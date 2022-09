Gebauer & Griller Kabelwerke Gesellschaft m.b.H

GG Group gestaltet mit Polestar 0 Project die Zukunft der nachhaltigen Mobilität

Wien (ots)

14. September 2022 – Nach Beendigung der strategischen Konsolidierungsphase, in der mehrere Produktionsstandorte und die Aufzugssparte des Unternehmens ausgegliedert wurden, setzt GG Group nun den Fokus auf die Gestaltung der Mobilität der Zukunft unter spezieller Beachtung von Ressourceneffizienz und Nachhaltigkeit. Als Pionier der Energie- und Datenübertragung im Automobil unterstützt GG Group das Polestar 0 Project bei der Entwicklung eines wirklich klimaneutralen Fahrzeuges bis 2030.

Ziel von Polestar 0 Project ist es, alle Treibgasemissionen von der Gewinnung der Rohstoffe bis zur Auslieferung des Fahrzeugs an den Kunden sowie die Entsorgung am Ende der Lebensdauer zu ermitteln und bis 2030 zu eliminieren. Das Projekt strebt an, die Kohlendioxidemissionen zu eliminieren, indem Autos auf neue und innovativere Art und Weise hergestellt werden. Dieses Ziel erfordert eine Zusammenarbeit über den gesamten Entwicklungsprozess und die komplette Wertschöpfungskette, von den Zulieferern über die OEMs bis zu den Verwertern. Alle bisher 12 Projektmitglieder sind Branchenführer und haben sich verpflichtet, ihre Expertise aktiv einzubringen. Jeder Partner wird sich auf bestimmte Materialien, Komponenten und Prozesse konzentrieren, die bei der Herstellung von Autos eine Rolle spielen, mit dem ambitionierten Plan, die gesamte Lieferkette und den Herstellungsprozess zu dekarbonisieren.

„Die wirtschaftlichen und ökologischen Herausforderungen unserer Zeit sind vielfältig, komplex, lieferketten- und branchenübergreifend. Ich bin der festen Überzeugung, dass Unternehmen wie GG Group dieser Herausforderung am besten mit Kooperation und partnerschaftlichem Austausch gerecht werden. Anstatt rein kompetitiv zu agieren und im Wettlauf Einzelinteressen zu verfolgen, freuen wir uns darauf, gemeinsam mit anderen in ihren Metiers führenden Marktbegleitern optimale und nachhaltige Lösungen für die Zukunft unser aller Mobilität zu schaffen.“, so Holger Fastabend CSO/CTO, GG Group.

Hans Pehrson, Projektleiter Polestar 0 Project, erklärt: "Ein so ehrgeiziges Projekt erfordert Partner, die in ihren Branchen führend sind und die sich voll und ganz für unsere ambitionierte Vision engagieren. Deshalb freue ich mich darauf, dass GG Group ein wichtiger Teil unseres Teams wird, wenn wir Lösungen für die Entwicklung einer vollständig klimaneutralen Lieferkette finden. Das Fachwissen von GG im Bereich nachhaltiger Kabel und Kabelsätze wird für unsere Mission von unschätzbarem Wert sein und eine wesentliche Rolle bei der Entwicklung neuer und innovativer Technologien spielen, um zu erreichen, was bisher unmöglich war."

Lutz Tröger, Vice President Research & Innovation ergänzt: „Neues entsteht, wenn man bekannte Pfade verlässt. Um die Vision des Project 0 zu verwirklichen, gehen wir nicht nur technologisch neue Wege, sondern auch in der Zusammenarbeit. In einem agilen Open Innovation Ansatz können wir unser Fachwissen optimal zur Entfaltung bringen, um gemeinsam mit unseren Partnern das Projektziel zu erreichen.“

Über GG Group (Gebauer & Griller)

Wir, GG Group, sind eine globale Unternehmensgruppe, die seit mehr als 80 Jahren technisch hochwertige Kabel, Leitungen und Leitungssätze für die Automobilindustrie und Industrieanwendungen produziert.

Unser Fokus liegt auf den Bereichen E-Mobilität, autonomes Fahren und Digitalisierung als Treiber für Innovation und Neuentwicklungen in unserer Branche. GG steht für modernste Technologie und Produktdesign und ist Pionier und Trendsetter in der Energie- und Datenübertragung.

Gut ist uns nicht gut genug. Wir streben nach Exzellenz in allem was wir tun und geben uns nur mit den besten Lösungen zufrieden. Gemeinsam mit unseren Kunden arbeiten wir mit Leidenschaft daran, innovative und intelligente Produkte für deren Herausforderungen zu entwickeln.

Unser Erfolg basiert auf der Perfektion unserer Produkte, vor allem aber auf den Menschen, die exzellente Lösungen erarbeiten. Mit mehr als 4000 Mitarbeitern an 11 Standorten weltweit ist GG Group eines der erfolgreichsten österreichischen Industrieunternehmen in Familienbesitz.

GG Group Weitere Infos

Original-Content von: Gebauer & Griller Kabelwerke Gesellschaft m.b.H, übermittelt durch news aktuell