intive

intive und Vorwerk gewinnen Red Dot Design Award

Bild-Infos

Download

Regensburg (ots)

Renommierter Red Dot Design Award für das Feature "Created Recipes" der Rezepte-Plattform Cookidoo®

Die Plattform wurde in diesem Jahr bereits mit dem UX Design Award und dem IF Design Award ausgezeichnet

intive und Vorwerk arbeiten seit 10 Jahren erfolgreich zusammen

intive, der Entwicklungspartner für digitale Produkte, und Vorwerk erhalten für das "Created Recipes"-Angebot der Plattform Cookidoo® einen Red Dot Award in der Kategorie Brands and Communication Design. Die Auszeichnung komplettiert die drei weltweit wichtigsten Design-Preise für das Team, nachdem "Created Recipes" in diesem Jahr bereits den UX Design Award sowie den IF Design Award verliehen bekam.

intive und Vorwerk arbeiten bereits seit 2012 zusammen. Ursprünglich war das Ziel, die Premium-Küchenmaschine Thermomix® in ein neues Zeitalter zu bringen. Ausgehend von diesem Projekt entwickelte sich eine tief verwurzelte Partnerschaft, aus der unter anderem das Design und die Entwicklung von Cookidoo® hervorging. Die Rezepte-Plattform mit dazugehörigen mobilen Apps revolutioniert das Kochen, indem sie die Zubereitung, Planung und den Einkauf zusammenbringt. Obwohl Cookidoo® 75.000 fertige Rezepte mitbringt, wünschten sich Nutzer:innen, eigene Rezepte hochladen und speichern zu können. Um diesem Wunsch nachzukommen, entwickelten intive und Vorwerk gemeinsam die Funktion "Created Recipes" . Sie erlaubt es Nutzer:innen, Lieblingsrezepte zu erstellen, zu importieren und zu verändern, sie zentral zu speichern und sie mit dem Thermomix® zu kochen.

Stefan Bickelmann, Principal Design Strategist bei intive, sagt : "Auszeichnungen wie der Red Dot Design Award sind eine tolle Anerkennung für unsere Designer und die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Vorwerk. Mit der Funktion 'Created Recipes' haben wir drei Design-Prinzipien berücksichtigt: Menschlichkeit, Relevanz und Einfachheit. Durch qualitative, aufgabenbasierte User-Interviews konnten wir das intensiv testen. Unser oberstes Ziel war es, ein starkes Tool zu entwickeln, mit dem Nutzer:innen alle Rezepte an allen Touchpoints nahtlos verwenden können."

Für das Design-Team ist es bereits der zweite Red Dot Design Award, nachdem es gemeinsam mit Vorwerk bereits 2019 eine Auszeichnung für den Thermomix® erhielt.

Über intive

intive ist ein schnell wachsendes, globales Technologieunternehmen und Partner weltweit führender Marken für digitale, nutzerzentrierte Produkte. Als "Driver of Digital Excitement" vereint intive Expertise, Design und Engineering, um die geschäftliche Transformation seiner Kunden zu beschleunigen und Produkte und Dienstleistungen von morgen zu entwickeln.

Von der Produktkonzeption bis hin zu CI/CD schafft intive einen Mehrwert entlang des gesamten Anwendungslebenszyklus. Das schnell wachsende Unternehmen verfügt über Entwicklungszentren, Designstudios und regionale Niederlassungen in Deutschland, Großbritannien, Irland, Polen, der Ukraine, Rumänien, Argentinien, Schweden und den USA.

intive verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Kunden aus vielen Branchen - darunter Telekommunikation, Einzelhandel, Automotive, FinTech, Transport und Hi-Tech sowie Medien und Kommunikation. Durch die Fokussierung auf die Begeisterung der Endnutzer für digitale Produkte hat intive das Vertrauen weltweit führender Marken wie Audi, BASF, BMW, Deichmann, Discovery, Facebook, ViacomCBS, Volkswagen und Vorwerk gewonnen.

Mehr Informationen finden Sie unter https://intive.com/de/

Original-Content von: intive, übermittelt durch news aktuell