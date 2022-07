Tirol Lodge

Tirol Lodge Media Night 2022: Promi-Party in der Tirol Lodge in Ellmau

Do, 07.Juli bis So, 10. Juli 2022

Journalistinnen und Journalisten sind herzlich eingeladen

Ellmau (ots)

Am Samstag, den 09.07.2022 findet im Hotel Tirol Lodge sowie in der Kaiserlounge auf 1550 Metern die TIROL LODGE MEDIA NIGHT 2022 statt. Zahlreiche Prominente haben sich angekündigt, darunter Martin Semmelrogge, Jenny Elvers und Bachelor Andrej Mangold. Dazu werden Medienvertreter:innen, Sponsor:innen und Multiplikator:innen erwartet.

Schon ab Freitag können die Gäste die tolle Aussicht am Berg genießen. Nach einem Frühstück in der Tirol Lodge geht es mit der Seilbahn hoch hinaus ins Panoramarestaurant auf den Gipfel des Hartkaisers zu einem ersten Come Together. Anschließend findet am Abend ein Dinner sowie die Pre-Party des Events im Hotel Tirol Lodge statt.

Am Samstag wird die TIROL LODGE MEDIA NIGHT mit 200 geladenen Gästen in der imposanten Kaiserlounge zelebriert. Neben dem roten Teppich, einer Angermaier Trachtenshow, einer Pyro-Show und viel Spaß wird es ein hochwertiges Networking mit Gästen aus Wirtschaft, Kultur, Musik und Showbusiness geben. Für ordentlich Stimmung sorgt ein fein abgestimmtes Line Up, unter anderem mit dem RTL-Supertalent Gewinner Tenor Ricardo Marinello, Sänger Cosmo Klein und DJ Marvin Aloys.

Bekannt geworden ist Ellmau u.a. durch die ZDF-Serie "Der Bergdoktor". Die wunderschöne Region "Ellmau / Wilder Kaiser" und die beiden Top-Locations Tirol Lodge + Kaiserlounge sind der ideale Ort für ein exklusives Event dieser Klasse. Die TIROL LODGE MEDIA NIGHT wird vom Veranstalter-Team MICHAEL AMMER EVENTS (Hamburg) und von der TIROL LODGE ELLMAU (Maik Röbekamp) zelebriert.

Journalistinnen und Journalisten sind herzlich eingeladen teilzunehmen. Bitte melden sich per Mail unter m.roebekamp@tirollodge.at an. Speisen und Getränke sind für alle Gäste und Presse kostenfrei!

Details zum PROGRAMM

-----------------

DONNERSTAG, 07.07.:

Anreise der Gäste - gemeinsames Abendessen im Restaurant Tirol Lodge

FREITAG, 08.07.:

Tagsüber:

Frühstück in der Tirol Lodge

13.00 Uhr: Via Seilbahn auf den Berg, Come Together mit DJ im

VIP-Bereich für Media Night Gäste mit reservierten Tischen

Abends:

19.00 Uhr Dinner im Restaurant Tirol Lodge

Danach ab 22.00 Uhr: Pre-Party mit DJ ´s, Live Acts und Promis in der großen Bar des Hotels (ca. 100 Gäste)

SAMSTAG, 09.07.

Tagsüber:

Frühstück Tirol Lodge

11.00 Uhr:

Paragliding Flug mit Prominenten

Bei gutem Wetter entspannen am Pool-Bereich der Tirol Lodge mit Drinks

13 Uhr: Restaurant Schupf in Ellmau: Drinks & Snacks bei flotter Musik - Come Together

Abends:

MEDIA NIGHT

Kaiserlounge

200 geladene Gäste

19 Uhr: Seilbahnabfahrt direkt am Hotel hoch in die Kaiserlounge auf 1550 Meter Höhe.

20 Uhr: Dinner

21 Uhr: Angermaier Trachtenshow

22 Uhr Party

SONNTAG, 10.07.:

Frühstück + Abreise

Promi-Zusagen bisher:

------------------------------

Martin Semmelrogge + Frau Regine / Schauspieler

Frank Kessler + Frau Doreen / Schauspieler

Jenny Elvers / Schauspielerin

Art Garfunkel jr. / Sänger / Sohn von Art Garfunkel (Simon & Garfunkel)

Andrej Mangold / Bachelor + Unternehmer

Petra Stumpf / TV Moderatorin Österreich

Julian F.M. Stöckel + 1 / Moderator + TV

Gregor Teicher + Frau / SKY Fußball-Moderator

Jörg Dahlmann / Kult-Fußball-Kommentator

David Koch (aktuell Deutschlands erfolgreichstes Männermodel)

Live on Stage:

-----------------

Cosmo Klein / Sänger

Ricardo Marinello / Tenor + RTL Supertalent-Gewinner

Max Merseny / Saxophonist

Marvin Aloys + 1 / DJ u.a. Pacha Ischgl

Stephan Schall / DJ aus Düsseldorf

Cherry aus Berlin / LED & Pyro-Show

Anreise Beispiele:

Flug nach München - von dort 90 Min mit dem Auto nach Ellmau.

Flug nach Salzburg - von dort 45 Min mit dem Auto nach Ellmau.

