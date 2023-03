NDR Rundfunkrat / NDR Verwaltungsrat

Hendrik Lünenborg wird neuer Direktor des NDR Landesfunkhauses Hamburg

Hamburg (ots)

Hiermit übermitteln wir Ihnen im Auftrag der Vorsitzenden des NDR-Verwaltungsrates, Karola Schneider, folgende Mitteilung. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Gremiengeschäftsstelle des NDR.

Hendrik Lünenborg (51) wird zum 1. Juli 2023 Direktor des NDR Landesfunkhauses Hamburg. Er folgt auf Sabine Rossbach, die in den Ruhestand geht. Der NDR Verwaltungsrat hat dem entsprechenden Personalvorschlag von Intendant Joachim Knuth in seiner außerplanmäßigen Sitzung am 24. März 2023 zugestimmt, nachdem der NDR Landesrundfunkrat Hamburg der Personalie in seiner Sitzung am 22. März 2023 bereits seine Zustimmung erteilt hat.

Karola Schneider, Vorsitzende des NDR Verwaltungsrates: "Der Verwaltungsrat kennt die engagierte und umsichtige Arbeit von Herrn Lünenborg in seinen verschiedenen Führungspositionen im NDR. 2020 hat er die Leitung der Intendanz übernommen und in schwierigen Zeiten bewiesen, dass er in der Lage ist, den Change-Prozess im Sender maßgeblich mit zu gestalten. Die Wahl fiel auf Hendrik Lünenborg nach einem offenen und umfangreichen Bewerbungsverfahren, in dem er sich als die am besten geeignete Führungskraft durchgesetzt hat. Wir wünschen ihm für die kommende Aufgabe in Hamburg viel Glück und Erfolg."

Thomas Kärst, Vorsitzender des NDR Landesrundfunkrates Hamburg: "Der NDR Landesrundfunkrat Hamburg hat den Personalvorschlag des Intendanten eingehend geprüft und ihn einstimmig unterstützt. Mit Hendrik Lünenborg wird ein erfahrener Journalist das NDR Landesfunkhaus Hamburg leiten. Wir trauen ihm zu, dass er die großen Aufgaben bewältigen kann, vor denen das Landesfunkhaus Hamburg aktuell steht. Dazu gehören die Erneuerung der Unternehmenskultur, die Zusammenführung der bislang getrennten Bereiche Hörfunk, Fernsehen und Multimedia sowie die konsequente Umstellung des Programms auf eine crossmediale Struktur, die der veränderten Mediennutzung Rechnung trägt. Vor allem aber trauen wir Hendrik Lünenborg zu, dass er die Mitarbeitenden bei diesen Veränderungen mitnimmt. Denn nur ein motiviertes Team wird am Ende jene journalistische Qualität liefern, welche die Hamburgerinnen und Hamburger vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu Recht erwarten."

Hendrik Lünenborg stammt aus Weseke in Westfalen. Er schloss in Osnabrück ein Studium der Politikwissenschaften und Geschichte ab. Seit 1994 arbeitete er als freier Mitarbeiter beim Norddeutschen Rundfunk. Nach dem Volontariat im NDR war Hendrik Lünenborg ab 2001 in der Redaktion Landespolitik/Wirtschaft im NDR Landesfunkhaus Niedersachsen in Hannover und beim Radioprogramm NDR Info in Hamburg tätig. 2009 wurde er Chef vom Dienst und stellvertretender Leiter beim Radioprogramm N-JOY. Von 2012 bis 2016 war er schon einmal Leiter der Intendanz und von 2016 bis 2019 Programmchef der Hörfunkwelle 90,3 Hamburg und Stellvertreter der Direktorin des NDR Landesfunkhauses Hamburg.

Original-Content von: NDR Rundfunkrat / NDR Verwaltungsrat, übermittelt durch news aktuell