil scheitern, wie sie von der Noack Statistik GmbH profitieren und welche Resultate sie dabei erwarten können.

Für Akademiker ist der statistische Ergebnisteil ihrer Abschlussarbeit oft eine große Herausforderung. Die Berechnung von statistischen Kennzahlen sowie deren korrekte Veranschaulichung erfordern meist viel Präzision. Bereits ein kleiner Fehler zu Beginn ist später nur schwer nachzuverfolgen und wirkt sich auf das gesamte Ergebnis aus. "Ob Bachelorarbeit, Masterarbeit oder Promotion - der statistische Methoden- und Ergebnisteil ist grundsätzlich äußerst anspruchsvoll", verrät Maximilian Noack von der Noack Statistik GmbH.

"Wir übernehmen die Arbeit nicht für die Studierenden - stattdessen greifen wir ihnen permanent unter die Arme und erklären ihnen, wie sie an welcher Stelle vorgehen sollten und führen sie eins zu eins zum Ergebnis, sodass der Erfolg gesichert ist", so der Experte. Maximilian Noack studierte selbst Psychologie und hat während dieser Zeit Nachhilfe in Statistik gegeben. Als Geschäftsführer der Noack Statistik GmbH nutzt er heute seine Erfahrung, um Studierenden den Weg zur Bestnote zu erleichtern.

Mit der Noack Statistik GmbH zu Bestnoten

Je näher der Abgabetermin rückt, desto größer wird für viele Studenten der Druck. "Betroffene Prüflinge sollten sich daher zeitnah Unterstützung suchen, statt ihr Problem in Eigenregie lösen zu wollen. Wir greifen ihnen beim kompletten Prozess der Auswertung bis zum fertigen Ergebnisteil unter die Arme - auf diese Weise führen wir sie zum bestmöglichen Resultat", erklärt Maximilian Noack.

Die Noack Statistik GmbH bietet Studierenden und Doktoranden damit eine statistische Begleitung von Anfang an: "Zunächst muss der Fragebogen konzipiert werden, im Anschluss erfolgt die Auswertung und schließlich die Verschriftlichung. Wann jemand zu uns kommt, hängt dann von seinem individuellen Stand ab", führt der Experte aus. So können sich Studierende darauf verlassen, dass ihnen das essenzielle Know-how sachgerecht vermittelt wird und sie im methodischen Ergebnisteil die Bestnote erreichen.

Das macht das Angebot der Noack Statistik GmbH besonders

Viele Professoren arbeiten mittlerweile an ihren Kapazitätsgrenzen, wodurch Studierende häufig auf sich selbst gestellt sind. In der Folge suchen sie nach Unterstützung in relevanten Teilnehmer-Gruppen oder versuchen in Eigenregie durch Onlineartikel oder Tutorials in den sozialen Medien ihr Prüfungswissen zu erwerben. Doch hier sind nicht immer verlässliche Antworten zu erwarten.

Bei der Noack Statistik GmbH profitieren Prüflinge von einer Eins-zu-eins-Beratung. Die Experten gehen dabei auf alle individuellen Bedürfnisse der Studierenden ein. So wird garantiert, dass die Prüflinge innerhalb eines ethischen Rahmens und im Einklang mit den gesetzlichen Regelungen in allen Belangen unterstützt werden.

Perfekte Qualität der Noack Statistik GmbH: Bestnoten als Ergebnis

Der statistische Ergebnisteil stellt für die meisten Prüflinge die größte Hürde dar. Wer diesen Teil mit Bestnote besteht, hat daher auf dem Arbeitsmarkt umso bessere Chancen. Die Noack Statistik GmbH hat bereits mehr als 400 Menschen den Weg zum Traumberuf geebnet. Als Erfolgsgrundlage gilt dabei das Verhältnis zwischen vorhandener Zeit und Komplexität des Themas. Wenden sich Studierende vor dem Abgabetermin an die Noack Statistik GmbH, können sie sich in jedem Fall über die Bestnote freuen.

