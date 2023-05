Celltec Systems GmbH

CellTec Systems: Erster europäischer Systemanbieter für industrielle Zellvermehrung auf Symposium BIO Deutschland

11. Symposium AG Industrielle Zelltechnik in Lübeck

Bild-Infos

Download

Lübeck (ots)

CellTec Systems, Spin-off des Fraunhofer-Instituts und der Universität zu Lübeck, ist der erste europäische Systemanbieter für industrielle Zellvermehrung. Wichtigste Ressource: Know-how und Patente aus zwei Jahrzehnten Spitzenforschung. Das Biotechnologie-Unternehmen ist Mitveranstalter des 11. Symposium der AG Industrielle Zelltechnik des Branchenverbands BIO Deutschland, das heute in Lübeck stattfindet.

Industrielle Zellvermehrung: Spätestens seit der Verfügbarkeit der ersten "Cultured Meat"-Produkte ist die Technologie im wahrsten Sinne in aller Munde. Doch ihr Potenzial ist weit höher. Die industrielle Zellvermehrung lässt sich in einer Vielzahl von biotechnologischen Produktionsverfahren erfolgreich einsetzen.

CellTec, das 2021 gegründete Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in Lübeck, definiert sich als Systemanbieter für verschiedene Industrien und Branchen. Mit europaweitem Fokus wird CellTec künftig spezielle Verfahren und Komponenten wie Zelllinien, Prozesstechnik, Maschinen und Anlagenteile liefern. Damit will das Unternehmen Wegbereiter für eine zellbasierte Zukunft sein. Als Mitorganisator und Teilnehmer des 11. Symposiums der AG Industrielle Zelltechnik präsentiert das junge Unternehmen seine Leistungen.

Die technologischen Grundlagen für CellTec wurden von Gründer Prof. Charli Kruse, der das Symposium eröffnen wird, in den vergangenen 20 Jahren durch intensive Forschungstätigkeit und entsprechende Patente gelegt. Als Spin-off renommierter Forschungsinstitute wie Fraunhofer und der Universität zu Lübeck pflegt CellTec nach wie vor enge Beziehungen und Kooperationen zu den Einrichtungen. Dies ermöglicht unmittelbaren Zugriff auf aktuelle Spitzenforschung - ein technologischer Vorteil, der den Entwicklungen von CellTec zugutekommt. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen mit dem Bezug des neuen zentralen Laborstandorts direkt neben der Universität zu Lübeck nun über modernste Ausstattung für Forschung und Entwicklung rund um industrielle Zelltechnik.

Kultivierte Zellen als Rohstoffquelle der Zukunft

Prof. Charli Kruse sieht die großen Potenziale der industriellen Zellvermehrung unter anderem im Bereich der Lebensmitteltechnologie: "Wir stehen am Beginn einer neuen Epoche, in der Biotechnologie zur Lösung der großen Probleme unserer Menschheit eingesetzt wird. Um mit der stetig wachsenden Weltbevölkerung und den sich verändernden Lebensbedingungen und Wertvorstellungen Schritt halten zu können, müssen neue ressourcenschonende Verfahren zur Lebensmittelherstellung gefunden werden. Wir glauben, dass ein Teil der zukünftigen Agrarproduktion nicht mehr aus dem Viehbestand heraus erfolgt, sondern mit optimierten Produktionsreaktoren unter Einsatz eines nachhaltig produzierten Wachstumsmediums. Dieser Bedarf ist enorm. Daher stellen wir die Entwicklung von Reaktoren, die für die industrielle Produktion von Cultured Meat verwendet werden können, in das Zentrum unserer Arbeit."

Für den lukrativen Markt der Zellkulturprodukte werden laut Kruse für die kommenden Jahrzehnte hohe Wachstumsraten und global enorme Marktvolumina erwartet. Dabei gehe es nicht nur um Cultured Meat als Bestandteil einer gesunden und nachhaltigen Ernährung, sondern auch um Alternativen zu Tierversuchen in der Pharma- und Kosmetikbranche sowie die Herstellung von Tierfutter, Impfstoffen oder komplexen Biomolekülen.

Fachübergreifender Austausch auf dem Symposium BIO Deutschland

Zum elften Mal treffen sich auf dem Symposium der AG Industrielle Zelltechnik von BIO Deutschland Vertreter*innen aus Wissenschaft und Industrie. Unter dem Motto "Industrielle Nutzung von Zellkulturen" geben Wissenschaftler*innen, Industrieunternehmen und Start-ups Einblicke in den aktuellen Forschungsstand sowie Einschätzungen zur künftigen Entwicklung von industrieller Zellproduktion.

Über CellTec Systems

Die CellTec Systems GmbH ist ein Spin-off der Fraunhofer-Gesellschaft und der Universität zu Lübeck und wurde 2022 von Prof. Charli Kruse gegründet. Das Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in Lübeck leistet innovative Forschungs- und Entwicklungsarbeit im Bereich der industriellen Zelltechnik und hat sich zum Ziel gesetzt, durch patentierte Technologien und Produkte eine neue nachhaltige Rohstoffquelle für verschiedene Industriebranchen zu erschließen. Dabei vereinen sich 25 Jahre Erfahrung bei der Arbeit an und mit Zellkulturen mit engagiertem Unternehmergeist. Das Unternehmen ist Inhaber verschiedener Patentfamilien zu Technologien und Produkten zur Herstellung beliebiger Zellmassen. Mit der FML-Stiftung stehen CellTec Systems ein erfahrener Investor und mit der Rittal GmbH ein weltweit führender Industriepartner zur Seite.

www.celltec-systems.com

Original-Content von: Celltec Systems GmbH, übermittelt durch news aktuell