Verwaltungsrat diskutiert Klimaanalyse sowie Personal- und Gleichstellungsberichte

Der Verwaltungsrat hat sich in der letzten Sitzung seiner Amtsperiode am 5. Mai ausführlich mit dem Klimabericht im NDR befasst. Dem vorausgegangen war am gestrigen Nachmittag ein intensiver Austausch über die Ergebnisse mit dem Verfasser des unabhängigen Berichts, Herrn Dr. Stephan Reimers. Wie auch Dr. Reimers empfiehlt der Verwaltungsrat, die angestoßenen Prozesse so aufzusetzen, dass Entlastungen und Veränderungen in der Unternehmenskultur bereits kurz- bis mittelfristig spürbar werden. Die mittlerweile von der Geschäftsleitung abgeschaffte 15-Jahresgrenze für freie Mitarbeitende ist in diesem Zusammenhang ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Gleichwohl wünschen die Mitglieder des Gremiums eine umfassende Behandlung des Themas "Freie Mitarbeit im NDR" durch den neu zu bildenden Kulturkreis, der sich mit den Vorschlägen des Reimers-Teams befassen sollte. Es wird eine wesentliche Aufgabe des neuen Verwaltungsrates sein, diesen Prozess des Kulturwandels fortlaufend konstruktiv zu begleiten.

Die Mitglieder des Verwaltungsrats haben außerdem den Personalbericht 2022 des NDR beraten. Durch den permanenten Personalabbau kommt Personalsteuerung und -entwicklung eine größere Bedeutung zu. Die Personalarbeit im NDR wird deshalb modernisiert und die zuständige Hauptabteilung neu ausgerichtet. "Der Klimabericht von Herrn Dr. Reimers und seinem Team betont die Wichtigkeit der Personalthemen, die priorisiert werden müssen und die maßgeblich zu einem Kulturwandel im NDR beitragen sollen," sagte die Vorsitzende des Verwaltungsrats Karola Schneider. Insbesondere den Maßnahmen zur Personalentwicklung von Führungskräften käme in diesem Zusammenhang eine große Bedeutung zu. So wurden die Fortbildungsangebote für diese Zielgruppe seit 2021 trotz Corona wieder erheblich ausgeweitet.

Die Zahl der Frauen in Führungspositionen konnte zum ersten Mal nicht erhöht werden, sie sank sogar um einen Prozentpunkt gegenüber dem Vorjahr auf 46 %. Diese Bilanz zog Nicole Schmutte, Gleichstellungsbeauftragte des NDR, in ihrem Gleichstellungsbericht 2022. Die Anstrengungen zum Erreichen einer Parität sollten deshalb wieder nachhaltig verstärkt werden. Der Anteil der Männer, die Elternzeit in Anspruch nehmen, ist nach einem Rückgang im Vorjahr wieder angestiegen. Die im Jahr 2022 erreichte tarifliche Einigung zu hybrider Arbeit ist dabei ein wichtiger Beitrag zum modernen Wandel der Arbeitswelt.

