Mit der neuen RTU UI v.2.0 des Scanbot SDK ist die Integration von Barcode Scanning in mobile Anwendungen einfacher denn je

Bonn, Deutschland (ots/PRNewswire) - Scanbot SDK wurde vom Marktforschungs- und Beratungsunternehmen Forrester in dem kürzlich veröffentlichten Bericht "The Computer Vision Tools Landscape, Q2 2023 - Forrester's Overview Of 38 Vendors" als Anbieter von Computer-Vision-Technologie hervorgehoben. Scanbot SDK bietet schnelle und präzise Lösungen für die mobile ...

mehr