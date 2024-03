teifke GmbH

Adrian Teifke von der Teifke GmbH: Wie er nachhaltig für Sicherheit im Eigenheim sorgt

Berlin (ots)

Ein Einbruch im eigenen Zuhause ist für viele Menschen nicht nur aus finanziellen Gründen ein Albtraum, sondern erzeugt auch ein Gefühl der Unsicherheit. Während eine Videoüberwachung im Nachhinein zur Aufklärung beitragen kann, ist sie selten in der Lage, Einbrüche präventiv zu verhindern. Adrian Teifke und sein Team bei der Teifke GmbH streben danach, ihren Kunden ein neues Sicherheitsgefühl zu vermitteln. Durch den Einsatz modernster Sicherheitstechnik und erstklassigen Service bieten sie einen umfassenden Schutz vor Einbruch und Diebstahl. Warum sie dabei auf hochwertige Produkte und langjährige Partnerschaften setzen, erfahren Sie hier.

Das eigene Zuhause gilt oft als ein sicherer Hafen - doch nach einem Einbruch fällt es vielen schwer, sich dort wieder sicher zu fühlen. Wenn der Einbruch auch noch von Vandalismus oder Diebstahl begleitet wird, bedeutet das neben dem Verlust des Sicherheitsgefühls auch erhebliche finanzielle oder persönliche Verluste für die Betroffenen. Darüber hinaus müssen sich die Opfer oft mit Versicherungsansprüchen und polizeilichen Ermittlungen auseinandersetzen. Dennoch begnügen sich viele Hausbesitzer mit günstigen Alarmanlagen oder Videoüberwachungssystemen. "Überhaupt ein Gerät zu haben ist besser, als keines zu haben - aber was nützt mir eine billige Alarmanlage, die keine sofortige Intervention auslöst, wenn ich gerade im Urlaub bin? Oder eine Videoüberwachung, die nach zwei Jahren defekt ist?", sagt Adrian Teifke, Gründer der Teifke GmbH.

"Unser Fokus liegt auf hochwertigen Produkten und direktem Kontakt zu den Herstellern. So können wir nicht nur qualitativen Einbruchschutz gewährleisten, sondern auch eine schnelle Installation, besonders wenn die Angst zu Hause überhandnimmt", erklärt der Experte weiter. "Persönlich habe ich unsere eigenen Anlagen bei mir zu Hause installiert, da ich fest davon überzeugt bin, dass ich damit meine Familie und unser Zuhause besser schützen kann." Er kennt die bestehenden Gefahren und weiß, wie durch den richtigen Einbruchschutz Sicherheitslücken geschlossen werden können. Die Teifke GmbH legt großen Wert auf eine Zusammenarbeit vor Ort, um genau zu prüfen, welche Systeme für jedes Gebäude am sinnvollsten sind und wie sie optimal eingesetzt werden können. No-Name-Produkte werden von ihnen nicht in Betracht gezogen, denn beim Thema Sicherheit darf nicht an der falschen Stelle gespart werden. Besonders an ihrem Standort in Berlin-Brandenburg ist es aufgrund des Ballungsgebiets von entscheidender Bedeutung, proaktiv zu handeln.

Hochwertige Alarmanlagen als Versicherung für den Ernstfall

"Es gibt keine universelle Lösung für alle Häuser - auch wenn sich viele Menschen aus Bequemlichkeit eine solche wünschen", erklärt Adrian Teifke. "Eine solche Herangehensweise kann keine angemessene Sicherheit gewährleisten. Jedes Haus ist einzigartig, und dementsprechend variieren die potenziellen Einbruchsmöglichkeiten." Aus diesem Grund führt die Teifke GmbH immer eine erste Bestandsaufnahme vor Ort durch. Jeder potenzielle Standort für eine Sicherheitskamera hat unterschiedliche Anforderungen an Lichtverhältnisse oder Bildauflösung, die nicht mit einem einzigen Produkt oder ohne eine detaillierte Standortanalyse erfüllt werden können.

Da eine Alarmanlage als passiver Wächter immer vor Ort ist und somit für Privatpersonen effektiver als eine Videoüberwachung ist, raten Adrian Teifke und sein Team den meisten ihrer Kunden im ersten Schritt zu einer ihrer Alarmanlagen. Ihre Systeme sind bis ins kleinste Detail durchdacht und geplant, um ihren Kunden maximale Sicherheit zu gewährleisten. Die Möglichkeit zur Einbindung eines professionellen Sicherheitsdienstes ist eine weitere Stufe der Effektivität, die weit über eine einfache Benachrichtigung auf dem Handy hinausgeht. Auch mit einem Rauchmelder kann die eingebaute Zentrale verknüpft werden. "Zertifizierte VdS-Anlagen, wie wir sie anbieten, mögen auf den ersten Blick kostspielig erscheinen, doch im Vergleich zum Kauf mehrerer minderwertiger No-Name-Produkte sind sie letztendlich die wirtschaftlichere und qualitativ überlegene Lösung", erklärt Adrian Teifke. Neben Sicherheit auf dem neuesten Stand der Technik gewährleistet die Teifke GmbH auch eine regelmäßige Wartung ihrer Anlagen. "Sowohl am Bau als auch am Leben kann sich immer etwas verändern - wir wollen sichergehen, dass unsere Produkte immer daran angepasst werden", so der Sicherheits-Experte.

Die maßgeschneiderten Sicherheitslösungen der Teifke GmbH

Eine Zusammenarbeit mit der Teifke GmbH beginnt in der Regel innerhalb einer Woche, nachdem das Objekt von der Teifke GmbH vor Ort begutachtet wurde. Die Installation erfolgt dann innerhalb eines Tages, sodass das Produkt innerhalb von maximal zwei Wochen einsatzbereit ist. In dringenden Fällen, beispielsweise wenn Kunden besonders besorgt um ihre Sicherheit sind, kann die Installation schneller erfolgen. Anschließend werden dann Optimierungen von ihren fest angestellten Technikern, die Experten auf ihrem Gebiet sind, durchgeführt. Ihr direkter Kontakt zu den Herstellern der Produkte gewährleistet die Warenverfügbarkeit und die Qualität ihrer Anlagen.

Als ausgebildeter Fachinformatiker und mit 14 Jahren Erfahrung im Bereich der Gebäude- und Sicherheitstechnik bringt Adrian Teifke ein fundiertes Fachwissen mit. Bereits während seiner Ausbildung betreute er eigenverantwortlich Kunden und Projekte im Familienunternehmen. Nach einer langjährigen Tätigkeit als Softwareentwickler und Projektleiter in einem renommierten IT-Unternehmen gründete er vor acht Jahren die Teifke GmbH. Heute hat er das Ziel, in seiner Region Berlin-Brandenburg zum Marktführer zu werden. "Meine Motivation war es immer, einen Service anzubieten, der den Bedürfnissen der Kunden gerecht wird, da ich zuvor oft erlebt habe, dass die Erfüllung von Aufträgen und der Service nur unzureichend waren", sagt der Experte. "Im Bereich der Sicherheitstechnik gibt es kein 'One fits all'. Jeder Kunde verdient eine individuelle Beratung und maßgeschneiderte Lösungen. Ich glaube an den Mehrwert unserer Anlagen und will auch zukünftig für mehr Sicherheit im Eigenheim sorgen", so Adrian Teifke abschließend.

Original-Content von: teifke GmbH, übermittelt durch news aktuell