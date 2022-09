LOGPAY Unternehmensgruppe

LOGPAY integriert mit der Charge&Fuel App als erster Anbieter die Lade- und Tankfunktionen in CarPlay

Eschborn (ots)

Die Charge&Fuel App der LOGPAY kann ab jetzt auch ganz einfach und sicher über Apple CarPlay im Fahrzeugcockpit genutzt werden.

LOGPAY bietet als erster Anbieter seinen Kunden mit der CarPlay Anbindung die Möglichkeit, die Funktionen der Charge&Fuel App auch über das Board-eigene Fahrzeugsystem mit bekannter Steuerung über Siri, Touchscreens & Co. zu nutzen. Hierdurch erhöht sich der Komfort der App-Nutzung sowie die Fahrersicherheit, da sich Hände und Augen besser auf die Straße konzentrieren können.

Mit dem intelligenten CarPlay System von Apple in Kombination mit den Funktionen der Charge&Fuel App können Kunden ab sofort von diesen Vorteilen profitieren:

Anzeige von Tankstellen & Ladestationen

Auf der Suche nach nahegelegenen Tankstellen und verfügbaren Ladestationen nach AC und DC hilft die Charge&Fuel App bei der Suche direkt im Fahrzeug.

Preisvergleich

Die Charge&Fuel App zeigt wie bei der Smartphone Anwendung die Preise von Diesel, Super etc. an und ermöglicht so den direkten Preisvergleich und die Anfahrt der günstigsten Tankstelle.

Eigene Favoriten & Filter

Auch im Fahrzeugdisplay werden vorab via Smartphone definierte, eigene Favoriten angezeigt und Filter übernommen. Alternativ kann auch direkt im Fahrzeug nach Ladestationen & Tankstellen gefiltert werden.

Um diese Funktionen nutzen zu können, wird neben einem Fahrzeug mit Apple CarPlay Funktion lediglich die Charge&Fuel App benötigt, welche im App-Store für iOS-Nutzer kostenlos heruntergeladen werden kann. Weitere Informationen gibt es unter LogPay Charge&Fuel im App Store (apple.com).

Auch Android-Nutzer dürfen sich in Kürze über diese neue Funktion freuen. Das dazugehörige Android-System wird voraussichtlich gegen Ende September für die Charge&Fuel App freigeschalten.

"Wir entwickeln unsere Produkte und Services immer weiter und richten dabei stets den Blick auf die Ansprüche unserer Kunden. Mit der Integration unserer Services bei anderen smarten Lösungen verfolgen wir unsere Mission nach grenzenloser Mobilität für alle."

Jens Thorwarth, Geschäftsführer bei LOGPAY.

