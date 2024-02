Ecomunlimited GmbH

Vom Dropshipping zur eigenen Marke: Wie Emre Girkin und Can Özkan von der Ecomunlimited GmbH Unternehmen erfolgreich skalieren

Bild-Infos

Download

Düsseldorf (ots)

Der Traum vom eigenen Unternehmen wird von vielen Menschen als unerreichbar angesehen - ein Irrglaube, wie Emre Girkin und Can Özkan, Gründer der Ecomunlimited GmbH bestätigen. Die E-Commerce-Experten und Betreiber mehrerer Onlineshops mit beeindruckenden Umsätzen geben das hierfür notwendige Wissen an neue und fortgeschrittene Händler weiter, damit auch sie mit ihrem Online-Business sechs- oder siebenstellige Einnahmen erzielen können. Wie die Erfolgsgeschichte eines ihrer Kunden dank ihres Coachings verlaufen ist, erfahren Sie hier.

Ein wohlhabendes Leben durch finanzielle Unabhängigkeit, losgelöst vom klassischen 9-to-5 Angestelltendasein - das ist eine Vorstellung, die für viele Angestellte ein Traum bleibt. Nur wer mutig genug ist und geschickt vorgeht, kann den Schritt in die Selbstständigkeit schaffen. Dafür gibt es eine Vielzahl an Möglichkeiten, darunter auch eine Karriere als E-Commerceler. Die Methode hat für Anfänger große Vorteile: Man benötigt kein eigenes Warenlager, versendet die Ware nicht selbst und muss sie auch nicht vorfinanzieren. Somit ist nicht nur das Risiko verschwindend gering, es wird auch deutlich weniger Startkapital benötigt. Doch auch nach einem erfolgreichen Start fällt es vielen schwer, langfristige Gewinne zu erzielen und sich gegenüber der Konkurrenz zu behaupten. "Im E-Commerce müssen viele verschiedene Aspekte berücksichtigt werden: Von der Produktsuche über den Shop-Aufbau und das Marketing bis hin zur ständigen Analyse - zahlreiche Herausforderungen warten, was vielen nicht bewusst ist", erklärt Emre Girkin, der gemeinsam mit Can Özkan die Ecomunlimited GmbH führt und mehrere Onlineshops mit Umsätzen in Millionenhöhe betreibt. "Um sich als erfolgreiche Marke zu behaupten, ist einiges zu beachten - und daran scheitern viele angehende Unternehmer."

"Wir unterstützen Menschen dabei, ein eigenes E-Commerce-Business aufzubauen - und das mit einem Tempo von null auf hundert innerhalb von nur sechs Monaten", betont Can Özkan. Um ihre heutige Position zu erreichen, haben die beiden Ecommerce-Experten in den vergangenen Jahren hart gearbeitet und ihr Unternehmen praktisch aus dem Nichts aufgebaut. Zu Beginn hatten sie nebenbei Jobs auf Baustellen oder bei Lieferdiensten. Ihr Ziel ist es nun, Menschen, die wie sie den Schritt in die Selbstständigkeit im Onlinegeschäft wagen möchten, die notwendige Unterstützung zu bieten. Ihr Coaching umfasst alle wichtigen Themen von der Produktsuche über den Shop-Aufbau bis hin zum Marketing und richtet sich sowohl an Angestellte, die nebenbei ein Geschäft starten möchten, als auch an Personen, die bereits einen Onlineshop betreiben und ihre Umsätze nachhaltig steigern möchten. Zusätzlich zu ihrer Beratertätigkeit führen Emre Girkin und Can Özkan mehrere Onlineshops mit Millionenumsätzen.

Erfolgreiches Skalieren im E-Commerce: Die Strategien von Emre Girkin und Can Özkan

Emre Girkin und Can Özkan haben sich erfolgreich im boomenden E-Commerce durchgesetzt, trotz hartem Weg. "Unsere Partnerschaft begann bereits in der fünften Klasse, als wir Pläne schmiedeten. Mit 18 Jahren starteten wir dann mit Dropshipping, doch bald erkannten wir, dass dieser Ansatz nicht optimal für uns war. Von da an arbeiteten wir daran, ein echtes Unternehmen mit Lager und eigenem Versand aufzubauen. Heute betreiben wir erfolgreich mehrere Shops, kooperieren mit bis zu 100 Influencern im Monat und haben es geschafft, unser Geschäft zu skalieren. Zusätzlich helfen wir anderen Händlern dabei, ebenfalls sechsstellige Umsätze zu erzielen", berichten die beiden E-Commerce-Experten.

Ihr Fokus liegt dabei auf dem Aufbau einer starken Marke. Obwohl sie Dropshipping als einen möglichen Einstieg betrachten, betonen sie, dass es wichtig ist, den nächsten Schritt zu gehen. Dieses wertvolle Wissen geben sie in ihrem Coaching an ihre Kunden weiter. Ihre Mission ist es, ihren Kunden langfristigen Geschäftserfolg zu ermöglichen - ähnlich wie bei den Gründern von Pummys®, Eugen Nowosselski und Fatbardh Pakashtica. Die erfolgreiche Unterstützung von Unternehmen auf dem Weg zum Erfolg zeigt sich deutlich an diesem Kundenbeispiel.

Wie Emre Girkin und Can Özkan Pummys® zum Erfolg führten

Die Erfolgsgeschichte von Pummys® verdeutlicht die Effektivität des Coachings von Emre Girkin und Can Özkan. Das Unternehmen entwickelte sich innerhalb kurzer Zeit von einem einfachen E-Commerce-Shop zu einer etablierten Marke. Gestartet im Jahr 2020, konnte das Team bis 2023 auf 40 Mitarbeiter wachsen. Während der Hochsaison verzeichnet Pummys® bis zu 3.000 Bestellungen am Tag - für ihren rasanten Anstieg an Bestellungen haben sie letztes Jahr sogar einen Shopify-Award erhalten. Die hohe Nachfrage ermöglichte die Vergrößerung des Lagers von 150 auf 1.800 Quadratmeter. "Anfangs schien uns die Größe überwältigend, doch bald wurde klar, dass wir den gesamten Platz für die benötigte Ware brauchen", erinnert sich Fatbardh Pakashtica.

"Erfahrungen im E-Commerce hatten wir bereits, jedoch haben uns Emre Girkin und Can Özkan als starke Partner neue Perspektiven eröffnet, von denen wir zuvor nichts wussten. Alles, was wir erreicht haben, basiert auf ihrer Expertise - dafür sind wir sehr dankbar", sagt Eugen Nowosselski. Auch in Zukunft wollen Emre Girkin und Can Özkan ihre Kunden mit erprobten Praktiken aus ihrer eigenen Erfahrung unterstützen. "Es sind diese Erfolgsstorys und Kundenerfahrungen, die uns nicht nur stolz machen, sondern uns auch darin bestärken, weiterhin unser Bestes zu geben, um möglichst vielen anderen Shopbetreibern diese Ergebnisse zu ermöglichen", so Emre Girkin abschließend.

Möchten auch Sie ein erfolgreiches Online-Business starten und wünschen sich qualifizierte Experten an Ihrer Seite, die Sie dabei unterstützen? Dann melden Sie sich jetzt bei Emre Girkin und Can Özkan und vereinbaren Sie einen Termin!

Original-Content von: Ecomunlimited GmbH, übermittelt durch news aktuell