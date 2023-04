Benjamin Börner

Akne im Erwachsenenalter - Was verursacht sie und welche Behandlung hilft wirklich?

Akne ist eine der häufigsten Hauterkrankungen weltweit, die in der Regel mit der Pubertät in Verbindung gebracht wird. Allerdings kann es auch im Erwachsenenalter zu unangenehmen Akneausbrüchen im Gesicht und am Körper kommen.

"Cremes und Seifen sind leider meist Mittel, die dazu führen, dass die Hautkrankheiten in vielen Fällen wiederkommen - es handelt sich also nicht um eine langfristige Lösung. Stattdessen sollte man sich genau ansehen, was im Körper schiefläuft, um die wirkliche Ursache herauszufinden", erklärt Benjamin Börner. Als Heilpraktiker und Experte für Ursachenforschung weiß er, was Akne verursachen kann. Gerne verrät er in diesem Gastartikel, woher Akne im Erwachsenenalter kommen kann und welche Behandlung langfristig hilft.

Akne - eine Herausforderung für viele Erwachsene

Akne ist eine Hauterkrankung, die in der Regel mit der Pubertät in Verbindung gebracht wird. Es ist jedoch auch möglich, dass sie im Erwachsenenalter auftritt und das Hautbild beeinträchtigt. Viele Menschen, die an Akne leiden, haben bereits zahlreiche Cremes und Seifen ausprobiert, um das Problem zu lösen. Leider sind diese Mittel oft nur temporäre Lösungen und die unreine Haut kehrt nach kurzer Zeit zurück. Doch was sind die Ursachen für Akne im Erwachsenenalter und welche Behandlungsmethoden helfen wirklich?

Ursachen von Akne im Erwachsenenalter

Die Ursachen von Akne von Akne über die Pubertät hinaus sind vielfältig und können von Person zu Person unterschiedlich sein. Zu den häufigsten Faktoren, die zur Entstehung von Akne im Erwachsenenalter beitragen können, zählen jedoch hormonelle Veränderungen, Stress, Ernährung und auch die genetische Veranlagung.

Hormonelle Veränderungen können dazu führen, dass die Talgproduktion der Haut gestört wird und es zu einem Anstieg von Entzündungsprozessen kommt. Dies kann insbesondere bei Frauen während der Schwangerschaft, der Menstruation oder der Einnahme von hormonellen Verhütungsmitteln der Fall sein. Auch Stress ist ein bekannter Auslöser von Hautproblemen und kann Akne im Erwachsenenalter begünstigen. Bei Stress wird der Körper nämlich in einen Zustand erhöhter Entzündungsbereitschaft versetzt, was wiederum die Entstehung unreiner Haut begünstigt.

Zudem kann eine unausgewogene Ernährung zur Entstehung von Akne im Erwachsenenalter wesentlich beitragen. Insbesondere Nahrungsmittel mit einem hohen glykämischen Index wie Zucker und Weißmehlprodukte können das Hautbild negativ beeinflussen. Schließlich spielt auch die genetische Veranlagung eine Rolle bei der Entstehung von Akne im Erwachsenenalter.

Behandlungsmöglichkeiten für Akne bei Erwachsenen

Wie bereits erwähnt, sind viele der üblichen Behandlungsmethoden für Akne im Erwachsenenalter oft nur temporäre Lösungen und die unreine Haut kehrt nach kurzer Zeit zurück. Daher ist es empfehlenswert, stets die Ursache für die Hautprobleme zu finden und diese zu behandeln, anstatt nur die Symptome zu bekämpfen.

Eine gesunde und ausgewogene Ernährung kann beispielsweise dazu beitragen, dass die Haut weniger anfällig Unreinheiten wird. Der regelmäßige Verzehr von Gemüse, Obst und Vollkornprodukten sowie einer ausreichenden Menge an Wasser kann das Hautbild verbessern. Des Weiteren kann eine Reduktion von zucker- und kohlenhydratreichen Nahrungsmitteln sowie von Milchprodukten dazu beitragen, dass die Haut weniger anfällig für Akne wird.

Zudem kann eine Reduktion von Stress das Risiko für Akne reduzieren. Entspannungsübungen wie Yoga, Meditation oder Progressive Muskelentspannung können helfen, Stress abzubauen. Zu guter Letzt hilft eine sanfte Hautpflege, dass die Haut nicht austrocknet und die Talgproduktion nicht gestört wird. Verzichten sollte man dabei auf aggressive Reinigungsmittel und zu häufiges Waschen.

Fazit

Akne im Erwachsenenalter kann ein großes Problem sein, das das Selbstbewusstsein beeinträchtigen und sich auf das allgemeine Wohlbefinden auswirken kann. Es gibt viele Ursachen für die Entstehung von Akne im Erwachsenenalter, die von hormonellen Veränderungen über Stress bis hin zur Ernährung reichen. Eine gezielte Behandlung, die die Ursachen angeht und nicht nur die Symptome bekämpft, ist oft effektiver als die Verwendung von Cremes und Seifen.

Eine gesunde Ernährung, Stressreduktion und eine sanfte Hautpflege können hilfreiche Maßnahmen bei der Heilung von entzündlichen Hautproblemen im Erwachsenenalter sein. Bei schwereren Fällen ist es jedoch ratsam, einen Arzt oder Heilpraktiker aufzusuchen, der eine individuelle Behandlungsmethode empfehlen kann und den Ursachen auf den Grund geht.

