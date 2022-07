Produktrückruf "Hängematte mit faltbarem Gestell"

Flexxtrade GmbH & CO KG

Das Unternehmen FLEXXTRADE ruft im Sinne des vorbeugenden Verbraucherschutzes das Produkt "Hängematte mit faltbarem Gestell" freiwillig zurück. Das Produkt wurde seit dem 09.06.2022 in den Filialen von ALDI Nord verkauft. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass das Material / die Naht der Hängematte während des Gebrauchs reißt. Daher raten wir dringend von der Verwendung ab, da dies zu Sturzverletzungen führen kann. Kunden, die die "Hängematte mit faltbarem Gestell" bei ALDI gekauft haben, können diese selbstverständlich auch ohne Vorlage des Kassenbons in allen Filialen zurückgeben. Der Verkaufspreis wird vollständig erstattet. Die Flexxtrade GmbH & Co. KG bedauert alle damit verbundenen Unannehmlichkeiten. Artikel: Adventuridge "Hängematte mit faltbarem Gestell" EAN Code: 4047247389723 PO Nummer: PO43030335 Artikelnummer: 1015375 Modellbezeichnung: FLX-FHM-S01, FLX-FHM-S02

